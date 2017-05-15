DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

19:53, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

"Esed rejimi binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±"





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Â

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