Arap BirliÄŸi'nden BMGK'ya Filistin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Arap BirliÄŸi, Nekbe'nin 69'uncu yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkelerini, Ä°srail'i Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik ihlallerinden vazgeÃ§meye zorlamaya ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyini (BMGK) de Filistinlilere uluslararasÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
"1948'de iÅŸgal edilen Filistin kÃ¶y ve kentleri, Yahudi Ã§eteleri eliyle gerÃ§ekleÅŸtirilen katliam, yaÄŸma ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k eylemlerine tanÄ±k oldu." ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu seneki yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k greviyle aynÄ± zamana denk geldiÄŸine iÅŸaret edildi.
AÃ§Ä±klamada, insani haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in aÃ§ kalmayÄ± bir silah olarak kullanan Ä°srail hapishanelerindeki tutuklulara selam gÃ¶nderildi.
Filistinliler, Ä°srail'in, 14 MayÄ±s 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe (BÃ¼yÃ¼k Felaket) olarak anÄ±yor.
AB ve ABD'li yetkililer, uÃ§uÅŸlarda kabinde elektronik cihaz yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili yÃ¼ksek seviye siyasi ve teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek
Arap BirliÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine, Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Hollanda'da 4 siyasi parti arasÄ±nda 61 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonuÃ§ alÄ±namadÄ±
Nijerya'nÄ±n Nijer eyaletinde bir kÃ¶y camisine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
AP Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±, Suriye konusu, Brexit ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± gibi gÃ¼ndemlerle Strazburg'da baÅŸladÄ±
Ä°talya emniyeti, Crotone kentindeki mÃ¼lteci merkezine ait fonlarÄ±n mafyaya aktarÄ±lmasÄ±na aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 68 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Almanyaâ€™ya yaptÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°talyaâ€™da kaÃ§ak ÅŸekilde gelen ya da dÃ¼zenli gelmesine raÄŸmen sonradan kaÃ§ak durumuna dÃ¼ÅŸenlerin tutulduÄŸu geri gÃ¶nderme merkezlerindeki koÅŸullar ve merkezlerin etkinliÄŸi gÃ¶Ã§ krizinin gÃ¶rÃ¼nmez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemi, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele olacak. BÃ¼tÃ¼n bu baÅŸlÄ±klar Ã¶nemli ve birbirine paralel. Niyetimiz bunlarÄ± daha detaylÄ±ca ele almak" dedi.
Ä°ngiltere'de anketlere gÃ¶re BaÅŸbakan Theresa May'in liderliÄŸindeki Muhafazakar Parti, muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin 14 puan Ã¶nÃ¼nde bulunuyor
Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turundan sonra Ulusal Cephenin liderliÄŸinden istifa eden Le Pen, yeniden partisinin baÅŸÄ±na geÃ§ti
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka bir Ã¼s aradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, olasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendirdi.
TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, "BugÃ¼n Avusturya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" dedi
MaaÅŸlarda yÃ¼zde 10 ile 30 arasÄ±nda kesintiye yol aÃ§acaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 20 bin maliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼lke genelinde grev yaptÄ±.
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, Rusya'nÄ±n yarÄ±madadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in 1 milyon imza toplayacak