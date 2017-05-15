20:19, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Ä°talya'da mÃ¼lteci fonlarÄ± mafyanÄ±n kasasÄ±na aktÄ±





Ä°talya emniyeti, Crotone kentindeki mÃ¼lteci merkezine ait fonlarÄ±n mafyaya aktarÄ±lmasÄ±na aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 68 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°talya'da polis, aralarÄ±nda "Misericordia" (Merhamet) adlÄ±Â Katolik Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÂ Ã¼yelerinin bulunduÄŸu 68 kiÅŸiyi,Â CrotoneÂ kentindeki Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼kÂ mÃ¼lteci karÅŸÄ±lama merkezineÂ ait fonlarÄ±n bir ÅŸebekeye aktarÄ±lmasÄ±na aracÄ±lÄ±k ettikleri suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Åžebekeye yÃ¶nelik operasyonu yÃ¶neten Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Giuseppe Governale, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Calabria bÃ¶lgesinde faaliyet gÃ¶steren "Ndragheta" adlÄ± mafyanÄ±n, Katolik gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler grubunu, Crotone'da bulunan Isola di Capo Rizzuto mÃ¼lteci karÅŸÄ±lama merkezindeki fonlarÄ±nÄ± gaspetmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "MAFYANIN BANKAMATÄ°ÄžÄ°NE DÃ–NÃœÅžMÃœÅž" Governole, "KarÅŸÄ±lama merkezi ve Merhamet,Â mafyanÄ±n bankamatiÄŸineÂ dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ." ifadelerini kullandÄ±. MafyanÄ±n Arena adlÄ± kolunun son 10 yÄ±ldÄ±r Crotone'de faaliyet yÃ¼rÃ¼ten merkeze Merhamet grubu ve onun lideri Leonardo Sacco aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±, Arena tarafÄ±ndan iÅŸletilen ÅŸirketlerle merkeze yemek hizmetleri saÄŸlamak Ã¼zere taÅŸeron sÃ¶zleÅŸmeler imzalayan hayÄ±r kuruluÅŸunun bu yolla 2006-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda mÃ¼ltecilere ayrÄ±lan 103 milyon avroluk kaynaÄŸÄ±n 36 milyon avrosunu mafyanÄ±n kasasÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Polis, Merhamet grubuyla iliÅŸkili Edoardo Scordio adlÄ± Katolik papazÄ±n da olayla ilgili gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zanlÄ±nÄ±n mÃ¼ltecilere ayrÄ±lan kamu fonlarÄ±nÄ±n mafyaya aktarÄ±lmasÄ± iÃ§in sistemi kuran kiÅŸi olduÄŸunu bildirdi.

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