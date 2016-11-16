Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± PYD/YPG ile ilgili kitap yayÄ±mladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼cÃ¼ PKK ile PYD/YPG arasÄ±ndaki baÄŸÄ± ortaya koyan Ä°ngilizce ve TÃ¼rkÃ§e bir kitap yayÄ±mladÄ±.
68 sayfalÄ±k kitapta PYD'nin 17 Ekim 2003 tarihinde Abdullah Ã–calan'Ä±n talimatÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 8. kongresinde alÄ±nan karar doÄŸrultusunda kurulduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±.
Kitapta Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Kuzey Suriye yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n sorumlusu Sofi Nurettin kod adlÄ± terÃ¶ristin, 1990 yÄ±lÄ±ndan bu yana PKK Ã¼yesi olduÄŸu anlatÄ±ldÄ±.
AyrÄ±ca PYD'nin eÅŸ baÅŸkanlarÄ± Salih MÃ¼slim ve Asya Abdullah'Ä±n hem Ã–calan posterleri hem de Murat KarayÄ±lan ile Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±na yer verildi.
PKK ve PYD/YPG'nin aynÄ± amaÃ§ iÃ§in kurulduÄŸuna iliÅŸkin terÃ¶rist ifadelerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kitapta, PKK-PYD iliÅŸkisi Tel Abyad ve Afrin'deki Ã–calan posterleriyle de anlatÄ±ldÄ±.
Kitapta PYD/YPG'nin bÃ¶lgedeki demografik yapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in onlarca yerleÅŸim birimini yok ettiÄŸi uydu fotoÄŸraflarÄ±yla anlatÄ±ldÄ±.
Erziki KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¶ÅŸemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir terÃ¶rist etkisiz hale geldi
Åženol GÃ¶ka'nÄ±n istifasÄ±yla boÅŸalan TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine Ä°brahim Eren getiriliyor
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/YPG ile ilgili Ä°ngilizce ve TÃ¼rkÃ§e 68 sayfalÄ±k yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kitap ile, Ã¶rgÃ¼tlerin PKK ile organik baÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu
Cumhuriyet Gazetesi Ä°nternet Sitesi YayÄ±n YÃ¶netmeni OÄŸuz GÃ¼ven, ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
Ordu'nun Ãœnye Ä°lÃ§esi'nde bulunan 8 katlÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Otelde bulunan mÃ¼ÅŸteriler ve Ã§alÄ±ÅŸanlar tahliye edilirken kÄ±sa sÃ¼reli panik oldu.
Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcu Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez" dedi
UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan, "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda Kervan Projesinin TÃ¼rkiye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personelin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Alman milletvekillerinin TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°ncirlikâ€™teki askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ziyaret etme taleplerinin bu sÃ¼reÃ§te uygun bulunmamasÄ± nedeniyle reddedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
Av yasaklarÄ±nÄ±n 15 Nisan'da baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan umutlarÄ±nÄ± mezgit ve istavrit gibi dip balÄ±klarÄ±na baÄŸlayan balÄ±kÃ§Ä±lar, hamsi sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,6 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerce tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandÄ±.
Ä°ran, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimi memnuniyetle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlke genelinde 8-15 MayÄ±s arasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 52 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi