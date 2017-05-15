DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:19, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi
Amerika
16:23, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Trump'Ä± Ä°srail'de 10 bin polis koruyacak
Trump'Ä± Ä°srail'de 10 bin polis koruyacak

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gelecek hafta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Ä°srail ziyareti sÄ±rasÄ±nda 10 bin polisin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail Emniyet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Micky Rosenfeld yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 22 MayÄ±s'ta Ä°srail'e gelmesi beklenen Trump'Ä± korumak iÃ§in 10 bin polisin gÃ¶revlendirildiÄŸini sÃ¶yledi. Rosenfeld, Trump'Ä±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in Amerikan polisi ile koordineli bir hazÄ±rlÄ±k yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade etti.

Ä°srail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine gÃ¶re, havalimanÄ±ndan helikopterle doÄŸrudan KudÃ¼s'e geÃ§ecek olan Trump'Ä±n ziyaret edeceÄŸi yerler arasÄ±nda iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n surlarla Ã§evrili Eski Åžehir bÃ¶lgesi de yer alÄ±yor. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olan Mescid-i Aksa ve Hristiyanlar iÃ§in en kutsal mekanlardan biri sayÄ±lan KÄ±yamet Kilisesi de bu bÃ¶lgede bulunuyor.

Ä°srail'in Kanal 2 televizyonunun haberine gÃ¶re de ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 900 kiÅŸiden oluÅŸacak ekibini 70 araÃ§ taÅŸÄ±yacak.

Trump'Ä±n Ä°srail ziyaretinin ardÄ±ndan iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Beytullahim kentine geÃ§erek Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. Trump'Ä±n ziyaretindeki en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesinin Ä°srail-Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ± olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Trump baÅŸkan seÃ§ildikten sonraki ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini sÄ±rasÄ±yla Suudi Arabistan, Ä°srail ve Vatikan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Â 

Â 



Ä°lgili Konular abd trump ABD israil
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Merkel'den 'Ä°ncirlik' aÃ§Ä±klamasÄ±
Merkel'den 'Ä°ncirlik' aÃ§Ä±klamasÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka bir Ã¼s aradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, olasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendirdi.
Avusturya'ya gÃ¶Ã§Ã¼n 53 yÄ±lÄ±
Avusturya'ya gÃ¶Ã§Ã¼n 53. yÄ±lÄ±

TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, "BugÃ¼n Avusturya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" dedi
Romanya'da 20 bin bakanlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± grevde
Romanya'da 20 bin bakanlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± grevde

MaaÅŸlarda yÃ¼zde 10 ile 30 arasÄ±nda kesintiye yol aÃ§acaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 20 bin maliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼lke genelinde grev yaptÄ±.
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, Rusya'nÄ±n yarÄ±madadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in 1 milyon imza toplayacak
Trump'Ä± Ä°srail'de 10 bin polis koruyacak
Trump'Ä± Ä°srail'de 10 bin polis koruyacak

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gelecek hafta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Ä°srail ziyareti sÄ±rasÄ±nda 10 bin polisin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± belirtildi.
Fransa BaÅŸbakanÄ± Philippe oldu
Fransa BaÅŸbakanÄ± Philippe oldu

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Edouard Philippeâ€™i baÅŸbakan olarak seÃ§ti
Yunanistan da denizciler grev yapacak
Yunanistanâ€™da denizciler grev yapacak

Yunanistanâ€™da denizciler, hÃ¼kÃ¼metin kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine karÅŸÄ± grev kararÄ± aldÄ±.
BelÃ§ika'daki Hristiyanlardan MÃ¼slÃ¼manlara destek
BelÃ§ika'daki Hristiyanlardan MÃ¼slÃ¼manlara destek

BelÃ§ika'da Ä°slami usÃ¼llere gÃ¶re hayvan kesimini yasaklayan tasarÄ±ya Katolik Kilisesi yetkililerinden tepki geldi
PYD Suriye'nin kuzeyinde gazeteci kaÃ§Ä±rdÄ±
PYD, Suriye'nin kuzeyinde gazeteci kaÃ§Ä±rdÄ±

PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke iline baÄŸlÄ± RÄ±malan bÃ¶lgesinde bir gazeteciyi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin'de Nekbe'nin 69 yÄ±lÄ±nda etkinlikler FOTO
Filistin'de Nekbe'nin 69. yÄ±lÄ±nda etkinlikler | FOTO

Filistin'de Nekbe'nin 69'uncu yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Ã§eÅŸitli etkinlikler yapÄ±ldÄ±
AB'den kanser ilacÄ± fiyatÄ±na soruÅŸturma
AB'den kanser ilacÄ± fiyatÄ±na soruÅŸturma

AB Komisyonu, Aspen Pharma'nÄ±n kanser ilaÃ§larÄ± fiyatlarÄ±na yÃ¶nelik resmi soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Galibaf Reisi lehine seÃ§imden Ã§ekildi
Galibaf, Reisi lehine seÃ§imden Ã§ekildi

Ä°ran'da Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan muhafazakarlara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸini duyurdu
KerkÃ¼klÃ¼ Araplardan quot Havice'yi kurtarÄ±n quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
KerkÃ¼klÃ¼ Araplardan "Havice'yi kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Arap Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ubeydi, "Bir yÄ±ldan beri ablukaya maruz kalmasÄ±ndan dolayÄ± insanlarÄ±n zor ÅŸartlar altÄ±nda hayat mÃ¼cadelesi verdiÄŸi Havice ilÃ§esi ve ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerin afet bÃ¶lgesi ilan edilmesini istiyoruz" dedi
Hristiyan anti-Balaka BM misyonuna saldÄ±rdÄ±
Hristiyan anti-Balaka BM misyonuna saldÄ±rdÄ±

Hristiyan anti-Balaka silahlÄ± grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda BM'ye baÄŸlÄ± bir mavi bereliyle Ã§ok sayÄ±da sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Liberya 'seÃ§imler' iÃ§in 45 milyon dolar arÄ±yor
Liberya 'seÃ§imler' iÃ§in 45 milyon dolar arÄ±yor

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Liberya'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi ile genel seÃ§imlerin ekim ayÄ±nda yapÄ±labilmesi iÃ§in 45 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi
Ladin'in oÄŸlundan intikam yemini iddiasÄ±
Ladin'in oÄŸlundan intikam yemini iddiasÄ±

El Kaide'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Usame bin Ladin'in oÄŸlunun ABD'den intikam yemini ettiÄŸi ses kaydÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FBI ajanÄ± grubun eskisinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu iddia etti

Haberler

Trump yÃ¶netiminden Ä°srail'e yerleÅŸim uyarÄ±sÄ±
Trump yÃ¶netiminden Ä°srail'e yerleÅŸim uyarÄ±sÄ±

ABD'nin Filistin politikasÄ± Yahudi damada emanet
ABD'nin Filistin politikasÄ± Yahudi damada emanet

ABD'nin 'vize yasaÄŸÄ±' Yahudileri kapsamÄ±yor
ABD'nin 'vize yasaÄŸÄ±' Yahudileri kapsamÄ±yor

Netanyahu-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi 15 Åžubat'ta
Netanyahu-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi 15 Åžubat'ta

Trump'Ä±n ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Netanyahu ile
Trump'Ä±n ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Netanyahu ile

Fransa'dan Trump'a KudÃ¼s uyarÄ±sÄ±
Fransa'dan Trump'a KudÃ¼s uyarÄ±sÄ±

ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±na tepki
ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±na tepki

Arap BirliÄŸi'nden ABD'ye Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tepkisi
Arap BirliÄŸi'nden ABD'ye Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tepkisi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 