17:06, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Romanya'da 20 bin bakanlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± grevde



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MaaÅŸlarda yÃ¼zde 10 ile 30 arasÄ±nda kesintiye yol aÃ§acaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 20 bin maliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼lke genelinde grev yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Romanya genelinde maaÅŸlarÄ±ndaki kesintiyi protesto eden 20 bin Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± greve gitti. MaaÅŸlarda yÃ¼zde 10 ile 30 arasÄ±nda kesintiye yol aÃ§acaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 20 bin maliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼lke genelinde grev yaptÄ±. Sed Lex SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Vasile Marica, grevin devam ettiÄŸini ve bu durumun yarÄ±n da sÃ¼rebileceÄŸini belirtti. Sendika baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, meseleyi Ã§Ã¶zmek iÃ§in hÃ¼kÃ¼met yetkilileri ile iki hafta sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonuÃ§ alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Marica, Ã¼cretlerdeki kesintinin kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi. Marica, sendika baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Maliye BakanÄ± Viorel Stefan ile bir araya geleceÄŸini dile getirdi. Vergi tahsilatÄ±ndan ve vergi hukukunun uygulanmasÄ±ndan sorumlu Devlet AjansÄ±nÄ±n BaÅŸkanÄ± Bogdan Stan, yÃ¼zde 15'lik ikramiyenin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã¶neride bulunduÄŸunu dile getirerek Ã§alÄ±ÅŸanlara grevden vazgeÃ§meleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Maliye SendikalarÄ± Ulusal Federasyonu, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± ajanslar tarafÄ±ndan yapÄ±lan iÅŸin "karmaÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nemini" yansÄ±tan ikramiye Ã¶demesinin devamÄ±nÄ±n saÄŸlamasÄ±nÄ± istiyor.

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