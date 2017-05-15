16:23, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Trump'Ä± Ä°srail'de 10 bin polis koruyacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail Emniyet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Micky Rosenfeld yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 22 MayÄ±s'ta Ä°srail'e gelmesi beklenen Trump'Ä± korumak iÃ§in 10 bin polisin gÃ¶revlendirildiÄŸini sÃ¶yledi. Rosenfeld, Trump'Ä±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in Amerikan polisi ile koordineli bir hazÄ±rlÄ±k yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade etti.

Ä°srail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine gÃ¶re, havalimanÄ±ndan helikopterle doÄŸrudan KudÃ¼s'e geÃ§ecek olan Trump'Ä±n ziyaret edeceÄŸi yerler arasÄ±nda iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n surlarla Ã§evrili Eski Åžehir bÃ¶lgesi de yer alÄ±yor. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olan Mescid-i Aksa ve Hristiyanlar iÃ§in en kutsal mekanlardan biri sayÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi de bu bÃ¶lgede bulunuyor.

Ä°srail'in Kanal 2 televizyonunun haberine gÃ¶re de ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 900 kiÅŸiden oluÅŸacak ekibini 70 araÃ§ taÅŸÄ±yacak.

Trump'Ä±n Ä°srail ziyaretinin ardÄ±ndan iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Beytullahim kentine geÃ§erek Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. Trump'Ä±n ziyaretindeki en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesinin Ä°srail-Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ± olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Trump baÅŸkan seÃ§ildikten sonraki ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini sÄ±rasÄ±yla Suudi Arabistan, Ä°srail ve Vatikan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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