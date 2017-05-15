ABD'den 'Esed rejimi binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±' iddiasÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan,Â BeÅŸÅŸar Esed rejimininÂ Suriye'deÂ Saydnaya HapishanesindeÂ binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â veÂ cesetlerini fÄ±rÄ±nda yaktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Stuart Jones, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek, Saydnaya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len mahkumlarÄ±n hapishanenin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde inÅŸa edilen fÄ±rÄ±nda yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Jones, BaÅŸkent Åžam'a yaklaÅŸÄ±k 45 dakika uzaklÄ±kta bulunan hapishanede gÃ¼nde ortalama 50 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne inandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Stuart Jones, "Bu fÄ±rÄ±nÄ±n, Saydanaya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len mahkumlarÄ±n cesetlerini yakarak, delilleri ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in inÅŸa edildiÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± odada dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gazetecilerle bu fÄ±rÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uydudan Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflar paylaÅŸÄ±ldÄ±. PaylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda, konuya iliÅŸkin ilk fotoÄŸrafÄ±n 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§ekildiÄŸi dikkat Ã§ekiyor.Â
Ocak 2015 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafta ise fÄ±rÄ±n olduÄŸu belirtilen binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±ndaki karlarÄ±n eridiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
FotoÄŸraflar hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunan Jones, "Esed'in ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yeni bir seviyeye dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadesini kullandÄ±.
AyrÄ±ca Jones, Kazakistan'Ä±n BaÅŸkentiÂ Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere ABD adÄ±na gÃ¶zlemci olarak katÄ±lan Jones, Astana'da taraflarÄ±n anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± gibi Suriye'de ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n hafifleyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmediklerini sÃ¶yledi. Jones, bu konuda Esed rejimine iliÅŸkin ÅŸÃ¼pheleri olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Jones, "Daha Ã¶nceki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Esed'in tutumunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak bu anlaÅŸmada da Esed'e karÅŸÄ± ÅŸÃ¼pheli yaklaÅŸÄ±yoruz. Esed rejimi sivillere ve muhalif gÃ¼Ã§lere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sona erdirmelidir. Rusya da rejim Ã¼zerindeki gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak bunlarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°talyaâ€™da kaÃ§ak ÅŸekilde gelen ya da dÃ¼zenli gelmesine raÄŸmen sonradan kaÃ§ak durumuna dÃ¼ÅŸenlerin tutulduÄŸu geri gÃ¶nderme merkezlerindeki koÅŸullar ve merkezlerin etkinliÄŸi gÃ¶Ã§ krizinin gÃ¶rÃ¼nmez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemi, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele olacak. BÃ¼tÃ¼n bu baÅŸlÄ±klar Ã¶nemli ve birbirine paralel. Niyetimiz bunlarÄ± daha detaylÄ±ca ele almak" dedi.
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