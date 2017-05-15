Romanya'da 20 bin bakanlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± grevde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Romanya genelinde maaÅŸlarÄ±ndaki kesintiyi protesto eden 20 bin Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± greve gitti.
MaaÅŸlarda yÃ¼zde 10 ile 30 arasÄ±nda kesintiye yol aÃ§acaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 20 bin maliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼lke genelinde grev yaptÄ±.
Sed Lex SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Vasile Marica, grevin devam ettiÄŸini ve bu durumun yarÄ±n da sÃ¼rebileceÄŸini belirtti.
Sendika baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, meseleyi Ã§Ã¶zmek iÃ§in hÃ¼kÃ¼met yetkilileri ile iki hafta sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonuÃ§ alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Marica, Ã¼cretlerdeki kesintinin kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Marica, sendika baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Maliye BakanÄ± Viorel Stefan ile bir araya geleceÄŸini dile getirdi.
Vergi tahsilatÄ±ndan ve vergi hukukunun uygulanmasÄ±ndan sorumlu Devlet AjansÄ±nÄ±n BaÅŸkanÄ± Bogdan Stan, yÃ¼zde 15'lik ikramiyenin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã¶neride bulunduÄŸunu dile getirerek Ã§alÄ±ÅŸanlara grevden vazgeÃ§meleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Maliye SendikalarÄ± Ulusal Federasyonu, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± ajanslar tarafÄ±ndan yapÄ±lan iÅŸin "karmaÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nemini" yansÄ±tan ikramiye Ã¶demesinin devamÄ±nÄ±n saÄŸlamasÄ±nÄ± istiyor.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka bir Ã¼s aradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, olasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendirdi.
TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, "BugÃ¼n Avusturya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" dedi
MaaÅŸlarda yÃ¼zde 10 ile 30 arasÄ±nda kesintiye yol aÃ§acaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 20 bin maliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼lke genelinde grev yaptÄ±.
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, Rusya'nÄ±n yarÄ±madadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in 1 milyon imza toplayacak
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gelecek hafta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Ä°srail ziyareti sÄ±rasÄ±nda 10 bin polisin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± belirtildi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Edouard Philippeâ€™i baÅŸbakan olarak seÃ§ti
Yunanistanâ€™da denizciler, hÃ¼kÃ¼metin kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine karÅŸÄ± grev kararÄ± aldÄ±.
BelÃ§ika'da Ä°slami usÃ¼llere gÃ¶re hayvan kesimini yasaklayan tasarÄ±ya Katolik Kilisesi yetkililerinden tepki geldi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke iline baÄŸlÄ± RÄ±malan bÃ¶lgesinde bir gazeteciyi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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AB Komisyonu, Aspen Pharma'nÄ±n kanser ilaÃ§larÄ± fiyatlarÄ±na yÃ¶nelik resmi soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°ran'da Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan muhafazakarlara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸini duyurdu
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Hristiyan anti-Balaka silahlÄ± grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda BM'ye baÄŸlÄ± bir mavi bereliyle Ã§ok sayÄ±da sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
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El Kaide'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Usame bin Ladin'in oÄŸlunun ABD'den intikam yemini ettiÄŸi ses kaydÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FBI ajanÄ± grubun eskisinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu iddia etti