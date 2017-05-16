DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:48, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 04:30, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'de 2 bin 119 rakÄ±mda terÃ¶r operasyonu
PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'de 2 bin 119 rakÄ±mda terÃ¶r operasyonu
Foto: ArÅŸiv

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki 2 bin 119 rakÄ±mlÄ± tepe bÃ¶lgesinde PKK'lÄ±larÄ±n bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TunceliÂ ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kent genelindeÂ terÃ¶rle mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, bu kapsamda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birliklerceÂ PÃ¼lÃ¼mÃ¼rÂ ilÃ§esinde "Åžehit Uzman Jandarma Ã‡avuÅŸ Osman Ã–z-94"Â operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

TerÃ¶rist unsurlarÄ± yakalamak ve etkisiz hale getirmek, terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±naklarÄ± tespit ve imha etmek amacÄ±yla ilÃ§enin 2 bin 119 rakÄ±mlÄ±Â tepe bÃ¶lgesinde baÅŸlatÄ±lan operasyondaÂ arama tarama faaliyetiÂ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, aramalarda plastik kutu iÃ§erisine yerleÅŸtirilmiÅŸ basma dÃ¼zenekli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulunduÄŸu ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, kentte terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonun devam ettiÄŸi belirtildi.



Ä°lgili Konular Tunceli Åžehit Uzman Jandarma Ã‡avuÅŸ Osman Ã–z-94
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'de 2 bin 119 rakÄ±mda terÃ¶r operasyonu
PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'de 2 bin 119 rakÄ±mda terÃ¶r operasyonu

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki 2 bin 119 rakÄ±mlÄ± tepe bÃ¶lgesinde PKK'lÄ±larÄ±n bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
Ã‡ocuklara 'stres Ã§arkÄ±' uyarÄ±sÄ±
Ã‡ocuklara 'stres Ã§arkÄ±' uyarÄ±sÄ±

Ã–zellikle Ã§ocuklarÄ±n ellerinden dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸi "stres Ã§arkÄ±"nÄ±n, dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±na hatta baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸa yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
TÃ¼rkiye'de gÃ¶rÃ¼len bu bitkiden dÃ¼nyada sadece 111 adet var
TÃ¼rkiye'de gÃ¶rÃ¼len bu bitkiden dÃ¼nyada sadece 111 adet var

DÃ¼nyada sadece Amasya'da gÃ¶rÃ¼len ve yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan baÄŸ havacivasÄ±ndan 111 "adet" tespit edildi.
9 Kocaeli Kitap FuarÄ±'na yoÄŸun ziyaretÃ§i ilgisi
9. Kocaeli Kitap FuarÄ±'na yoÄŸun ziyaretÃ§i ilgisi

Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen ve AA'nÄ±n global iletiÅŸim ortaÄŸÄ± olduÄŸu Kocaeli Kitap FuarÄ±, kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana yaklaÅŸÄ±k 200 bin ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rladÄ±
Tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yerleÅŸtirme sÃ¼reci tamamlandÄ±
Tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yerleÅŸtirme sÃ¼reci tamamlandÄ±

Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan Batman'daki tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yerleÅŸtirme sÃ¼reci tamamlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'Trump' yorumu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'Trump' yorumu

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiltere basÄ±nÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda Trump ile ilgili soruyu, "HÄ±zlÄ± Ã¶ÄŸreniyor ve hÄ±zla karar alÄ±yor" ÅŸeklinde cevapladÄ±
Darbeciler helikopterden halka ateÅŸ ediyordu'
'Darbeciler helikopterden halka ateÅŸ ediyordu'

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulu'nda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n sanÄ±k savunmalarÄ±na devam edildi
OÄŸuz GÃ¼ven tutuklandÄ±
OÄŸuz GÃ¼ven tutuklandÄ±

Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayÄ±n yÃ¶netmeni GÃ¼ven'in, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verildi
quot KazalarÄ±n yÃ¼zde 88 7'si sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kusurundan kaynaklanÄ±yor quot
"KazalarÄ±n yÃ¼zde 88,7'si sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kusurundan kaynaklanÄ±yor"

Trafik Hizmetleri BaÅŸkanÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Akdeniz, "KazalarÄ±n yÃ¼zde 88,7'si sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kusurundan kaynaklanmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerimizin trafik kurallarÄ±na ve Ã¶zellikle hÄ±z kurallarÄ±na uymasÄ±nÄ± saÄŸlamak zorundayÄ±z" dedi
4 DHKP-C'li TIR'Ä±n dorsesinde Ã¶lmek Ã¼zereyken yakalandÄ±
4 DHKP-C'li TIR'Ä±n dorsesinde Ã¶lmek Ã¼zereyken yakalandÄ±

Edirneâ€™de jandarma, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§ak yolla Ã§Ä±kmak Ã¼zere saklandÄ±klarÄ± tÄ±rÄ±n dorsesinde havasÄ±zlÄ±ktan Ã¶lmek Ã¼zere olan DHKP-C Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi yakaladÄ±
Hakkari'de terÃ¶r operasyonu
Hakkari'de terÃ¶r operasyonu

Erziki KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¶ÅŸemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir terÃ¶rist etkisiz hale geldi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± PYD YPG ile ilgili kitap yayÄ±mladÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± PYD/YPG ile ilgili kitap yayÄ±mladÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/YPG ile ilgili Ä°ngilizce ve TÃ¼rkÃ§e 68 sayfalÄ±k yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kitap ile, Ã¶rgÃ¼tlerin PKK ile organik baÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu
Beykoz'da kaza 1 Ã¶lÃ¼ 10 yaralÄ±
Beykoz'da kaza: 1 Ã¶lÃ¼ 10 yaralÄ±

Beykoz'da hafriyat kamyonuyla 2 minibÃ¼sÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±
5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde korkutan yangÄ±n
5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde korkutan yangÄ±n

Ordu'nun Ãœnye Ä°lÃ§esi'nde bulunan 8 katlÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Otelde bulunan mÃ¼ÅŸteriler ve Ã§alÄ±ÅŸanlar tahliye edilirken kÄ±sa sÃ¼reli panik oldu.
Yusuf Ä°slam'dan batÄ±ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± tepkisi
Yusuf Ä°slam'dan batÄ±ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± tepkisi

Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcu Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez" dedi
Ä°pek Yolu'na 'Kervan Projesi' hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±
Ä°pek Yolu'na 'Kervan Projesi' hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan, "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda Kervan Projesinin TÃ¼rkiye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

Haberler

Tunceli'de 31 ayrÄ± bÃ¶lge 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' ilan edildi
Tunceli'de 31 ayrÄ± bÃ¶lge 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' ilan edildi

Helikopterdekilerin kaza anÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi
Helikopterdekilerin kaza anÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi

Tunceli ÅŸehitleri son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ± | FOTO
Tunceli ÅŸehitleri son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ± FOTO

Tunceli'de ÅŸehit olan 12 kiÅŸi iÃ§in tÃ¶ren
Tunceli'de ÅŸehit olan 12 kiÅŸi iÃ§in tÃ¶ren

Tunceli'deki helikopter kazasÄ± iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
Tunceli'deki helikopter kazasÄ± iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Tunceli'de 12 ÅŸehidin cenazesi enkazdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Tunceli'de 12 ÅŸehidin cenazesi enkazdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Soylu'dan Tunceli'deki helikopter kazasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama
Soylu'dan Tunceli'deki helikopter kazasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

DÃ¼ÅŸen helikopterin enkazÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±: 12 ÅŸehit
DÃ¼ÅŸen helikopterin enkazÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ± 12 ÅŸehit






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 