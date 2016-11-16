17:11, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± PYD/YPG ile ilgili kitap yayÄ±mladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼cÃ¼ PKK ile PYD/YPG arasÄ±ndaki baÄŸÄ± ortaya koyan Ä°ngilizce ve TÃ¼rkÃ§e bir kitap yayÄ±mladÄ±.

68 sayfalÄ±k kitapta PYD'nin 17 Ekim 2003 tarihinde Abdullah Ã–calan'Ä±n talimatÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 8. kongresinde alÄ±nan karar doÄŸrultusunda kurulduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±.



Kitapta Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Kuzey Suriye yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n sorumlusu Sofi Nurettin kod adlÄ± terÃ¶ristin, 1990 yÄ±lÄ±ndan bu yana PKK Ã¼yesi olduÄŸu anlatÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca PYD'nin eÅŸ baÅŸkanlarÄ± Salih MÃ¼slim ve Asya Abdullah'Ä±n hem Ã–calan posterleri hem de Murat KarayÄ±lan ile Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±na yer verildi.

PKK ve PYD/YPG'nin aynÄ± amaÃ§ iÃ§in kurulduÄŸuna iliÅŸkin terÃ¶rist ifadelerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kitapta, PKK-PYD iliÅŸkisi Tel Abyad ve Afrin'deki Ã–calan posterleriyle de anlatÄ±ldÄ±.

Kitapta PYD/YPG'nin bÃ¶lgedeki demografik yapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in onlarca yerleÅŸim birimini yok ettiÄŸi uydu fotoÄŸraflarÄ±yla anlatÄ±ldÄ±.