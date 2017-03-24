AB ile ABD uÃ§uÅŸlarda elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

ABÂ Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Margaritis Schinas, dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ BrÃ¼kselâ€™de,Â AB ve ABD'li yetkililerinÂ uÃ§uÅŸlarda elektronik cihaz yasaÄŸÄ±Â uygulanmasÄ± iddiasÄ± hakkÄ±nda yÃ¼ksek seviye siyasi ve teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD'nin uyguladÄ±ÄŸÄ± kabindeÂ elektronik cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n, Avrupa havaalanlarÄ±nÄ± da kapsayacak ÅŸekilde geniÅŸletileceÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine, Avrupa Komisyonunun UlaÅŸtÄ±rmadan Sorumlu Ãœyesi Violeta Bulc ile GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu Ãœyesi Dimitris Avramopoulosâ€™un cuma gÃ¼nÃ¼ ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± John Kelly ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini anÄ±msatan Schinas, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ABâ€™nin ABDâ€™ye ortak ve koordine eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu ifade etti.
Schinas, ABDâ€™nin henÃ¼z AB Ã¼lkelerinden uÃ§uÅŸlarda elektronik cihaz yasaÄŸÄ± uygulamasÄ±nÄ± duyurmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yeni riskler karÅŸÄ±sÄ±nda ortak yaklaÅŸÄ±m ortaya koymak Ã¼zere deÄŸerlendirmede bulunulacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
ABD, aralarÄ±nda Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 8 Ã¼lkedeki 10 havalimanÄ±ndan, Ä°ngiltere ise TÃ¼rkiye dahil 6 Ã¼lkeden doÄŸrudan uÃ§uÅŸlarda kabin iÃ§ine dizÃ¼stÃ¼ ve tablet bilgisayarla normalden bÃ¼yÃ¼k cep telefonlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
AB Ã¼lkelerindeki havalimanlarÄ±ndan ABDâ€™ye her hafta 3 binin Ã¼zerinde uÃ§uÅŸ dÃ¼zenleniyor. SÃ¶z konusu yasaÄŸÄ±n Avrupa havayolu ÅŸirketlerini olumsuz etkileyeceÄŸi belirtiliyor.
AB ve ABD'li yetkililer, uÃ§uÅŸlarda kabinde elektronik cihaz yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili yÃ¼ksek seviye siyasi ve teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek
Arap BirliÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine, Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Hollanda'da 4 siyasi parti arasÄ±nda 61 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonuÃ§ alÄ±namadÄ±
Nijerya'nÄ±n Nijer eyaletinde bir kÃ¶y camisine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
AP Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±, Suriye konusu, Brexit ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± gibi gÃ¼ndemlerle Strazburg'da baÅŸladÄ±
Ä°talya emniyeti, Crotone kentindeki mÃ¼lteci merkezine ait fonlarÄ±n mafyaya aktarÄ±lmasÄ±na aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 68 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Almanyaâ€™ya yaptÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°talyaâ€™da kaÃ§ak ÅŸekilde gelen ya da dÃ¼zenli gelmesine raÄŸmen sonradan kaÃ§ak durumuna dÃ¼ÅŸenlerin tutulduÄŸu geri gÃ¶nderme merkezlerindeki koÅŸullar ve merkezlerin etkinliÄŸi gÃ¶Ã§ krizinin gÃ¶rÃ¼nmez yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemi, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa, seÃ§imler ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele olacak. BÃ¼tÃ¼n bu baÅŸlÄ±klar Ã¶nemli ve birbirine paralel. Niyetimiz bunlarÄ± daha detaylÄ±ca ele almak" dedi.
Ä°ngiltere'de anketlere gÃ¶re BaÅŸbakan Theresa May'in liderliÄŸindeki Muhafazakar Parti, muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin 14 puan Ã¶nÃ¼nde bulunuyor
Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turundan sonra Ulusal Cephenin liderliÄŸinden istifa eden Le Pen, yeniden partisinin baÅŸÄ±na geÃ§ti
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Ä°ncirlikâ€™e alternatif baÅŸka bir Ã¼s aradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, olasÄ± alternatifi ÃœrdÃ¼n olarak deÄŸerlendirdi.
TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± YeneroÄŸlu, "BugÃ¼n Avusturya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°slamofobi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi sorunlarla hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" dedi
MaaÅŸlarda yÃ¼zde 10 ile 30 arasÄ±nda kesintiye yol aÃ§acaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan 20 bin maliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼lke genelinde grev yaptÄ±.
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, Rusya'nÄ±n yarÄ±madadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in 1 milyon imza toplayacak