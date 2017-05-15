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19:21, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin Ä°talya'daki karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼ | FOTO
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin Ä°talya'daki karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼ | FOTO

Ä°talyaâ€™da kaÃ§ak ÅŸekilde gelen ya da dÃ¼zenli gelmesine raÄŸmen sonradan kaÃ§ak durumuna dÃ¼ÅŸenlerin tutulduÄŸu geri gÃ¶nderme merkezlerindeki koÅŸullar ve merkezlerin etkinliÄŸi gÃ¶Ã§ krizinin gÃ¶rÃ¼nmez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™nÄ±n 30 kilometre kadar dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ponte Galleriaâ€™da bulunan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â Geri GÃ¶nderme MerkeziÂ (CIE), kapÄ±larÄ±nÄ± aralarÄ±nda AA muhabirinin de bulunduÄŸu YabancÄ± BasÄ±n DerneÄŸi Ã¼yelerine aÃ§tÄ±.Â 

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme prosedÃ¼rÃ¼ne tabi tutulan 62 kadÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kafes gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ mimarisiyle cezaevini andÄ±ran yÃ¼ksek gÃ¼venlikli merkez, bakÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve duvarlarÄ±nda alÄ±konulan kiÅŸilerin geldikleri Ã¼lkeleri yansÄ±tan Ã§izgi film karakterleriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

Geri gÃ¶nderme merkezinde tutulan 62 kadÄ±ndan 42â€™sinin "uluslararasÄ± koruma" baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±, haklarÄ±ndaki yasal incelemenin devam ettiÄŸi belirtildi. Geriye kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hakkÄ±ndaki sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme sÃ¼recinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, merkezlere konulan kiÅŸilerin uluslararasÄ± koruma ya da iltica talebinde bulunmasÄ± veya geldikleri Ã¼lkelerin onlarÄ± geri istememesi sebebiyle bu kiÅŸilerin geri gÃ¶nderilme sÃ¼reci uzuyor ya da sekteye uÄŸruyor.

"GERÄ° GÃ–NDERME MERKEZLERÄ° Ã‡IKMAZ YOLA BENZÄ°YOR"

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gezisine eÅŸlik eden Ä°talya'daki Ã¶nemli insan haklarÄ± savunucularÄ± arasÄ±nda yer alan Senato Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu BaÅŸkanÄ± Luigi Manconi, geri gÃ¶nderme merkezlerini "Ã§Ä±kmaz yola" benzetti.

BÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± NijeryalÄ± olan 60â€™Ä± aÅŸkÄ±n kadÄ±nÄ±n bulunduÄŸu geri gÃ¶nderme merkezinde sorularÄ±nÄ± cevaplayan Manconi, "Bu kadÄ±nlar, Nijeryaâ€™dan Ä°talyaâ€™ya adeta kÃ¶le gibi fuhuÅŸ yaptÄ±rmak iÃ§in getiriliyorlar. DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde fuhÅŸa zorlananlar iÃ§in bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kten sÃ¶z edemiyoruz. Ä°talya, bu hayatÄ± yaÅŸamaya zorlanan kadÄ±nlara yardÄ±mcÄ± olmalÄ±dÄ±r. YapmamÄ±z gereken bu." diye konuÅŸtu.Â 

Geri gÃ¶nderme merkezinde tutulan kiÅŸilerle yapÄ±lan rÃ¶portajda ortak nokta, hepsinin bu merkezlerden bir an Ã¶nce Ã§Ä±kma isteÄŸi olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

Bu merkezlerde tutulan kiÅŸilere yasal, teknik, hukuki ve psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti veriliyor. Ancak kalma sÃ¼relerinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak tÃ¼m kiÅŸiler bu merkezlerden "kurtulmak istiyor".

"CEZAEVÄ° BÄ°LE GERÄ° GÃ–NDERME MERKEZÄ°NDEN DAHA Ä°YÄ°YDÄ°"

Yasal ÅŸekilde vizeli pasaportuyla 4 yÄ±l Ã¶nce Ä°talya'ya gelen LibyalÄ± Shabbi Kadiga, hikayesini anlatÄ±rken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamÄ±yor.Â 

Kadiga, internet ortamÄ±nda Libya'ya iliÅŸkin yazdÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ± nedeniyle 7 ay kadar tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan bu merkeze getirildiÄŸini anlattÄ±.

Geri gÃ¶nderme merkezindeki hayat koÅŸullarÄ±nÄ±n zorluÄŸuna deÄŸinen 44 yaÅŸÄ±ndaki Kadiga, "KaldÄ±ÄŸÄ±m cezaevi bile bu merkeze gÃ¶re daha dÃ¼zenli ve iyiydi. Hapishaneyi dÃ¶nmeyi tercih ederim. Burada Ã¶lÃ¼yorum. Burada birlikte bulunduÄŸumuz insanlarÄ±n Ã§oÄŸunun aklÄ± dengesi yerinde deÄŸil." dedi.

"ÃœLKEME GERÄ° GÃ–NDERSELER DE Ä°TALYA'YA DÃ–NERÄ°M"

SoyadÄ±nÄ± vermek istemeyen RomanyalÄ± Florentina da 2004â€™te Ä°talyaâ€™ya geldiÄŸini, bir dÃ¶nem fuhÅŸa zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha sonra bir barda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. HakkÄ±nda yapÄ±lan cinayet suÃ§lamasÄ± sonucu 2 yÄ±l hapse girdiÄŸini, suÃ§suzluÄŸu kanÄ±tlandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Florentina, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Belgelerimin sÃ¼resi dolmuÅŸtu. O arada yakalandÄ±m. Beni tekrar Romanyaâ€™ya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmek iÃ§in bu merkeze getirdiler. Ben burada bÃ¼yÃ¼dÃ¼m, Romanya'da yapabileceÄŸim bir ÅŸey yok. HayatÄ±m burada. Daha Ã¶nce de beni Romanya'ya gÃ¶nderdiler ama geri dÃ¶ndÃ¼m. Benim, burada kalabilmem iÃ§in bir iÅŸimin olmasÄ± gerekiyor. Beni Romanya'ya gÃ¶nderirlerse bir ÅŸekilde gene buraya geri dÃ¶nerim."



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