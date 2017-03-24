00:47, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

AB ile ABD uÃ§uÅŸlarda elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABÂ Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Margaritis Schinas, dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ BrÃ¼kselâ€™de,Â AB ve ABD'li yetkililerinÂ uÃ§uÅŸlarda elektronik cihaz yasaÄŸÄ±Â uygulanmasÄ± iddiasÄ± hakkÄ±nda yÃ¼ksek seviye siyasi ve teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ABD'nin uyguladÄ±ÄŸÄ± kabindeÂ elektronik cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n, Avrupa havaalanlarÄ±nÄ± da kapsayacak ÅŸekilde geniÅŸletileceÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine, Avrupa Komisyonunun UlaÅŸtÄ±rmadan Sorumlu Ãœyesi Violeta Bulc ile GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu Ãœyesi Dimitris Avramopoulosâ€™un cuma gÃ¼nÃ¼ ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± John Kelly ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini anÄ±msatan Schinas, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ABâ€™nin ABDâ€™ye ortak ve koordine eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu ifade etti.

Schinas, ABDâ€™nin henÃ¼z AB Ã¼lkelerinden uÃ§uÅŸlarda elektronik cihaz yasaÄŸÄ± uygulamasÄ±nÄ± duyurmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yeni riskler karÅŸÄ±sÄ±nda ortak yaklaÅŸÄ±m ortaya koymak Ã¼zere deÄŸerlendirmede bulunulacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ABD, aralarÄ±nda Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 8 Ã¼lkedeki 10 havalimanÄ±ndan, Ä°ngiltere ise TÃ¼rkiye dahil 6 Ã¼lkeden doÄŸrudan uÃ§uÅŸlarda kabin iÃ§ine dizÃ¼stÃ¼ ve tablet bilgisayarla normalden bÃ¼yÃ¼k cep telefonlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

AB Ã¼lkelerindeki havalimanlarÄ±ndan ABDâ€™ye her hafta 3 binin Ã¼zerinde uÃ§uÅŸ dÃ¼zenleniyor. SÃ¶z konusu yasaÄŸÄ±n Avrupa havayolu ÅŸirketlerini olumsuz etkileyeceÄŸi belirtiliyor.