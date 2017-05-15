17:22, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

TRT'nin yeni mÃ¼dÃ¼rÃ¼ belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile TRT'den sorumlu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, bu Ã¶nemli makama, TRT Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Ä°brahim Eren'in getirilmesi konusunda mutabakata vardÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da, Eren'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine getirilmesine olumlu baktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Yasal prosedÃ¼r gereÄŸi RTÃœK'Ã¼n TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 3 aday adayÄ± belirlemesi ve adaylar arasÄ±ndan seÃ§ilecek ismi Bakanlar Kurulu'na bildirmesi gerekiyor.

SÃ¶z konusu ismin Bakanlar Kurulu'ndan da onay almasÄ± halinde, TRT'nin yeni genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ onay iÃ§in BeÅŸtepe'ye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n masasÄ±na gidecek.

ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ± ile birlikte TRT'de Ä°brahim Eren dÃ¶nemi de baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak.

Åženol GÃ¶ka'nÄ±n yerine atama yapÄ±lÄ±ncaya kadar, TRT Kanunu gereÄŸi en kÄ±demli genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Erkan Durdu vekalet ediyor. / SuperHaber

Ä°BRAHÄ°M EREN KÄ°MDÄ°R?

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun olan Ä°brahim Eren, teknoloji ve medya alanÄ±nda farklÄ± ÅŸirket ve kurumlarda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlerde bulunmuÅŸ, genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n en parlak televizyon yÃ¶neticilerinin baÅŸÄ±nda geliyor.

Londraâ€™daki University of Westminsterâ€™dan medya yÃ¶neticiliÄŸi alanÄ±nda yÃ¼ksek lisans derecesine sahip olan Ä°brahim Eren, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen kanallarÄ±ndan ATV â€˜ de 3 yÄ±l boyunca genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 2013 yÄ±lÄ±ndan beri TÃ¼rkiye de Radyo -Televizyon (TRT) kurumunda genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tmektedir.

TRT'de, TRT 1 ve TRT Worldâ€™ Ã¼n de iÃ§inde olduÄŸu 11 kanaldan sorumlu olan Ä°brahim Eren, TÃ¼rk Telekom AÅž.'de yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸinin yanÄ±sÄ±ra TÄ°AK yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve International Emmy direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlerini yÃ¼rÃ¼tmektedir. Ä°brahim Eren evli ve 3 Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.