Trumpâ€™a son dakika 'ErdoÄŸan' mektubu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Washington ziyareti Ã¶ncesinde ABD Kongresiâ€™nde bir grup CumhuriyetÃ§i ve Demokrat, BaÅŸkan Donald Trumpâ€™a TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nÃ¼k uyarÄ± ve talepler iÃ§in bir mektup imzaladÄ±. Ohioâ€™lu CumhuriyetÃ§i Kongre Ã¼yesi Bill Johnson ve Illinoisâ€™li Demokrat Kongre Ãœyesi Brad Schneiderâ€™Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± mektubun iÃ§eriÄŸi Ã¼zerinde iki parti de anlaÅŸtÄ±. Mektubu imzalayan kongre Ã¼yelerinin sayÄ±sÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Washingtonâ€™a geldiÄŸi Pazartesi akÅŸamÄ± itibarÄ±yla 62 olmuÅŸtu.
BaÅŸkan Trumpâ€™a hitaben yazÄ±lan ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tilllesonâ€™a da gÃ¶nderilecek olan mektubun iÃ§eriÄŸi ÅŸÃ¶yle:
Ã–NCELÄ°K VERMENÄ°Z GEREKEN KONULAR BU MEKTUPTA
- TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸu gÃ¼nlerde TÃ¼rkiyeâ€™deki demokratik deÄŸerlerin dramatik olarak gerilemesinden ve insan haklarÄ±nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± erozyondan duyduÄŸumuz rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirmek iÃ§in size yazÄ±yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmenizde ÅŸu konulara Ã¶ncelik vermenizde Ä±srarlÄ±yÄ±z.
- TÃ¼rkiyeâ€™nin demokratik kimliÄŸi uzun yÄ±llardÄ±r TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerinin ve bu Ã¼lkenin bÃ¶lgedeki rolÃ¼nÃ¼n bir parÃ§asÄ±. TÃ¼rkiye NATO ittifakÄ±na ilk Ã§ok partili seÃ§imlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±ldan iki yÄ±l sonra 1950â€™de katÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™nin demokrasisi hem ittifak iÃ§in Ã¶nemli bir gÃ¼Ã§, hem de Balkanlar ve OrtadoÄŸuâ€™da istikrar kaynaÄŸÄ± oldu.
- Ancak son yÄ±llarda ErdoÄŸan ve yandaÅŸlarÄ±, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi temel haklarÄ± boÄŸmak ve demokratik olmayan eylemlerine her tÃ¼rlÃ¼ muhalefeti engellemek iÃ§in mahkemeleri kullanarak hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Binlerce TÃ¼rkÃ¼ â€“ Ã¶zellikle de gazetecileri â€“ hapse attÄ±lar ve kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± â€“ hatta Ã¼lkedeki AmerikalÄ±larÄ± â€“ kendi geleceklerinden korkan bir duruma soktular.
- ErdoÄŸanâ€™Ä±n demokratik kurumlarÄ± hepten zayÄ±flatmasÄ± iÃ§in temel oluÅŸturan ve ÅŸeffaflÄ±ktan uzak olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen son anayasa referandumundan Ã¶zel olarak endiÅŸeliyiz. Referandum medya ve sivil toplumdan eleÅŸtirel seslerin hapse atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, medya Ã¼zerinde sÄ±kÄ± kontrollerin uygulandÄ±ÄŸÄ± bir olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal altÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Referandumun meÅŸruiyetini izlemekle gÃ¶revli AGÄ°Tâ€™in seÃ§im gÃ¶zlemcileri, yaygÄ±n biÃ§imde usulsÃ¼zlÃ¼k tespit ettiler.
- TÃ¼rk medyasÄ± ErdoÄŸan hÃ¼kÃ¼metinin sansÃ¼rÃ¼ne ve sindirme Ã§abalarÄ±na maruz kalÄ±rken gazeteciler hedef alÄ±yor. SÄ±nÄ±rsÄ±z Gazeteciler Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™nÃ¼n 2017 dÃ¼nya basÄ±n endeksinde TÃ¼rkiye 180 Ã¼lke arasÄ±nda 155 sÄ±rada yer alarak dÃ¼nyanÄ±n basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinde en kÃ¶tÃ¼ Ã¼lkeleri arasÄ±na girdi. UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re 120 gazeteci hapiste ve 150â€™den fazla medya kuruluÅŸu gÃ¼Ã§ kullanÄ±larak kapatÄ±ldÄ±.
- HÃ¼kÃ¼met terÃ¶rle mÃ¼cadele adÄ± altÄ±nda siyasi muhalefet gruplarÄ±na ve etnik KÃ¼rtlerin de aralarÄ±nda olduÄŸu azÄ±nlÄ±k topluluklarÄ±na yÃ¶nelik doÄŸrudan tehditlerini arttÄ±rdÄ±. Muhalif siyasi parti liderleri ve milletvekilleri hapse atÄ±ldÄ±lar. Medya haberlerine gÃ¶re 16 Nisan referandumundan sonra da hÃ¼kÃ¼met bu gruplara yÃ¶nelik baskÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkileri bÃ¶ylesine kritik bir andan geÃ§erken ABD TÃ¼rkiyeâ€™deki demokratik deÄŸerlere ve insan haklarÄ±na saygÄ±nÄ±n desteklenmesi noktasÄ±nda samimi ve kararlÄ± davranmalÄ±dÄ±r. Bu hem TÃ¼rkiyeâ€™nin kendi geleceÄŸi hem de ABD ve NATOâ€™nun bÃ¶lgedeki uzun vadeli Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in gereklidir. O nedenle de TÃ¼rkiyeâ€™nin demokrasisini hem CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile yapacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin hem de ABDâ€™nin ondan sonraki sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye politikasÄ±nÄ±n Ã¶nceliÄŸi haline getirmenizi bekliyoruz.
BahÃ§eli, ABDâ€™nin Ã¶nÃ¼nde iki yol bulunduÄŸunu belirterek, "Ya YPG-PKKâ€™yla iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirecek ya da bundan dÃ¶nÃ¼p mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiyeâ€™yle tÃ¼m pÃ¼rÃ¼zleri aÅŸacak ve el sÄ±kÄ±ÅŸacaktÄ±r. Ya dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ya dostluk; ya ihanete payandalÄ±k ya da daimi stratejik ortaklÄ±k, ABD iÃ§in baÅŸka alternatif kalmamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi
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Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a her zaman saygÄ± duyuyoruz. Avrupa'nÄ±n ve Macaristan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de TÃ¼rkiye'ye baÄŸlÄ±." dedi
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BÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde trafik yoÄŸunluÄŸunun sebep olduÄŸu olumsuzluklarÄ± ortadan kaldÄ±rmak isteyen bÃ¼yÃ¼k firmalar mesai saatlerini deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±
Antalya ValiliÄŸi, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼, Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya TemsilciliÄŸinin bilgisi ve Valilik makamÄ±nÄ±n izni olmadan kullanÄ±lan drone'larÄ±n mahalli kolluklarca dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸini duyurdu.
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ErdoÄŸanâ€™Ä±n Washington ziyareti Ã¶ncesinde ABD Kongresiâ€™nde bir grup CumhuriyetÃ§i ve Demokrat, BaÅŸkan Donald Trumpâ€™a TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nÃ¼k uyarÄ± ve talepler iÃ§in bir mektup imzaladÄ±.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki 2 bin 119 rakÄ±mlÄ± tepe bÃ¶lgesinde PKK'lÄ±larÄ±n bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
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DÃ¼nyada sadece Amasya'da gÃ¶rÃ¼len ve yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan baÄŸ havacivasÄ±ndan 111 "adet" tespit edildi.
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