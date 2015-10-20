Le Pen evine geri dÃ¶ndÃ¼

Fransa'daÂ cumhurbaÅŸkanÄ±Â seÃ§iminin ikinci turundan Ã¶nceÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal CepheninÂ (FN)Â genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ ayrÄ±lanÂ Marine Le Pen, yeniden partisinin baÅŸÄ±na geÃ§ti.
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi Ã¶ncesi Le Pen'in istifasÄ±yla FN'nin baÅŸÄ±na getirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ã¼yesi ve partinin Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Steeve Briois, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderin yeniden liderliÄŸi devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Briois, sosyal medyada yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, kendisine duyduÄŸu gÃ¼ven iÃ§in Le Pen'e teÅŸekkÃ¼r ederek "Le Pen yeniden FN'nin baÅŸkanÄ±, hedef (haziranda yapÄ±lacak) milletvekili genel seÃ§imleri" ifadesini kullandÄ±.
FN'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2011'den bu yana yÃ¼rÃ¼ten Le Pen, 23 Nisan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imin ilk turundaÂ Emmanuel Macron ile en Ã§ok oyu alarak ikinci tura kalmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa'da 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imini Emmanuel Macron kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Macron yÃ¼zde 66,1 oy alÄ±rken Le Pen yÃ¼zde 33,9'da kalmÄ±ÅŸtÄ±.
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