20:05, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Macron ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti iÃ§in Almanya'da





Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Almanyaâ€™ya yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron,Â Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela MerkelÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere baÅŸkentÂ Berlin'e gitti. ÅžansÃ¶lye Merkel, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonraÂ ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretiniÂ Almanyaâ€™ya yapan Macron'u, baÅŸbakanlÄ±ktaÂ askeri tÃ¶renleÂ karÅŸÄ±ladÄ±. Daha sonra bir araya gelen iki liderin gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi belirtildi. Merkel ve Macron, basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan sonra akÅŸam yemeÄŸinde tekrar bir araya gelecek.

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