GÃ¼ncelleme: 01:16, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

9. Kocaeli Kitap FuarÄ±'na yoÄŸun ziyaretÃ§i ilgisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen Kocaeli Kitap FuarÄ±'nÄ±, kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸi ziyaret etti.

"Kitap ve Medeniyet" temasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen fuar, Kocaeli UluslararasÄ±Â Fuar Merkezinde devam ediyor.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali YeÅŸildal Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, fuarÄ±n artÄ±k bir marka olduÄŸunu ve kendisiyle yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

FuarÄ±n Kocaeli'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir geliÅŸim saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YeÅŸildal, Ã¶zellikle DoÄŸu Marmara'daki illerden fuara yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m olduÄŸunu kaydetti.

YeÅŸildal, cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana fuarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 200 bin ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Sadece dÃ¼n Ã¶zellikle 100 binin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.Â 9 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Pazar gÃ¼nkÃ¼ rakam, tamamen okuyucu kitlesi. Piknik yerine aileler kitap fuarÄ±nÄ± tercih etti. Bu anlamda Ã§ok mutluyuz. Bu yÄ±l yazarlar Ã§ok yoÄŸun ÅŸekilde buradalar. YayÄ±n sponsorlarÄ±mÄ±z Ã§ok Ã¶nemli. Onlar fuara gÃ¼nler kala yayÄ±nlar yaptÄ± ve ulusal Ã§apta tanÄ±tÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirildi. Bizim de 'AÄŸaÃ§lar Kitap AÃ§tÄ±' ve 'Kitaba KoÅŸ' gibi etkinliklerimiz ulusal Ã§apta bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. AA ve Radyo 7 gibi birÃ§ok kuruluÅŸ fuarÄ± anlatan haberler yaptÄ±." diye konuÅŸtu.

"YETÄ°ÅžKÄ°N KÄ°TLENÄ°N Ã‡OCUKLARIYLA BURAYA GELMESÄ° Ã‡OK Ã–NEMLÄ°"

Sosyal medyada kitap fuarÄ±yla ilgilenen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 10 milyonu bulduÄŸunu aktaran YeÅŸildal,Â yayÄ±nevlerinin etkinlik anlamÄ±nda da rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Yusuf Ä°slamÂ gibi yazarlarÄ±n fuarda yerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YeÅŸildal, hafta iÃ§i fuarÄ±n Ã¶ÄŸrencilerden yoÄŸun katÄ±lÄ±m gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

YeÅŸildal, bu hafta sonu yeni bir rekora imza atacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, "YetiÅŸkin kitlenin fuara ilgisi Ã¶nemli. Rekordan kastÄ±m bu. Burada dÃ¼n 100 bin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±k. O sayÄ±yÄ± da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sonu egale etmek istiyoruz.Â KitapÂ fuarÄ±nÄ± markalaÅŸtÄ±ran ana Ã¶lÃ§Ã¼tÃ¼mÃ¼z bu. Zaten yayÄ±nevlerimizin katÄ±lÄ±mÄ± konusunda problem yok. Ama yetiÅŸkin kitlenin Ã§ocuklarÄ±yla buraya gelmesi Ã§ok Ã¶nemli." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ARTIK GENÃ‡LERÄ°MÄ°Z OKUYOR"

YeÅŸildal, Kocaeli'nin sanayi kenti olarak anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, yerel yÃ¶netimler olarak 9 yÄ±l Ã¶nce kitap fuarÄ±nÄ± "ilk" kez kendilerinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Daha sonra 30'a yakÄ±n yerel yÃ¶netimin kitap fuarÄ± dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YeÅŸildal, "Fuarla TÃ¼rkiye'deki okuma oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesine katkÄ± saÄŸlamak bizim iÃ§in onur verici bir durum. Herkes Kocaeli'yi biliyor. DiÄŸer illerden gelen yÃ¶netici arkadaÅŸlar fuarÄ± izliyor. GerektiÄŸinde onlara yardÄ±mcÄ± oluyoruz. Biz yaparÄ±z baÅŸkasÄ± yapamaz modunda deÄŸiliz, kitaba dair kim ne yapÄ±yorsa sonuna kadar biz onlarÄ±n hizmetÃ§isi olmaya varÄ±z. Bu anlamda da TÃ¼rkiye'de bir Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§mÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Organizasyon anlamÄ±nda Ã§ok iyi olduÄŸumuzu katÄ±lÄ±mcÄ±lar sÃ¶ylÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.

YeÅŸildal, genÃ§lerin 15 Temmuz'da kendilerini ispat ettiÄŸini ifade ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Buradaki ilgiden, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n teknoloji baÅŸÄ±nda 24 saat vakit geÃ§irmediÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Kitapla da ilgileniyorlar, okuyorlar da. Buradaki yazarlarÄ±mÄ±zÄ±n imza kuyruklarÄ±na bakÄ±yoruz yÃ¼zde 80-90'Ä± genÃ§. ArtÄ±k genÃ§lerimiz okuyor. ArtÄ±k teknolojiyle bir sÃ¼re mutlu oluyorsunuz. Ruhunuzu dinginleyeceÄŸiniz, okyanuslara aÃ§Ä±labileceÄŸiniz tek ÅŸey var; o da kitap. GenÃ§lerimiz bunu keÅŸfetmiÅŸ durumda."

AA'nÄ±n global iletiÅŸim ortaÄŸÄ± olduÄŸu 9. Kocaeli Kitap FuarÄ±, 21 MayÄ±s'a kadar ziyaret edilebilecek.