18:16, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Merkel'den 'Ä°ncirlik' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Armin Laschet ile CDU Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da seÃ§imlerde partisinin elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± deÄŸerlendirdi.

Merkel, programda, gÃ¼venlik, istihdam, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n topluma uyumu ve Avrupaâ€™nÄ±n geleceÄŸi gibi konulara aÄŸÄ±rlÄ±k verileceÄŸini belirterek, "Almanyaâ€™nÄ±n geleceÄŸi Avrupaâ€™dadÄ±r. Avrupa iyi durumda olursa Almanya da iyi durumda olur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"ALMAN ORDUSU BÄ°R PARLEMENTO ORDUSUDUR"

Merkel,Â TÃ¼rkiye'nin Alman milletvekillerininÂ Ä°ncirlikâ€™teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesini nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, bunun "nahoÅŸ bir karar" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bunu deÄŸiÅŸik kanallarla TÃ¼rkiyeâ€™ye aÃ§Ä±k ÅŸekilde ifade ettiklerini belirten Merkel, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam edileceÄŸini ancak buna paralel olarak Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka birÂ Ã¼sÂ aradÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

OlasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendiren Merkel, "Alman Ordusu bir parlamento ordusudur. Bundan dolayÄ± milletvekillerimizin kendi askerlerini ziyaret etmesine yÃ¶nelik olanaklarÄ±n bulunmasÄ± kesinlikle gereklidir." dedi.