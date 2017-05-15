Nijerya'da camiye saldÄ±rÄ±: En az 20 Ã¶lÃ¼

Nijerya'nÄ±nÂ Nijer eyaletiÂ polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bala Elkana, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce kÃ¶ydeki camiye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.Â
BÃ¶lgede otlaklar nedeniyle kÃ¶ylÃ¼ Ã§iftÃ§iler ile gÃ¶Ã§ebe Ã§obanlar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k Ã§atÄ±ÅŸmalar meydana geliyor. Son saldÄ±rÄ±dan da Fulani Ã§obanlarÄ±nÄ±n sorumlu olduÄŸu iddia edildi.
Son iki yÄ±lda Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusunda Ã§obanlar ile Ã§iftÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 400'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Fulani Ã§obanlarÄ±nÄ±n, Ã¼lkede HristiyanlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu gÃ¼ney bÃ¶lgelerinde 18. yÃ¼zyÄ±l Ä°slam reformcusu Åžeyh Osman Dan Fodio'nun Ã¶ÄŸretilerini yaymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. HayvanlarÄ±na yiyecek bulabilmek iÃ§in Ã¼lkenin gÃ¼neyine gÃ¶Ã§ eden Fulaniler, Ã§iftÃ§ilerin hayvanlarÄ±nÄ± Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.
OlaylarÄ±n bazÄ± basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼man sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ±nÄ± suÃ§layÄ±cÄ± ÅŸekilde verilmesi dikkati Ã§ekiyor.
Nijerya'nÄ±n Nijer eyaletinde bir kÃ¶y camisine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
AP Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±, Suriye konusu, Brexit ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± gibi gÃ¼ndemlerle Strazburg'da baÅŸladÄ±
Ä°talya emniyeti, Crotone kentindeki mÃ¼lteci merkezine ait fonlarÄ±n mafyaya aktarÄ±lmasÄ±na aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 68 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Almanyaâ€™ya yaptÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°talyaâ€™da kaÃ§ak ÅŸekilde gelen ya da dÃ¼zenli gelmesine raÄŸmen sonradan kaÃ§ak durumuna dÃ¼ÅŸenlerin tutulduÄŸu geri gÃ¶nderme merkezlerindeki koÅŸullar ve merkezlerin etkinliÄŸi gÃ¶Ã§ krizinin gÃ¶rÃ¼nmez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemi, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele olacak. BÃ¼tÃ¼n bu baÅŸlÄ±klar Ã¶nemli ve birbirine paralel. Niyetimiz bunlarÄ± daha detaylÄ±ca ele almak" dedi.
Ä°ngiltere'de anketlere gÃ¶re BaÅŸbakan Theresa May'in liderliÄŸindeki Muhafazakar Parti, muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin 14 puan Ã¶nÃ¼nde bulunuyor
Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turundan sonra Ulusal Cephenin liderliÄŸinden istifa eden Le Pen, yeniden partisinin baÅŸÄ±na geÃ§ti
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka bir Ã¼s aradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, olasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendirdi.
TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, "BugÃ¼n Avusturya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" dedi
MaaÅŸlarda yÃ¼zde 10 ile 30 arasÄ±nda kesintiye yol aÃ§acaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 20 bin maliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼lke genelinde grev yaptÄ±.
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, Rusya'nÄ±n yarÄ±madadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in 1 milyon imza toplayacak
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gelecek hafta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Ä°srail ziyareti sÄ±rasÄ±nda 10 bin polisin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± belirtildi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Edouard Philippeâ€™i baÅŸbakan olarak seÃ§ti
Yunanistanâ€™da denizciler, hÃ¼kÃ¼metin kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine karÅŸÄ± grev kararÄ± aldÄ±.