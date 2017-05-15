TRT'nin yeni mÃ¼dÃ¼rÃ¼ belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile TRT'den sorumlu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, bu Ã¶nemli makama, TRT Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Ä°brahim Eren'in getirilmesi konusunda mutabakata vardÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da, Eren'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine getirilmesine olumlu baktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Yasal prosedÃ¼r gereÄŸi RTÃœK'Ã¼n TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 3 aday adayÄ± belirlemesi ve adaylar arasÄ±ndan seÃ§ilecek ismi Bakanlar Kurulu'na bildirmesi gerekiyor.
SÃ¶z konusu ismin Bakanlar Kurulu'ndan da onay almasÄ± halinde, TRT'nin yeni genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ onay iÃ§in BeÅŸtepe'ye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n masasÄ±na gidecek.
ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ± ile birlikte TRT'de Ä°brahim Eren dÃ¶nemi de baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak.
Åženol GÃ¶ka'nÄ±n yerine atama yapÄ±lÄ±ncaya kadar, TRT Kanunu gereÄŸi en kÄ±demli genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Erkan Durdu vekalet ediyor. / SuperHaber
Ä°BRAHÄ°M EREN KÄ°MDÄ°R?
BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun olan Ä°brahim Eren, teknoloji ve medya alanÄ±nda farklÄ± ÅŸirket ve kurumlarda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlerde bulunmuÅŸ, genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n en parlak televizyon yÃ¶neticilerinin baÅŸÄ±nda geliyor.
Londraâ€™daki University of Westminsterâ€™dan medya yÃ¶neticiliÄŸi alanÄ±nda yÃ¼ksek lisans derecesine sahip olan Ä°brahim Eren, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen kanallarÄ±ndan ATV â€˜ de 3 yÄ±l boyunca genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 2013 yÄ±lÄ±ndan beri TÃ¼rkiye de Radyo -Televizyon (TRT) kurumunda genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tmektedir.
TRT'de, TRT 1 ve TRT Worldâ€™ Ã¼n de iÃ§inde olduÄŸu 11 kanaldan sorumlu olan Ä°brahim Eren, TÃ¼rk Telekom AÅž.'de yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸinin yanÄ±sÄ±ra TÄ°AK yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve International Emmy direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlerini yÃ¼rÃ¼tmektedir. Ä°brahim Eren evli ve 3 Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.
Erziki KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¶ÅŸemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir terÃ¶rist etkisiz hale geldi
Åženol GÃ¶ka'nÄ±n istifasÄ±yla boÅŸalan TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine Ä°brahim Eren getiriliyor
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/YPG ile ilgili Ä°ngilizce ve TÃ¼rkÃ§e 68 sayfalÄ±k yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kitap ile, Ã¶rgÃ¼tlerin PKK ile organik baÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu
Cumhuriyet Gazetesi Ä°nternet Sitesi YayÄ±n YÃ¶netmeni OÄŸuz GÃ¼ven, ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
Ordu'nun Ãœnye Ä°lÃ§esi'nde bulunan 8 katlÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Otelde bulunan mÃ¼ÅŸteriler ve Ã§alÄ±ÅŸanlar tahliye edilirken kÄ±sa sÃ¼reli panik oldu.
Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcu Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez" dedi
UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan, "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda Kervan Projesinin TÃ¼rkiye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personelin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Alman milletvekillerinin TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°ncirlikâ€™teki askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ziyaret etme taleplerinin bu sÃ¼reÃ§te uygun bulunmamasÄ± nedeniyle reddedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
Av yasaklarÄ±nÄ±n 15 Nisan'da baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan umutlarÄ±nÄ± mezgit ve istavrit gibi dip balÄ±klarÄ±na baÄŸlayan balÄ±kÃ§Ä±lar, hamsi sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,6 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerce tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandÄ±.
Ä°ran, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimi memnuniyetle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlke genelinde 8-15 MayÄ±s arasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 52 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi