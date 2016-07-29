19:56, 15 Mayıs 2017 Pazartesi

İlk kez mikro devre üzerinde beyin hücreleri üretildi



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Bilim adamları, ilk kez bir mikro devreye bağlı yapay beyin hücreleri üretti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bilim adamları, ilk kez bir mikro devreye bağlı yapay beyin hücreleri üretti. Avustralya Ulusal Üniversitesinden bilim adamları, yarı iletken silikon bir devre üzerinde işlevsel beyin hücreleri monte etmeyi başardıklarını duyurdu. Bilim adamları fare yavrularından aldıkları dokularla ürettikleri beyin hücrelerini "iskele" işlevi gören nano-teller üzerine yerleştirerek, hücreler arasında işlevsel nöron bağlantıları oluşturdu. BEYNİN HASARLI KISIMLARININ YENİLENMESİNDE KULLANILABİLECEK Araştırmanın baş yazarı Dr Vini Gautam, yeni teknolojiyle üretilebilecek beyin protezlerinin kaza ve felç gibi durumlarda veya alzaymır ve parkinson gibi dejeneratif hastalıklarda beynin hasar gören kısımlarının yenilenmesinde kullanılabileceğini belirtti. Bilim adamları, daha ileri boyuttaki beyin hasarlarını iyileştirebilecek beyin protezlerinin geliştirebilmesi için, devreler arasında işlevsel nöron bağlantılarının kurulmasının yanı sıra, beynin enformasyonu kaydederken kurduğu türde devre bağlantıların anlaşılması ve yeniden oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

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