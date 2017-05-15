16:44, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ± ve Ukrayna Milletvekili Refat Ã‡ubarov, Rusya'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhak ettiÄŸi KÄ±rÄ±m'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in imza kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ã‡ubarov, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n 1944'te sÃ¼rgÃ¼n ediliÅŸiyle ilgili dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, imza kampanyasÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± iÅŸgaline son verilmesi, yarÄ±madada yaÅŸayan Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde tedbir alÄ±nmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± kuruluÅŸlara baÅŸvuruda bulunmak Ã¼zere imza kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡ubarov, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (AGÄ°T), hÄ±zlÄ± ÅŸekilde Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'daki geÃ§ici iÅŸgaline son vermesi, siyasi tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± ve yarÄ±madadan tÃ¼m askeri birliklerini Ã§ekmesi ile KÄ±rÄ±m ve Sivastopol dahil Ukrayna'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ve egemenliÄŸinin tam olarak uluslararasÄ± sÄ±nÄ±rlar dahilinde saÄŸlanmasÄ± noktasÄ±nda tedbir almasÄ±nÄ± istiyoruz."

Ã‡ubarov, kampanyanÄ±n Ukrayna'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra baÅŸta TÃ¼rkiye, Romanya, Polonya, Kanada ve ABD olmak Ã¼zere baÅŸka Ã¼lkelerde de yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini ifade etti.

Ä°mzalarÄ±n KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi'nde toplanacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã‡ubarov, daha sonra imzalarÄ±n ilgili uluslararasÄ± kuruluÅŸlara iletileceÄŸini dile getirdi.

Ã‡ubarov, 1 AralÄ±k'a kadar 1 milyon imza toplamayÄ± hedeflediklerini sÃ¶zlerine ekledi.