'Darbeciler helikopterden halka ateÅŸ ediyordu'

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Kara Harp Okulu'nda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin aralarÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeli subay adaylarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸuÂ 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nÄ±n ilkÂ duruÅŸmasÄ± sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam etti.
Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼len davada, savunma yapan sanÄ±k kursiyer Nurettin KaylÄ±alp, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±nÄ± ele geÃ§iren darbeciler ile helikopterlerin sivil halka ateÅŸ ettiÄŸini belirtti.
Darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± akÅŸam alarm verildiÄŸini, bunun Ã¼zerine kendisinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kursiyerlerin tÃ¶ren alanÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KaylÄ±alp, burada bir rÃ¼tbelinin okulun bombalanma ihtimaline karÅŸÄ± kendilerini daha gÃ¼venilir bir bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼receklerini sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.
Rastgele oluÅŸturulan gruplar halinde helikopterlere bindirildiklerini ifade eden KaylÄ±alp, gÃ¼venilir yer diye Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±na getirildiklerini kaydetti. TÃ¼feklerinde ÅŸarjÃ¶r bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin sivil halka zarar verecek hiÃ§bir eylemin iÃ§inde yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan KaylÄ±alp, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Karargahta bulunduÄŸumuz sÃ¼rede kimseye zarar vermediÄŸim gibi darbecilerin emirlerini de yerine getirmedim. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla buradan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (Ã–KK) mensubu askerler tarafÄ±ndan engellendik. Yine Ã–KK mensubu iki askerin halka ateÅŸ ettiklerini gÃ¶rdÃ¼m. AynÄ± ÅŸekilde helikopter de halka ateÅŸ ediyordu."
KaylÄ±alp, kendilerini gÃ¼venilir bÃ¶lge diye Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren rÃ¼tbelilerden ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
SanÄ±k kursiyer Okan Durna da uÃ§aklarÄ±n alÃ§aktan uÃ§masÄ±yla o gece Kara Harp Okulu'nda kargaÅŸa, kursiyerlerde ise korku ve paniÄŸin hakim olduÄŸunu ifade etti.
ÃœsteÄŸmen Ahmet Ã–nder BiberoÄŸlu'nun "kendilerini daha gÃ¼venli bir bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸini" sÃ¶ylediÄŸini ifade eden Durna, BiberoÄŸlu'nun, tÃ¶ren alanÄ±ndaki kursiyerlerden rastgele gruplar oluÅŸturduÄŸunu ve bu kiÅŸileri helikopterlere bindirdiÄŸini kaydetti.
GÃ¼venli bÃ¶lge hakkÄ±nda kendilerine bilgilendirme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Durna, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildiklerini anlattÄ±. Burada arkadaÅŸlarÄ±yla bir duvarÄ±n dibinde sabah saatlerine kadar beklediklerini, bu sÄ±rada ÃœsteÄŸmen Hasan Ali Seyrek'in yanlarÄ±na gelerek, "KandÄ±rÄ±ldÄ±k, yanlÄ±ÅŸ bir iÅŸin iÃ§ine Ã§ekilmek istendik, buradan kaÃ§acaÄŸÄ±z" dediÄŸini iddia etti.
BulduklarÄ± ilk fÄ±rsatta Seyrek'in komutasÄ±nda karargahtan kaÃ§arak polise sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Durna, "Darbecilerden kaÃ§arak polise gittik. Darbecilerin emirlerini yerine getirmedik, onlarÄ±n kirli iÅŸlerinin bir parÃ§asÄ± olmamak iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k." diye konuÅŸtu.Â
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