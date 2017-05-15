17:52, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Avusturya'ya gÃ¶Ã§Ã¼n 53. yÄ±lÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa YeneroÄŸlu, "BugÃ¼n Avusturya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar." ifadesini kullandÄ±.

YeneroÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Avusturya arasÄ±nda imzalanan iÅŸ gÃ¼cÃ¼ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 53. yÄ±lÄ± nedeniyle yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, anlaÅŸmanÄ±n her iki Ã¼lkedeki yÃ¼z binlerce kiÅŸi iÃ§in dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu belirtti.

Avusturya'da, birinci, ikinci, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve hatta dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kuÅŸak dahil TÃ¼rkiye kÃ¶kenlilerin nÃ¼fusunun 280 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YeneroÄŸlu, bu kiÅŸilerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun Avusturya vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na da sahip olduÄŸunu ifade etti.

YeneroÄŸlu, Avusturya'da TÃ¼rkiye kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu 200'Ã¼n Ã¼zerinde STK'nÄ±n, pek Ã§ok alanda hizmet verdiÄŸini, giriÅŸimciler tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan 5 bine yakÄ±n iÅŸletmede pek Ã§ok kiÅŸiye istihdam olanaÄŸÄ± sunulduÄŸunu anlattÄ±.

Mustafa YeneroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Avusturya'daki diasporamÄ±z pek Ã§ok hak elde etmesine raÄŸmen bugÃ¼n o Ã¼lkeye yakÄ±ÅŸmayan Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z temeline eÅŸitlik ve demokrasiyi koyan bir Ã¼lkede, sadece TÃ¼rkiye kÃ¶kenli ve MÃ¼slÃ¼man olduklarÄ± iÃ§in haksÄ±zlÄ±klara maruz bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Hatta bu insanlarÄ±n Avusturya vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bile, TÃ¼rkiye'deki referandumda Avusturya'da verilen 'evet' oylarÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k yarattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in pazarlÄ±k ve tehdit malzemesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu tÃ¼r Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n iptali tehdidine varan spekÃ¼lasyonlar hem iki Ã¼lke iliÅŸkilerine hem de oradaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n huzuruna zarar vermektedir.

AyrÄ±ca tÃ¼m taraflar iÃ§in olumsuz bir hava yaratan diÄŸer geliÅŸmelerin baÅŸÄ±nda, AvusturyalÄ± siyasilerin TÃ¼rkiye ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± sert aÃ§Ä±klamalar geliyor. Devletin zirvesinde insanlarÄ±mÄ±zÄ± hedef alan bu sÃ¶ylemlerin dillenmesinin, maalesef ki halk arasÄ±nda da baÅŸka bir tezahÃ¼rÃ¼ vardÄ±r. Kin ve nefretten beslenenlere yarayan bu aÃ§Ä±klamalar, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸlanmasÄ±na ve Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lara maruz kalmasÄ±na zemin sunmaktadÄ±r."

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