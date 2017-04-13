DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

18:50, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

"KazalarÄ±n yÃ¼zde 88,7'si sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kusurundan kaynaklanÄ±yor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Karayolu Trafik GÃ¼venliÄŸi Kurulu,Â Trafik Hizmetleri BaÅŸkanÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet AkdenizÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â Dikmen binasÄ±nda toplandÄ±.

Akdeniz, Ã¼Ã§ ayda yapÄ±lan toplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, trafik kazalarÄ±nÄ±n en aza indirilerek Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, 2015'te olduÄŸu gibi 2016'da da Ã¶lÃ¼m oranlarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 10 oranÄ±nda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun talimat ve direktifleri doÄŸrultusunda 2017'de trafik kazalarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin en az yÃ¼zde 20 azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸine iÅŸaret eden Akdeniz, "Polis ve jandarma olarak daha fazla denetim yapmak ve yollarda daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olmak, sivil ekip ve sivil memurlarla denetimlere devam edilerek yakalanma algÄ±sÄ±nÄ± daim kÄ±lmak amacÄ±yla denetimlerimiz devam etmektedir." ifadesini kullandÄ±.Â

"STANDART DIÅžI PLAKALAR MUAYENEDEN GEÃ‡EMEYECEK"

Yeni yÃ¶ntem ve stratejilerle Ã§ok gÃ¼zel uygulamalara imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Mehmet Akdeniz, talepleri Ã¼zerine UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan "AraÃ§ Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere Ä°liÅŸkin Kusur GruplarÄ± YÃ¶nergesi"nin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda 3 Temmuz 2017'den sonraÂ standart dÄ±ÅŸÄ± plakalÄ±Â hiÃ§bir aracÄ±n muayeneden geÃ§emeyeceÄŸini vurguladÄ±.

TARIM Ä°ÅžÃ‡Ä°LERÄ°NÄ° TAÅžIYAN ARAÃ‡LARA SAAT SINIRLAMASI

BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan genelgeyle,Â tarÄ±m iÅŸÃ§ileriniÂ taÅŸÄ±yan araÃ§larÄ±n 24.00-06.00 saatleri arasÄ±nda yolculuk yapmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Akdeniz, konuyla ilgili tÃ¼m trafik birimlerinin uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"KAZALARIN YÃœZDE 88,7'SÄ° SÃœRÃœCÃœ KUSURUNDAN KAYNAKLANIYOR"

"KazalarÄ±nÂ yÃ¼zde 88,7'si sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kusurundan kaynaklanmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerimizinÂ trafik kurallarÄ±naÂ ve Ã¶zellikle hÄ±z kurallarÄ±na uymasÄ±nÄ± saÄŸlamak zorundayÄ±z." diyen Akdeniz, bu konuda sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri eÄŸitmek ve duyarlÄ± hale getirmenin gÃ¶revleri olduÄŸunu aktardÄ±. Akdeniz, bunun iÃ§in Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan da sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±nÄ±n daha sÄ±kÄ± denetlenmesini talep ettiklerini dile getirdi.