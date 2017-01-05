Mistura, 6. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin gÃ¼ndemini aÃ§Ä±kladÄ±

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde yarÄ±n baÅŸlayacak 6. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nÄ±n detaylÄ± ÅŸekilde ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BM Cenevre Ofisi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Mistura, 6. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve gidiÅŸata gÃ¶re 19 veya 20 MayÄ±s'ta sona ereceÄŸini sÃ¶yledi.
Mistura, bu turun Ã¶ncekilerden farklÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak "Ã–ncelikle bÃ¼tÃ¼n heyetler Cenevre'ye gelecek. BÃ¼tÃ¼n heyetler derken BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 kararÄ±nda belirlenen heyetleri ve bir Ã¶nceki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lan bÃ¼tÃ¼n heyetleri kastediyorum." dedi.
BM Temsilcisi, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemi, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele olacak. BÃ¼tÃ¼n bu baÅŸlÄ±klar Ã¶nemli ve birbirine paralel. Niyetimiz bunlarÄ± daha detaylÄ±ca ele almak." diye konuÅŸtu.
Mistura, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Astana'da Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bÃ¶lgelerle" ilgili imzaladÄ±ÄŸÄ± muhtÄ±ranÄ±n ardÄ±ndan 6. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin daha Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.
Turun ramazan ayÄ±nÄ±n yaklaÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla kÄ±sa gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ÅŸeklinde olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Mistura, bu turun devamÄ± niteliÄŸindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tarihinin ise ramazan ayÄ± iÃ§inde belirleneceÄŸini aktardÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler boyunca BM olarak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyeceklerini belirten Mistura, muhalefet ve rejim heyetinden de aynÄ±sÄ±nÄ± beklediklerini ancak seÃ§imin kendilerine ait olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Mistura, bir gazetecinin BeÅŸÅŸar Esed'in bir Belarus televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, "Bizim iÃ§in geÃ§erli olan Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleridir. Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sadece medyaya yÃ¶neliktir." ifadelerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine "Ã–ncelikle Esed'in bu deklarasyonuyla ilgili bir yorumda bulunmak istemiyorum. Fakat basitÃ§e Esed'in delegasyonunun ciddi mÃ¼zakereler iÃ§in Cenevre'ye geldiÄŸini sÃ¶yleyebilirim." dedi.
BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Esed'in ifadeleriyle ilgili Ä±srarlÄ± sorularÄ± Ã¼zerine Mistura, "Madem Ã¶yle, Esed Cenevre'ye neden tecrÃ¼beli bir diplomat olan Caferi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 15-18 arasÄ± delege gÃ¶nderiyor o zaman?" diye konuÅŸtu.
Mistura, Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) iÃ§erisindeki KÃ¼rt Ulusal Konseyi Ã¼yelerinin kendisine gÃ¶nderdiÄŸi mektupla ilgili soruya ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:
"AldÄ±ÄŸÄ±m bu tÃ¼r mektuplar konusunda yorum yapmayacaÄŸÄ±m. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kadar sen bu konuda benden daha fazla bilgi sahibisin. Fakat bana ulaÅŸan her mektubu ciddiyetle okuyorum. BilindiÄŸi Ã¼zere MYK iÃ§inde KÃ¼rt temsilciler de var. Suriye'deki KÃ¼rtler de hiÃ§birimizin gÃ¶z ardÄ± edemeyeceÄŸi Ã¶nemli bir topluluk."
Bu arada, Riyad Hariri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki muhalefet heyeti Cenevre'ye ulaÅŸtÄ±.
Suriye konulu 5. tur Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 22 Mart'ta baÅŸlamÄ±ÅŸ, 31 Mart'ta sona ermiÅŸti.
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BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemi, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele olacak. BÃ¼tÃ¼n bu baÅŸlÄ±klar Ã¶nemli ve birbirine paralel. Niyetimiz bunlarÄ± daha detaylÄ±ca ele almak" dedi.
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