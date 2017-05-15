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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:19, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
16:59, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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OÄŸuz GÃ¼ven hakimliÄŸe sevkedildi
OÄŸuz GÃ¼ven hakimliÄŸe sevkedildi

Cumhuriyet Gazetesi Ä°nternet Sitesi YayÄ±n YÃ¶netmeni OÄŸuz GÃ¼ven, ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cumhuriyet Gazetesi Ä°nternet Sitesi YayÄ±n YÃ¶netmeni OÄŸuz GÃ¼ven, ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.



Ä°lgili Konular Cumhuriyet Gazetesi oÄŸuz gÃ¼ven
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