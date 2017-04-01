Başbakan Yıldırım'dan 'Trump' yorumu

İngiltere'nin başkenti Londra’da günlük olarak yayımlanan Evening Standard gazetesi, bugünkü sayısında, genel yayın yönetmeni ve eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne’un imzasıyla Başbakan Binali Yıldırım'la yapılmış bir röportaj yayımladı.
ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili soru üzerine de Yıldırım, "Çok iyi bir başkan. Hızlı öğreniyor ve hızla karar alıyor. Şimdi değil, belki sonra, bu yönetimin durumu daha iyi anlayacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
Röportajda AB'nin kurumsal yapısını değerlendiren Yıldırım, “AB’nin ana sorunu, siyasi değil, fazlasıyla bürokratik bir devlet haline gelmiş olması. Üyeler namına üst düzey bürokratlar idare ediyor. Bu nedenle herhangi bir konuda karar alma süreci uzuyor ve insanlar bıkıyor" ifadelerini kullandı.
İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) müzakerelerinin ne kadar sürmesini beklediği şeklindeki soru üzerine Yıldırım, bunun yeni bir konu olduğunu ve nasıl gelişeceğini kimsenin bilmediğini söyledi.
Yıldırım, İngiltere’nin de Brexit sonrasında AB ile gümrük birliği içinde kalmasını tavsiye edip etmediği şeklindeki soruyu da "Evet, bu çok daha kolay olur." şeklinde cevapladı.
AB’nin Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili tutumunu da değerlendiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Hayat kurtardık, çocukları eğitiyoruz, bakımlarını yapıyoruz ve onları topraklarımızda tutuyoruz. Avrupa bunu takdir etmeli ve yükü nasıl paylaşabileceğimiz konusunda sorumluluk almalı. Yoksa ‘Avrupa’ya hoşgeldiniz!’ diyeceklerdi."
"Avrupa’ya kızgınız diye bu insanların tehlikeli sularda ölmesine izin verecek değiliz." değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, "Avrupa’nın güvenliği ve Avrupa halkının güvenliği Türkiye’de başlar. Türkiye’de gerekli güvenlik önlemlerini almazsak, Avrupa güvende olmaz." ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında yürütülen operasyonlara Batılı ülkelerden gelen eleştirilerle ilgili soruya Yıldırım, "Dedikleri şu: ‘Lütfen bu darbeyi örgütleyenlere nazik olun, iyi davranın.’ Bu nedir? Bu kabul edilemez." yanıtını verdi.
Türkiye’yi eleştirenlerin bilgi kaynaklarına dikkat çeken Yıldırım, “Maalesef bazı Avrupalı dostlarımız, müttefiklerimiz etki altında. Terör örgütlerinin temsilcilerini dinliyorlar ve onların söylediklerini sorgulamadan kabul ediyorlar. Avrupa’da İslamofobi ve anti semitizm yükseliyor. Avrupalılar bu konuda ne yapıyor?” yorumunu yaptı.
Başbakan Yıldırım, İngiltere basınına verdiği röportajda Trump ile ilgili soruyu, "Hızlı öğreniyor ve hızla karar alıyor" şeklinde cevapladı
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