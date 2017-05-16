TÃ¼rkiye'de gÃ¶rÃ¼len bu bitkiden dÃ¼nyada sadece 111 adet var

DÃ¼nyada sadece Amasya'da gÃ¶rÃ¼len veÂ yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunan tÃ¼rler arasÄ±nda yer alan "baÄŸ havacivasÄ±"ndan (Alkanna Haussknechtii Bornm), 111 birey (DoÄŸa bilgisinde tÃ¼rÃ¼ oluÅŸturan tek varlÄ±klardan her biri) tespit edildi.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet SÄ±ddÄ±k KÄ±lÄ±nÃ§er, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÄŸ havacivasÄ±nÄ±n dÃ¼nyada yalnÄ±zca Amasya'da kaydÄ±nÄ±n bilindiÄŸini sÃ¶yledi.
BaÄŸ havacivasÄ±nÄ±n Ä°ran-Turan bitki coÄŸrafyasÄ± elementinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken KÄ±lÄ±nÃ§er, bunun TÃ¼rkiye iÃ§inÂ endemik tÃ¼rlerÂ arasÄ±nda bulunduÄŸunu vurguladÄ±.
TÃ¼rÃ¼n ilk kez 1889 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiliz Joseph Nicolaus BornmÃ¼ller tarafÄ±ndan Amasya Lokman DaÄŸÄ± KirazlÄ±dere mevkisinde toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren KÄ±lÄ±nÃ§er, "1894 yÄ±lÄ±nda da toplayÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan yeni tÃ¼r olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ. 1998'de ise baÅŸka kiÅŸiler tarafÄ±ndan Amasya Karaman DaÄŸÄ± YuvacÄ±k mevkisinde de bulunmuÅŸ. BaÄŸ havacivasÄ±, Ã§ok yÄ±llÄ±k otsu bitkidir. Ã‡iÃ§eklenme dÃ¶nemi nisan-mayÄ±s aylarÄ±dÄ±r." dedi.
BaÄŸ havacivasÄ±nÄ±n 400 ila 600 metre yÃ¼kseltide, bozkÄ±r, ova, otlak, orman ve baÄŸ aÃ§Ä±klÄ±klarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan KÄ±lÄ±nÃ§er, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bitki, dÃ¼nyada sadece Amasya'da, kÃ¼Ã§Ã¼k popÃ¼lasyonlarda kaydÄ± bulunmasÄ± nedeniyle tehdit dÃ¼zeyi 'CR-Vahim', yani Ã§ok tehlikede olarak kayda girmiÅŸtir. VarlÄ±ÄŸÄ±, yayÄ±lÄ±ÅŸ alanÄ±ndaki baÄŸcÄ±lÄ±k faaliyetleri ve yapÄ±laÅŸma sebebiyle yÃ¼ksek risk altÄ±nda bulunmaktadÄ±r. BÃ¶lgede yapÄ±mÄ± devam eden AydÄ±nca BarajÄ± nedeniyle sÄ±nÄ±rlÄ± popÃ¼lasyonu bulunan bitkiyi koruma altÄ±na almak iÃ§in Ã¶zel program hazÄ±rladÄ±k."
KÄ±lÄ±nÃ§er, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce bitkiyle ilgili koruma projesi yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Proje kapsamÄ±nda, barajÄ±n gÃ¶l aynasÄ± altÄ±nda kalacak bitkilerin sÃ¶kÃ¼lerek taÅŸÄ±nmasÄ± ve yetiÅŸtirilmesi iÃ§in uygun alan belirlendi. Bu alan, 'BaÄŸ HavacivasÄ± Koruma AlanÄ±' olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±. Ulusal BiyoÃ§eÅŸitlilik Veri TabanÄ±'na kaydedilen tÃ¼r, aynÄ± zamanda Ã¼retiminin ve dikiminin yapÄ±lmasÄ± ve izlenmesi gereken tÃ¼r olarak tanÄ±mlanÄ±yor. Alandaki tÃ¼m baÄŸ havacivasÄ± bireyleri sÃ¶kÃ¼lerek baÅŸka bir alana taÅŸÄ±nÄ±p yeniden dikildi. Koruma altÄ±na alÄ±nan tÃ¼rÃ¼n direkt gÃ¶zlem metoduyla sayÄ±lmasÄ± sonucu 111 birey tespit edildi."
KÄ±lÄ±nÃ§er, bitkinin tohumundan birey sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
DÃ¼nyada sadece Amasya'da gÃ¶rÃ¼len ve yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan baÄŸ havacivasÄ±ndan 111 "adet" tespit edildi.
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