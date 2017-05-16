Ã‡ocuklara 'stres Ã§arkÄ±' uyarÄ±sÄ±

Cumhuriyet ÃœniversitesiÂ (CÃœ) EÄŸitim FakÃ¼ltesi EÄŸitim Bilimleri BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi veÂ Pedagog DoÃ§. Dr. Tuncay Dilci,Â AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemde yaygÄ±nlaÅŸanÂ "stres Ã§arkÄ±"nÄ±n Ã¶zellikle Ã§ocuklar tarafÄ±ndan tercih edildiÄŸini sÃ¶yledi.
Dilci, Ã§ocuklarÄ±n stresli olduklarÄ± iÃ§in Ã¼rÃ¼nÃ¼ almadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Ã‡ocukla stres kavramÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸki, Ã§ocuÄŸun oyun ve oyalama araÃ§larÄ±ndan yoksunluÄŸundan kaynaklÄ±dÄ±r. Bu boÅŸluk doldurulmazsa Ã§ocuÄŸun panik halde olmasÄ±, sÄ±kÄ±lmasÄ± ÅŸeklindeki halleri tabii ki stres gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. 'Ã‡ocukta stres yok' demiyoruz ama direkt strese baÄŸlÄ± bir yÃ¶nelimden dolayÄ± deÄŸil, oyun boÅŸluÄŸundan kaynaklÄ± 'stres Ã§arkÄ±'na yÃ¶nelim sÃ¶z konusu." diye konuÅŸtu.
Eskiden topaÃ§, fÄ±rÄ±ldak ya da tahta parÃ§alarÄ±yla oyun ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Dilci, "Åžimdi popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r, toplum Ã¼zerinde etki eden birtakÄ±m mekanizmalarÄ± kullanarak bazÄ± ticari kazanÃ§lar elde ediyor. 'Stres Ã§arkÄ±' da bunlardan biri. Ã‡ocuklarda stres yok, oyun ihtiyacÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± var." dedi.
Dilci, "stres Ã§arkÄ±"nÄ±n sÃ¼rekli kullanÄ±mÄ±n Ã§ocuÄŸun derse olan dikkatini azaltacaÄŸÄ±na da iÅŸaret ederek, ABD, Ä°ngiltere, BirleÅŸik Arap Emirlikleri gibi bazÄ± Ã¼lkelerde Ã¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶ÄŸrencilere yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
"Stres Ã§arkÄ±"nÄ±n oyalama aracÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak Ã§ocuklar Ã¼zerinde olumsuz etkiler bÄ±rakabileceÄŸini vurgulayan Dilci, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:
"Bu araÃ§lar Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸim dÃ¶nemlerinde kÃ¼Ã§Ã¼k kas geliÅŸiminin daha saÄŸlÄ±klÄ± yÃ¼rÃ¼mesi iÃ§in belki bir fÄ±rsat olabilir. Zaman geÃ§irme ve oyalama aracÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lse de otistik ya da dikkat eksikliÄŸi olan Ã§ocuklarÄ±n 'stres Ã§arkÄ±'nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rekli takip etme eÄŸiliminde olmalarÄ±, onlarda dikkati toplamak iÃ§in kullanÄ±labilir ancak stres Ã§arkÄ± saÄŸlÄ±klÄ± Ã§ocukta antisosyal kiÅŸilik geliÅŸimine zemin hazÄ±rlayabilir. FarklÄ± ve dikkat Ã§ekici renklerin bu cihaz Ã¼zerinde kullanÄ±lmasÄ± saÄŸlÄ±klÄ± Ã§ocuklarda o renkleri bilinÃ§ altÄ±nda takibe zorlayacaÄŸÄ± iÃ§in dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±na neden olabilir. Ã‡ocuklarÄ±n geliÅŸim dÃ¶neminde 14-15 yaÅŸÄ±na kadar bu olumsuz etkileri gÃ¶zlemlenebilir. Bu nedenle ailelerin Ã§ocuklarÄ±na bunu kullandÄ±rtma noktasÄ±nda dikkatli olmalarÄ± gerekir ve Ã§ocuklarÄ±nda baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapabilir."
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Ã–zellikle Ã§ocuklarÄ±n ellerinden dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸi "stres Ã§arkÄ±"nÄ±n, dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±na hatta baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸa yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
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