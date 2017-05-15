IlÄ±su BarajÄ±Â veÂ HES ProjesiÂ KÃ¼ltÃ¼rel VarlÄ±klarÄ± Koruma ve Kurtarma Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'de ilk defa uygulanan sistemle, IlÄ±su Baraj GÃ¶l AlanÄ±'ndan Ã§Ä±karÄ±larak, Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan Batman'daki tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yerleÅŸtirme sÃ¼reci tamamlandÄ±.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ±Â Veysel EroÄŸluÂ ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ±Â Nabi AvcÄ±, DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Konferans Salonu'ndan,Â HasankeyfÂ Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±na taÅŸÄ±nanÂ Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yeni yerine konulmasÄ±na iliÅŸkin Batman'da yapÄ±lan tÃ¶rene video konferans aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸlandÄ±.
Bakan EroÄŸlu, baÄŸlantÄ± Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tÃ¼rbenin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n kendisini Ã§ok heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun en bÃ¼yÃ¼k projelerinden biri olan IlÄ±su BarajÄ± ile yÄ±llÄ±k 4 milyar 120 milyon kilovatsaat elektrik Ã¼retileceÄŸini anlatan EroÄŸlu, barajÄ± yaparken kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda dÃ¼nya tarihine geÃ§ecek bir proje kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ±, bu kapsamda arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
BarajÄ±n gÃ¶vde dolgusunun 24 milyon metrekÃ¼p olduÄŸunu ifade eden EroÄŸlu, bu sene bitecek barajda 2018'de su tutulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bakan EroÄŸlu, Hasankeyf'in yeni yerinin, mevcut Hasankeyf'in karÅŸÄ±sÄ±nda, yeÅŸilliÄŸin bulunduÄŸu 3 bin dekarlÄ±k alanda oluÅŸturulduÄŸunu aktardÄ±.
BÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ alarak imar planÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan EroÄŸlu, yarÄ±m adaya da kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ±n sergileneceÄŸi kapalÄ± ve aÃ§Ä±k mÃ¼ze inÅŸa ettiklerini, tahrip edilen Artuklu KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n benzerini de yapacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Yeni konutlarÄ±n 160 metrekare olduÄŸunu, kaymakamlÄ±k binasÄ±nÄ±n, bin 350 metrekarelik hastaneninÂ inÅŸaÂ edildiÄŸini bildiren Bakan EroÄŸlu, Hasankeyf Camisi'nin de Artuklu mimarisine uygun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Bakan EroÄŸlu, ticaret merkezinin MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'na benzer ÅŸekilde projelendirildiÄŸi bilgisini de paylaÅŸtÄ±.
EroÄŸlu, "Hasankeyf'in tamamÄ± sular altÄ±nda kalmÄ±yor. YukarÄ± ÅŸehir dediÄŸimiz tarihi mekanlar tamamen sularÄ±n, gÃ¶l alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda. Tarihi eserlerin yÃ¼zde 80'den fazlasÄ± orada. Sular altÄ±nda kalacak tarihi eserleri de tamamen taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Hasankeyf'in o bÃ¶lgenin muhteÅŸem kÃ¼ltÃ¼r hazinesinin sergilendiÄŸi mekan haline geleceÄŸini anlatan EroÄŸlu, Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yanÄ± sÄ±ra, Er RÄ±zk Camisi,Â SÃ¼leyman Han Camisi'nin mimari unsurlarÄ±,Â KoÃ§ Camisi'nin mimari unsurlarÄ±, KÄ±zlar Camisi, Orta KapÄ±, Artuklu HamamÄ±, Ä°mam Abdullah Zaviyesi'ni taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± bilgisini verdi.
TÃ¼rbenin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± alanda depreme karÅŸÄ± koruyucu tedbirler aldÄ±klarÄ±nÄ± bildiren EroÄŸlu, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da tÃ¼rbe taÅŸÄ±nmadan Ã¶nce gÃ¼Ã§lendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ± da emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederek, baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, eski TÃ¼rkiye'den kalma kÃ¶tÃ¼ bir alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸunu, yapÄ±lan gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n anlatÄ±lmasÄ± konusunda becerikli olunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
AvcÄ±, "Burada gerÃ§ekten dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir iÅŸ baÅŸarÄ±lÄ±yor. Biz bunu herhangi bir taÅŸÄ±nma hadisesi gibi, neredeyse elde bir kabul etmeye Ã§ok yatkÄ±nÄ±z. Sanki dÃ¼nyada her gÃ¼n bÃ¶yle ÅŸeyler oluyormuÅŸ, baÅŸkalarÄ± her gÃ¼n bÃ¶yle ÅŸeyler yapÄ±yormuÅŸ da biz de onlardan bir tanesini burada yapmÄ±ÅŸÄ±z gibi. DÃ¼nyada her gÃ¼n bÃ¶yle ÅŸeyler olmuyor. Bu dÃ¼nyada bir ilk. GerÃ§ekten bir mÃ¼hendislik harikasÄ± bir tarafÄ±yla, diÄŸer tarafÄ±yla da TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin ve TÃ¼rk milletinin tarihi eserlerine verdiÄŸi deÄŸerin gÃ¶sterdiÄŸi kadir kÄ±ymetin de bir niÅŸanesi. DolayÄ±sÄ±yla mÃ¼hendislikle tarih bilincinin bÃ¶ylesine bir araya geldiÄŸi bir hikaye var burada. Biz bunu Ã§ok sÄ±radan bir hikayeymiÅŸ gibi kabullenmeye de Ã§ok yatkÄ±nÄ±z. SÄ±radan bir hikaye deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Eski Eserler ve MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Devlet ve Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n iÅŸ birliÄŸinde, deÄŸiÅŸik hedef kitlelerine yÃ¶nelik, tÃ¼rbenin taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin belgesel, oyun ve oyuncaklar hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Bakan AvcÄ±, bÃ¶ylece Ã§ocuklarÄ±n bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸini kaydetti.
AvcÄ±, Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin tarihteki yerinin yanÄ± sÄ±ra taÅŸÄ±nma sÃ¼recine konu olmasÄ± itibarÄ±yla ayrÄ±ca deÄŸer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan Batman'daki tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yerleÅŸtirme sÃ¼reci tamamlandÄ±
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