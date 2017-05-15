Macron ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti iÃ§in Almanya'da

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron,Â Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela MerkelÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere baÅŸkentÂ Berlin'e gitti.
ÅžansÃ¶lye Merkel, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonraÂ ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretiniÂ Almanyaâ€™ya yapan Macron'u, baÅŸbakanlÄ±ktaÂ askeri tÃ¶renleÂ karÅŸÄ±ladÄ±.
Daha sonra bir araya gelen iki liderin gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi belirtildi.
Merkel ve Macron, basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan sonra akÅŸam yemeÄŸinde tekrar bir araya gelecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Almanyaâ€™ya yaptÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°talyaâ€™da kaÃ§ak ÅŸekilde gelen ya da dÃ¼zenli gelmesine raÄŸmen sonradan kaÃ§ak durumuna dÃ¼ÅŸenlerin tutulduÄŸu geri gÃ¶nderme merkezlerindeki koÅŸullar ve merkezlerin etkinliÄŸi gÃ¶Ã§ krizinin gÃ¶rÃ¼nmez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemi, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele olacak. BÃ¼tÃ¼n bu baÅŸlÄ±klar Ã¶nemli ve birbirine paralel. Niyetimiz bunlarÄ± daha detaylÄ±ca ele almak" dedi.
Ä°ngiltere'de anketlere gÃ¶re BaÅŸbakan Theresa May'in liderliÄŸindeki Muhafazakar Parti, muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin 14 puan Ã¶nÃ¼nde bulunuyor
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Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka bir Ã¼s aradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, olasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendirdi.
TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, "BugÃ¼n Avusturya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" dedi
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PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke iline baÄŸlÄ± RÄ±malan bÃ¶lgesinde bir gazeteciyi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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