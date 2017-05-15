22:07, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Nijerya'da camiye saldÄ±rÄ±: En az 20 Ã¶lÃ¼



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Nijerya'nÄ±n Nijer eyaletinde bir kÃ¶y camisine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'nÄ±nÂ Nijer eyaletiÂ polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bala Elkana, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce kÃ¶ydeki camiye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.Â BÃ¶lgede otlaklar nedeniyle kÃ¶ylÃ¼ Ã§iftÃ§iler ile gÃ¶Ã§ebe Ã§obanlar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k Ã§atÄ±ÅŸmalar meydana geliyor. Son saldÄ±rÄ±dan da Fulani Ã§obanlarÄ±nÄ±n sorumlu olduÄŸu iddia edildi. Son iki yÄ±lda Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusunda Ã§obanlar ile Ã§iftÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 400'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Fulani Ã§obanlarÄ±nÄ±n, Ã¼lkede HristiyanlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu gÃ¼ney bÃ¶lgelerinde 18. yÃ¼zyÄ±l Ä°slam reformcusu Åžeyh Osman Dan Fodio'nun Ã¶ÄŸretilerini yaymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. HayvanlarÄ±na yiyecek bulabilmek iÃ§in Ã¼lkenin gÃ¼neyine gÃ¶Ã§ eden Fulaniler, Ã§iftÃ§ilerin hayvanlarÄ±nÄ± Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor. OlaylarÄ±n bazÄ± basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼man sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ±nÄ± suÃ§layÄ±cÄ± ÅŸekilde verilmesi dikkati Ã§ekiyor.

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