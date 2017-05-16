00:38, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Arap BirliÄŸi'nden BMGK'ya Filistin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Arap BirliÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine, Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Arap BirliÄŸi, Nekbe'nin 69'uncu yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkelerini, Ä°srail'i Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik ihlallerinden vazgeÃ§meye zorlamaya ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyini (BMGK) de Filistinlilere uluslararasÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. "1948'de iÅŸgal edilen Filistin kÃ¶y ve kentleri, Yahudi Ã§eteleri eliyle gerÃ§ekleÅŸtirilen katliam, yaÄŸma ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k eylemlerine tanÄ±k oldu." ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu seneki yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k greviyle aynÄ± zamana denk geldiÄŸine iÅŸaret edildi. AÃ§Ä±klamada, insani haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in aÃ§ kalmayÄ± bir silah olarak kullanan Ä°srail hapishanelerindeki tutuklulara selam gÃ¶nderildi. Filistinliler, Ä°srail'in, 14 MayÄ±s 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe (BÃ¼yÃ¼k Felaket) olarak anÄ±yor.

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