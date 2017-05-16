TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 MayÄ±s 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABDâ€™de
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan Beyaz Sarayâ€™da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
- ErdoÄŸan ve Trump, baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.
- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump tarafÄ±ndan onuruna verilecek Ã¶ÄŸle yemeÄŸine iÅŸtirak edecek.
(Washington)Â
2- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(TBMM/11.30)Â
3- CHP, HDP ve MHP TBMM gruplarÄ± toplanacak.
(TBMM/13.30/12.30/10.30)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, 23. Ä°stanbul UluslararasÄ± Ev Tekstili FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/12.00)
2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, GÃ¼ncel TÃ¼rk Ä°ÅŸaret Dili SÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ankara/10.00)Â
3- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, AydÄ±nlÄ±kevler Semt Ã‡arÅŸÄ±sÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ankara/16.00)Â
4-TBMM Genel Kurulunda, HSK'ya Ã¼ye seÃ§imi yapÄ±lacak.
(TBMM/15.00) Â
EKONOMÄ°
1- TÃœÄ°K, 2016 yÄ±lÄ± "Ä°statistiklerle GenÃ§lik" verilerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine, 2 ve 5 yÄ±l vadeli iki devlet tahvili ihalesi dÃ¼zenleyecek.
(Ankara)
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 6. turu baÅŸlayacak Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ilk gÃ¼nÃ¼nde, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Cenevre)
2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Sana)
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam)Â
KÃœLTÃœR SANAT
1- TÃ¼rk ve Suriyeli 80 Ã§ocuÄŸun birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± resimlerden oluÅŸan "Ä°ki El Bir FÄ±rÃ§a" baÅŸlÄ±klÄ± sergi, Taksim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluÅŸacak.
(Ä°stanbul/12.00)
2- "Donizetti Klasik MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri" Rahmi M. KoÃ§ MÃ¼zesiâ€™nde sahiplerini bulacak.
(Ä°stanbul/19.00)Â
GÃœNCEL
1- YÃ–K BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§, "TÄ±p FakÃ¼lteleri Mezuniyet SonrasÄ± EÄŸitim Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±"na katÄ±lacak.
(Ankara/13.30)Â
SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, ATO Congresium'da 81 ilden 275 GenÃ§lik Merkezi'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sergileyeceÄŸi GenÃ§lik Merkezi GÃ¼nleri ProgramÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.
(Ankara/10.00)
2- Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±, Azerbaycan'da devam ediyor.
(BakÃ¼/10.00)Â
3- Futbolda Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Atiker Konyaspor, KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± konuk edecek.
(Konya/20.45)Â
4- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nde normal sezon, Anadolu Efes-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan ve DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-Best BalÄ±kesir maÃ§larÄ±yla sona erecek.
(Ä°stanbul/20.00)Â
5- HÄ±rvatistan'da devam eden 17 YaÅŸ AltÄ± Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nda TÃ¼rkiye yarÄ± finalde Ä°ngiltere ile karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Zagreb/18.45)Â
6- Spor Toto 2. Lig play-off yarÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor-Kastamonuspor 1966 ve Amed Sportif Faaliyetler-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye-Erzurumspor maÃ§larÄ± oynanacak.
(GÃ¼mÃ¼ÅŸhane/DiyarbakÄ±r/16.00)
7- TÃ¼rkiye Basketbol Ligi play-off final grubunda AcÄ±badem Ãœniversitesi-Astra Group Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä± yapÄ±lacak.
(Ä°stanbul/16.00)Â
Ã–ZEL HABER
1- "Ekonomik gidiÅŸat iyi ama yeterli bulmuyoruz"
- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:
- "TÃ¼rkiye'de ekonomik gidiÅŸatÄ±n iyi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz ama bunu yeterli bulmuyoruz. Bunu daha da iyileÅŸtirme noktasÄ±nda neler yapabiliriz, atmamÄ±z gereken adÄ±mlarÄ± uyum yasalarÄ±yla aynÄ± zamanda ekonomiyi geliÅŸtirecek, destekleyecek tedbir ve destekleri yine Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te hayata geÃ§ireceÄŸiz"
- "Cazibe merkezleriyle ilgili deÄŸerlendirme son safhada. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede bunlar da hayata geÃ§tiÄŸinde TÃ¼rkiye ÅŸaha kalkacak ve bÃ¼yÃ¼me rakamlarÄ±nÄ±n da Ã¶zellikle DÃ¼nya BankasÄ±'nÄ±n veya kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n beklentilerinin Ã§ok Ã¼zerinde ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± derecede geleceÄŸine inanÄ±yorum"
2- Ege'de yazlÄ±klarÄ±n metrekaresi 2 bin liradan baÅŸlÄ±yor
- TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen turizm bÃ¶lgelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ege'de yazlÄ±k konutlarÄ±n fiyatÄ±, site iÃ§erisinde olmasÄ±ndan denize yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na, binanÄ±n yaÅŸÄ±ndan malzeme kalitesine, konumundan bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar farklÄ± kriterlerin etkisine gÃ¶re deÄŸiÅŸiyor
- Ã‡eÅŸme'de metrekare fiyatÄ± 7 bin 500-10 bin TL aralÄ±ÄŸÄ±nda olan yazlÄ±k konutlar, geniÅŸ fiyat tercihi sunan Bodrum'da 12 bin TL'ye kadar Ã§Ä±kÄ±yor
- Metrekare fiyatlarÄ±, hem orta hem Ã¼st gelire hitap eden FoÃ§a'da 3-8 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸirken, KuÅŸadasÄ±'nda 2 bin 500 liradan baÅŸlÄ±yor
- Kooperatiflerin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu Karaburun'da ise yazlÄ±k konutlar metrekaresi 2 bin-2 bin 750 TL'den satÄ±lÄ±yor
3- Etnospor hedefi 12'den vurdu
- VakÄ±f KatÄ±lÄ±m, sponsoru olduÄŸu ve yaklaÅŸÄ±k 800 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi 2. Etnospor KÃ¼ltÃ¼r Festivali sonrasÄ± Okculuk KulÃ¼bÃ¼ kurmaya karar verdi
- VakÄ±f KatÄ±lÄ±m Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°kram GÃ¶ktaÅŸ:
- "Gelecek yÄ±l VakÄ±f KatÄ±lÄ±m OkÃ§uluk TakÄ±mÄ± ile mÃ¼sabakalara katÄ±lmayÄ± hedefliyoruz"
- "Etnospor KÃ¼ltÃ¼r Festivali ile VakÄ±f KatÄ±lÄ±m'Ä±n ortak deÄŸerler alanÄ±nda ortak paydaÅŸ olduÄŸunu net bir ÅŸekilde sÃ¶yleyebiliriz. EtkinliÄŸe olan desteÄŸimiz artarak sÃ¼recektir"
- Turkcell Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kaan TerzioÄŸlu:
- "Turkcell gibi bir markanÄ±n, iletiÅŸim gÃ¼cÃ¼nÃ¼ katarak bÃ¶yle anlamlÄ± bir etkinliÄŸe (Etnospor KÃ¼ltÃ¼r Festivali) destek vermesi, Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ve genÃ§lerimizin de bu sporlara olan ilgisinin artmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r"
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan Beyaz Sarayâ€™da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, Ä°pek Yolu'na "Kervan Projesi" teklifi getirilerek "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir Kervan Projesi baÅŸlatÄ±larak, Ä°pek Yolu orta koridorunda 10 araÃ§lÄ±k bir konvoyun TÃ¼rkiye'ye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KusÌ§ak ve Yol Forumu kapsamÄ±nda BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisi'nde verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Pekin'de ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak ve BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisinde, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu ziyaret edecek.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri Ã§erÃ§evesinde ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Somali" konulu yÃ¼ksek dÃ¼zeyli konferansa katÄ±lmak Ã¼zere EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya hareket edecek.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir araya gelecek.
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Moldova'nÄ±n baÅŸkenti KiÅŸinev'e hareket edecek.
ErdoÄŸan, YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne katÄ±lacak.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye olacak. ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Anadolu (TandoÄŸan) MeydanÄ±'nda; DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB ile diÄŸer kuruluÅŸlar BakÄ±rkÃ¶y Halk PazarÄ±'nda kutlamalar yapÄ±lacak