DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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20:15, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi
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19:53, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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"Esed rejimi binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±"

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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Ä°lgili Konular ABD Suriye esed
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