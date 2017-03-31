Merkel'den 'Ä°ncirlik' aÃ§Ä±klamasÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Armin Laschet ile CDU Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da seÃ§imlerde partisinin elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± deÄŸerlendirdi.
Merkel, programda, gÃ¼venlik, istihdam, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n topluma uyumu ve Avrupaâ€™nÄ±n geleceÄŸi gibi konulara aÄŸÄ±rlÄ±k verileceÄŸini belirterek, "Almanyaâ€™nÄ±n geleceÄŸi Avrupaâ€™dadÄ±r. Avrupa iyi durumda olursa Almanya da iyi durumda olur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â
Merkel,Â TÃ¼rkiye'nin Alman milletvekillerininÂ Ä°ncirlikâ€™teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesini nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, bunun "nahoÅŸ bir karar" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bunu deÄŸiÅŸik kanallarla TÃ¼rkiyeâ€™ye aÃ§Ä±k ÅŸekilde ifade ettiklerini belirten Merkel, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam edileceÄŸini ancak buna paralel olarak Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka birÂ Ã¼sÂ aradÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
OlasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendiren Merkel, "Alman Ordusu bir parlamento ordusudur. Bundan dolayÄ± milletvekillerimizin kendi askerlerini ziyaret etmesine yÃ¶nelik olanaklarÄ±n bulunmasÄ± kesinlikle gereklidir." dedi.
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Ä°talyaâ€™da kaÃ§ak ÅŸekilde gelen ya da dÃ¼zenli gelmesine raÄŸmen sonradan kaÃ§ak durumuna dÃ¼ÅŸenlerin tutulduÄŸu geri gÃ¶nderme merkezlerindeki koÅŸullar ve merkezlerin etkinliÄŸi gÃ¶Ã§ krizinin gÃ¶rÃ¼nmez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemi, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele olacak. BÃ¼tÃ¼n bu baÅŸlÄ±klar Ã¶nemli ve birbirine paralel. Niyetimiz bunlarÄ± daha detaylÄ±ca ele almak" dedi.
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Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka bir Ã¼s aradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, olasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendirdi.
TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, "BugÃ¼n Avusturya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" dedi
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