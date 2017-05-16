09:14, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 MayÄ±s 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABDâ€™de

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan Beyaz Sarayâ€™da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.

- ErdoÄŸan ve Trump, baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump tarafÄ±ndan onuruna verilecek Ã¶ÄŸle yemeÄŸine iÅŸtirak edecek.

(Washington)Â

2- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(TBMM/11.30)Â

3- CHP, HDP ve MHP TBMM gruplarÄ± toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30/10.30)Â



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, 23. Ä°stanbul UluslararasÄ± Ev Tekstili FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/12.00)

2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, GÃ¼ncel TÃ¼rk Ä°ÅŸaret Dili SÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.00)Â

3- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, AydÄ±nlÄ±kevler Semt Ã‡arÅŸÄ±sÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/16.00)Â

4-TBMM Genel Kurulunda, HSK'ya Ã¼ye seÃ§imi yapÄ±lacak.

(TBMM/15.00) Â

EKONOMÄ°

1- TÃœÄ°K, 2016 yÄ±lÄ± "Ä°statistiklerle GenÃ§lik" verilerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine, 2 ve 5 yÄ±l vadeli iki devlet tahvili ihalesi dÃ¼zenleyecek.

(Ankara)



DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 6. turu baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ilk gÃ¼nÃ¼nde, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Cenevre)

2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)Â



KÃœLTÃœR SANAT

1- TÃ¼rk ve Suriyeli 80 Ã§ocuÄŸun birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± resimlerden oluÅŸan "Ä°ki El Bir FÄ±rÃ§a" baÅŸlÄ±klÄ± sergi, Taksim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluÅŸacak.

(Ä°stanbul/12.00)

2- "Donizetti Klasik MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri" Rahmi M. KoÃ§ MÃ¼zesiâ€™nde sahiplerini bulacak.

(Ä°stanbul/19.00)Â



GÃœNCEL

1- YÃ–K BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§, "TÄ±p FakÃ¼lteleri Mezuniyet SonrasÄ± EÄŸitim Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±"na katÄ±lacak.

(Ankara/13.30)Â



SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, ATO Congresium'da 81 ilden 275 GenÃ§lik Merkezi'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sergileyeceÄŸi GenÃ§lik Merkezi GÃ¼nleri ProgramÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(Ankara/10.00)

2- Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±, Azerbaycan'da devam ediyor.

(BakÃ¼/10.00)Â

3- Futbolda Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Atiker Konyaspor, KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± konuk edecek.

(Konya/20.45)Â

4- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nde normal sezon, Anadolu Efes-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan ve DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-Best BalÄ±kesir maÃ§larÄ±yla sona erecek.

(Ä°stanbul/20.00)Â

5- HÄ±rvatistan'da devam eden 17 YaÅŸ AltÄ± Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nda TÃ¼rkiye yarÄ± finalde Ä°ngiltere ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Zagreb/18.45)Â

6- Spor Toto 2. Lig play-off yarÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor-Kastamonuspor 1966 ve Amed Sportif Faaliyetler-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye-Erzurumspor maÃ§larÄ± oynanacak.

(GÃ¼mÃ¼ÅŸhane/DiyarbakÄ±r/16.00)

7- TÃ¼rkiye Basketbol Ligi play-off final grubunda AcÄ±badem Ãœniversitesi-Astra Group Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/16.00)Â

Ã–ZEL HABER

1- "Ekonomik gidiÅŸat iyi ama yeterli bulmuyoruz"

- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:

- "TÃ¼rkiye'de ekonomik gidiÅŸatÄ±n iyi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz ama bunu yeterli bulmuyoruz. Bunu daha da iyileÅŸtirme noktasÄ±nda neler yapabiliriz, atmamÄ±z gereken adÄ±mlarÄ± uyum yasalarÄ±yla aynÄ± zamanda ekonomiyi geliÅŸtirecek, destekleyecek tedbir ve destekleri yine Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te hayata geÃ§ireceÄŸiz"

- "Cazibe merkezleriyle ilgili deÄŸerlendirme son safhada. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bunlar da hayata geÃ§tiÄŸinde TÃ¼rkiye ÅŸaha kalkacak ve bÃ¼yÃ¼me rakamlarÄ±nÄ±n da Ã¶zellikle DÃ¼nya BankasÄ±'nÄ±n veya kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n beklentilerinin Ã§ok Ã¼zerinde ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± derecede geleceÄŸine inanÄ±yorum"

2- Ege'de yazlÄ±klarÄ±n metrekaresi 2 bin liradan baÅŸlÄ±yor

- TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen turizm bÃ¶lgelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ege'de yazlÄ±k konutlarÄ±n fiyatÄ±, site iÃ§erisinde olmasÄ±ndan denize yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na, binanÄ±n yaÅŸÄ±ndan malzeme kalitesine, konumundan bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar farklÄ± kriterlerin etkisine gÃ¶re deÄŸiÅŸiyor

- Ã‡eÅŸme'de metrekare fiyatÄ± 7 bin 500-10 bin TL aralÄ±ÄŸÄ±nda olan yazlÄ±k konutlar, geniÅŸ fiyat tercihi sunan Bodrum'da 12 bin TL'ye kadar Ã§Ä±kÄ±yor

- Metrekare fiyatlarÄ±, hem orta hem Ã¼st gelire hitap eden FoÃ§a'da 3-8 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸirken, KuÅŸadasÄ±'nda 2 bin 500 liradan baÅŸlÄ±yor

- Kooperatiflerin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu Karaburun'da ise yazlÄ±k konutlar metrekaresi 2 bin-2 bin 750 TL'den satÄ±lÄ±yor

3- Etnospor hedefi 12'den vurdu

- VakÄ±f KatÄ±lÄ±m, sponsoru olduÄŸu ve yaklaÅŸÄ±k 800 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi 2. Etnospor KÃ¼ltÃ¼r Festivali sonrasÄ± Okculuk KulÃ¼bÃ¼ kurmaya karar verdi

- VakÄ±f KatÄ±lÄ±m Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°kram GÃ¶ktaÅŸ:

- "Gelecek yÄ±l VakÄ±f KatÄ±lÄ±m OkÃ§uluk TakÄ±mÄ± ile mÃ¼sabakalara katÄ±lmayÄ± hedefliyoruz"

- "Etnospor KÃ¼ltÃ¼r Festivali ile VakÄ±f KatÄ±lÄ±m'Ä±n ortak deÄŸerler alanÄ±nda ortak paydaÅŸ olduÄŸunu net bir ÅŸekilde sÃ¶yleyebiliriz. EtkinliÄŸe olan desteÄŸimiz artarak sÃ¼recektir"

- Turkcell Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kaan TerzioÄŸlu:

- "Turkcell gibi bir markanÄ±n, iletiÅŸim gÃ¼cÃ¼nÃ¼ katarak bÃ¶yle anlamlÄ± bir etkinliÄŸe (Etnospor KÃ¼ltÃ¼r Festivali) destek vermesi, Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ve genÃ§lerimizin de bu sporlara olan ilgisinin artmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r"