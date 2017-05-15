AP Genel Kurulu Strazburg'da baÅŸladÄ±

Suriye'deki son durum,Â Orta DoÄŸu barÄ±ÅŸ MÃ¼zakereleri, Brexit, Ä°talya ve Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda paylaÅŸÄ±mÄ±, Macaristan'da temel haklarÄ±n durumu gibi gÃ¼ndemlerle toplananÂ Avrupa ParlamentosuÂ (AP)Â Genel KuruluÂ Strazburg'da baÅŸladÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gÃ¶reve geldikten sonra ilk kez Genel Kurula hitap edecek.
AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan oturumda Genel Kurul gÃ¼ndemi ele alÄ±narak kabul edildi. Buna gÃ¶re, Ã§arÅŸamba sabahÄ±, son AB Liderler Zirvesi'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len Ä°ngiltere'nin AB'de ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) ile ilgili geliÅŸmeleri AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, AP Ã¼yeleriyle paylaÅŸacak. Brexit mÃ¼zakereleri ile ilgili alÄ±nan her kararÄ±n, AP Genel Kurulunda oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.
Suriye'deki savaÅŸÄ±n sona erdirilmesi ve siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in AB'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve atÄ±lacak adÄ±mlarla ilgili de AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini Genel Kurulu bilgilendirecek. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak genel gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra hazÄ±rlanan konuyla ilgili tasarÄ±, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ oylamaya sunulacak.
AP'de daha Ã¶nce gÃ¼ndeme gelen Macaristan'daki yeni eÄŸitim yasasÄ±, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili yasa deÄŸiÅŸiklikleri hakkÄ±nda hazÄ±rlanan karar tasarÄ±sÄ± ise Genel Kurulda Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oylanacak.
AB'ninÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kriziÂ ve AB Ã¼lkelerine sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapanlarla ilgili EylÃ¼l 2015'te aldÄ±ÄŸÄ±Â YunanistanÂ veÂ Ä°talya'da bulunanlar arasÄ±ndan 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda paylaÅŸÄ±mÄ± kararÄ± yeniden masaya yatÄ±rÄ±lacak.
Son verilere gÃ¶re, ÅŸimdiye kadar sadece 18 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusu da gÃ¼ndemde olacak. AB milletvekilleri, AB Konseyi ve Komisyonu ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± konusunu tartÄ±ÅŸacak ve perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ konu ile ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ± oylayacak.
Orta DoÄŸu barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri ve Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ± ile ilgili konular AP Genel Kurulunda yeniden ele alÄ±nacak ve karar tasarÄ±sÄ± oylanacak.
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AP Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±, Suriye konusu, Brexit ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± gibi gÃ¼ndemlerle Strazburg'da baÅŸladÄ±
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