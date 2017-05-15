KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±ndan Rusya'ya karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ± ve Ukrayna Milletvekili Refat Ã‡ubarov, Rusya'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhak ettiÄŸi KÄ±rÄ±m'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in imza kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ã‡ubarov, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n 1944'te sÃ¼rgÃ¼n ediliÅŸiyle ilgili dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, imza kampanyasÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.
Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± iÅŸgaline son verilmesi, yarÄ±madada yaÅŸayan Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ve KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde tedbir alÄ±nmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± kuruluÅŸlara baÅŸvuruda bulunmak Ã¼zere imza kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡ubarov, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (AGÄ°T), hÄ±zlÄ± ÅŸekilde Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'daki geÃ§ici iÅŸgaline son vermesi, siyasi tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± ve yarÄ±madadan tÃ¼m askeri birliklerini Ã§ekmesi ile KÄ±rÄ±m ve Sivastopol dahil Ukrayna'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ve egemenliÄŸinin tam olarak uluslararasÄ± sÄ±nÄ±rlar dahilinde saÄŸlanmasÄ± noktasÄ±nda tedbir almasÄ±nÄ± istiyoruz."
Ã‡ubarov, kampanyanÄ±n Ukrayna'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra baÅŸta TÃ¼rkiye, Romanya, Polonya, Kanada ve ABD olmak Ã¼zere baÅŸka Ã¼lkelerde de yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini ifade etti.
Ä°mzalarÄ±n KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi'nde toplanacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã‡ubarov, daha sonra imzalarÄ±n ilgili uluslararasÄ± kuruluÅŸlara iletileceÄŸini dile getirdi.
Ã‡ubarov, 1 AralÄ±k'a kadar 1 milyon imza toplamayÄ± hedeflediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka bir Ã¼s aradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, olasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendirdi.
TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, "BugÃ¼n Avusturya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" dedi
MaaÅŸlarda yÃ¼zde 10 ile 30 arasÄ±nda kesintiye yol aÃ§acaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 20 bin maliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼lke genelinde grev yaptÄ±.
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, Rusya'nÄ±n yarÄ±madadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in 1 milyon imza toplayacak
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gelecek hafta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Ä°srail ziyareti sÄ±rasÄ±nda 10 bin polisin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± belirtildi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Edouard Philippeâ€™i baÅŸbakan olarak seÃ§ti
Yunanistanâ€™da denizciler, hÃ¼kÃ¼metin kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine karÅŸÄ± grev kararÄ± aldÄ±.
BelÃ§ika'da Ä°slami usÃ¼llere gÃ¶re hayvan kesimini yasaklayan tasarÄ±ya Katolik Kilisesi yetkililerinden tepki geldi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke iline baÄŸlÄ± RÄ±malan bÃ¶lgesinde bir gazeteciyi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin'de Nekbe'nin 69'uncu yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Ã§eÅŸitli etkinlikler yapÄ±ldÄ±
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Ä°ran'da Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan muhafazakarlara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸini duyurdu
Arap Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ubeydi, "Bir yÄ±ldan beri ablukaya maruz kalmasÄ±ndan dolayÄ± insanlarÄ±n zor ÅŸartlar altÄ±nda hayat mÃ¼cadelesi verdiÄŸi Havice ilÃ§esi ve ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerin afet bÃ¶lgesi ilan edilmesini istiyoruz" dedi
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El Kaide'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Usame bin Ladin'in oÄŸlunun ABD'den intikam yemini ettiÄŸi ses kaydÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FBI ajanÄ± grubun eskisinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu iddia etti