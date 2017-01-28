19:08, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

May'in partisi, Ä°ÅŸÃ§i Partisinin Ã¶nÃ¼nde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erken genel seÃ§im sÃ¼recinde bulunanÂ Ä°ngiltere'de anketlere gÃ¶re, BaÅŸbakanÂ Theresa Mayâ€™in liderliÄŸindeki Muhafazakar Parti, yarÄ±ÅŸÄ± ana muhalefettekiÂ Ä°ÅŸÃ§i Partisinin 14 puan Ã¶nÃ¼nde gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

Erken genel seÃ§ime 3 haftadan az bir zaman kala anketler, Muhafazakar Partinin oy oranÄ±nÄ±Â yÃ¼zde 47Â olarak tahmin ederken, ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin oy oranÄ±nÄ± ise kÃ¼Ã§Ã¼k bir artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 32â€™yi bulabileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Muhafazakar Parti 2015 genel seÃ§iminde yÃ¼zde 36,9 oranÄ±nda oy alÄ±rken, Ä°ÅŸÃ§i Partisi yÃ¼zde 30,4'te kalmÄ±ÅŸtÄ±.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisinin (UKIP) oy oranÄ± ise bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle geÃ§en seÃ§imde aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 12,6â€™dan yÃ¼zde 5â€™e gerilemiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ã–nceki hafta yapÄ±lan yerel seÃ§imde daha Ã¶nce sahip olduÄŸu 151 belediye meclis Ã¼yeliÄŸinden 150â€™sini kaybeden UKIP, pek Ã§ok seÃ§im bÃ¶lgesinde muhafazakar adaylarÄ±n ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in aday gÃ¶stermeme kararÄ± aldÄ±.

2010-2015 yÄ±llarÄ±nda Muhafazakar Parti ile koalisyon ortaÄŸÄ± olarak hÃ¼kÃ¼mette yer alan ancak 2015 genel seÃ§iminde bÃ¼yÃ¼k oy kaybeden Liberal Demokrat Parti de anketlere gÃ¶re oy oranÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilmiÅŸ deÄŸil. Liberal Demokrat Partinin oy oranÄ± hala 2015â€™te aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 8 dÃ¼zeyinde bulunuyor.

Anketlerde Theresa Mayâ€™in kiÅŸisel oy oranÄ± ise yÃ¼zde 47 ile Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Jeremy Corbynâ€™in 24 puan Ã¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Her iki liderin de bu hafta iÃ§inde seÃ§im beyannamelerini ilan etmesi bekleniyor.

SEÃ‡Ä°M VAATLERÄ°

8 Haziranâ€™da erken genel seÃ§ime gidecek Ä°ngiltereâ€™de, Theresa May seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± "GÃ¼Ã§lÃ¼ ve istikrarlÄ± liderlik" sloganÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. May, seÃ§emenlere, kendisinin alternatifinin "Corbyn liderliÄŸindeki bir kaos koalisyonu" olacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± veriyor.â€¨ May, seÃ§im kampanyasÄ±nda somut vaatlere yeterince yer vermemekle eleÅŸtiriliyor.

Ä°ktidar partisini "AyrÄ±calÄ±klÄ± azÄ±nlÄ±k" iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§layan Corbyn ise seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± "AzÄ±nlÄ±k deÄŸil, Ã§oÄŸunluk iÃ§in" sloganÄ±yla yapÄ±yor. Corbynâ€™in propaganda kampanyasÄ±nda yÄ±lda 9 bin sterlini bulan Ã¶ÄŸrenci harÃ§larÄ±nÄ± kaldÄ±rmak, demiryollarÄ±nÄ± ve enerji ÅŸirketlerini kamulaÅŸtÄ±rmak gibi vaatler Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Corbyn, bankalarÄ±n ve finans sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n vergilerini artÄ±rarak oluÅŸan geliri kamu hizmetlerine aktarma sÃ¶zÃ¼ veriyor.