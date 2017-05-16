Hollanda'da 61 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tÄ±kandÄ±

Hollanda'da,Â koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini yÃ¼rÃ¼tmekle gÃ¶revlendirilen Edith Schippers, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar BirliÄŸi (CDA), Demokrat 66'nÄ±n (D66) ve YeÅŸil Sol (GL) partileri arasÄ±nda yapÄ±lan mÃ¼zakerelerin, Ã¶zellikle gÃ¶Ã§ konusunda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¶Ã§ dÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alÄ±nacak Ã¶nlemler ve maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ± gibi baÅŸka konular da partiler arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k farklÄ±lÄ±klarÄ±n olduÄŸunu aktaran Schippers, "Koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¶rt partiÂ mÃ¼zakerelere devam etmeme kararÄ±Â aldÄ±. MÃ¼zakerelerle ilgili raporu istifamla birlikte Temsilciler Meclisine sunacaÄŸÄ±m." dedi.
BaÅŸbakan Mark Rutte ise basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¶rt parti arasÄ±nda yapÄ±lan koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tÄ±kanmasÄ± talihsizlik oldu. Herkes gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere ciddiyetle yaklaÅŸtÄ±. Bunun sonucunda hÃ¼kÃ¼meti kurmak isterdik, ama baÅŸaramadÄ±k. Bu Ã¼zÃ¼cÃ¼, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkenin yÃ¶netilmesi lazÄ±m." dedi.
Hollanda'da 2012'de yapÄ±lan Ã¶nceki genel seÃ§imlerden sonra da iki partiden oluÅŸan koalisyon hÃ¼kÃ¼meti 54 gÃ¼n sonra kurulabilmiÅŸti.
Son seÃ§imler sonrasÄ± VVD 33, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi (PVV) 20, CDA 19, D66 19, Sosyalist Parti (SP) 14, GL 14, Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PVDA) 9, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekili ile parlamentoda temsil ediliyor.
Genel seÃ§im sonucunda 150 sandalyeli mecliste 20 milletvekilliÄŸi elde ederek, ikinci bÃ¼yÃ¼k siyasi parti olan Geert Wilders'in liderliÄŸindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± PVV, seÃ§imin ardÄ±ndan hiÃ§bir siyasi parti ile koalisyon kurmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
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