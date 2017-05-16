PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'de 2 bin 119 rakÄ±mda terÃ¶r operasyonu

TunceliÂ ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kent genelindeÂ terÃ¶rle mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, bu kapsamda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birliklerceÂ PÃ¼lÃ¼mÃ¼rÂ ilÃ§esinde "Åžehit Uzman Jandarma Ã‡avuÅŸ Osman Ã–z-94"Â operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
TerÃ¶rist unsurlarÄ± yakalamak ve etkisiz hale getirmek, terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±naklarÄ± tespit ve imha etmek amacÄ±yla ilÃ§enin 2 bin 119 rakÄ±mlÄ±Â tepe bÃ¶lgesinde baÅŸlatÄ±lan operasyondaÂ arama tarama faaliyetiÂ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, aramalarda plastik kutu iÃ§erisine yerleÅŸtirilmiÅŸ basma dÃ¼zenekli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulunduÄŸu ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, kentte terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonun devam ettiÄŸi belirtildi.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki 2 bin 119 rakÄ±mlÄ± tepe bÃ¶lgesinde PKK'lÄ±larÄ±n bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
Ã–zellikle Ã§ocuklarÄ±n ellerinden dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸi "stres Ã§arkÄ±"nÄ±n, dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±na hatta baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸa yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
DÃ¼nyada sadece Amasya'da gÃ¶rÃ¼len ve yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan baÄŸ havacivasÄ±ndan 111 "adet" tespit edildi.
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen ve AA'nÄ±n global iletiÅŸim ortaÄŸÄ± olduÄŸu Kocaeli Kitap FuarÄ±, kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana yaklaÅŸÄ±k 200 bin ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rladÄ±
Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan Batman'daki tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yerleÅŸtirme sÃ¼reci tamamlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiltere basÄ±nÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda Trump ile ilgili soruyu, "HÄ±zlÄ± Ã¶ÄŸreniyor ve hÄ±zla karar alÄ±yor" ÅŸeklinde cevapladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulu'nda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n sanÄ±k savunmalarÄ±na devam edildi
Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayÄ±n yÃ¶netmeni GÃ¼ven'in, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verildi
Trafik Hizmetleri BaÅŸkanÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Akdeniz, "KazalarÄ±n yÃ¼zde 88,7'si sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kusurundan kaynaklanmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerimizin trafik kurallarÄ±na ve Ã¶zellikle hÄ±z kurallarÄ±na uymasÄ±nÄ± saÄŸlamak zorundayÄ±z" dedi
Edirneâ€™de jandarma, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§ak yolla Ã§Ä±kmak Ã¼zere saklandÄ±klarÄ± tÄ±rÄ±n dorsesinde havasÄ±zlÄ±ktan Ã¶lmek Ã¼zere olan DHKP-C Ã¼yesi 4 kiÅŸiyi yakaladÄ±
Erziki KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¶ÅŸemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir terÃ¶rist etkisiz hale geldi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/YPG ile ilgili Ä°ngilizce ve TÃ¼rkÃ§e 68 sayfalÄ±k yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kitap ile, Ã¶rgÃ¼tlerin PKK ile organik baÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu
Ordu'nun Ãœnye Ä°lÃ§esi'nde bulunan 8 katlÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Otelde bulunan mÃ¼ÅŸteriler ve Ã§alÄ±ÅŸanlar tahliye edilirken kÄ±sa sÃ¼reli panik oldu.
Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcu Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez" dedi
UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan, "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda Kervan Projesinin TÃ¼rkiye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.