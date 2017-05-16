GÃ¼ncelleme: 04:30, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'de 2 bin 119 rakÄ±mda terÃ¶r operasyonu



Foto: ArÅŸiv

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki 2 bin 119 rakÄ±mlÄ± tepe bÃ¶lgesinde PKK'lÄ±larÄ±n bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TunceliÂ ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kent genelindeÂ terÃ¶rle mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, bu kapsamda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birliklerceÂ PÃ¼lÃ¼mÃ¼rÂ ilÃ§esinde "Åžehit Uzman Jandarma Ã‡avuÅŸ Osman Ã–z-94"Â operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. TerÃ¶rist unsurlarÄ± yakalamak ve etkisiz hale getirmek, terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±naklarÄ± tespit ve imha etmek amacÄ±yla ilÃ§enin 2 bin 119 rakÄ±mlÄ±Â tepe bÃ¶lgesinde baÅŸlatÄ±lan operasyondaÂ arama tarama faaliyetiÂ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, aramalarda plastik kutu iÃ§erisine yerleÅŸtirilmiÅŸ basma dÃ¼zenekli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulunduÄŸu ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, kentte terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonun devam ettiÄŸi belirtildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.