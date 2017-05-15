4 DHKP-C'li TIR'Ä±n dorsesinde Ã¶lmek Ã¼zereyken yakalandÄ±

Yusuf Ä°slam'dan batÄ±ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± tepkisi

Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcu Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez" dedi