BMGK'dan Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±m uyarÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK), oy birliÄŸiyle kabul edilen aÃ§Ä±klamada,Â Kuzey Kore'nin son derece istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve BMGK kararlarÄ±nÄ± alenen ihlal eden balistik fÃ¼ze denemelerinin son derece endiÅŸe verici olduÄŸu vurgulandÄ±.
Kuzey Kore'nin 13 MayÄ±s'takiÂ balistik fÃ¼ze denemesinin "ÅŸiddetle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu Ã¼lkeye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±na da yer verildi.
BMGK Ã¼yesi 15 Ã¼lkenin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik tÃ¼m yaptÄ±rÄ±mlarÄ± tam olarak uygulayacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, diÄŸer Ã¼lkelere de hÄ±zla ve ciddi bir biÃ§imde yaptÄ±rÄ±mlarÄ± devreye sokmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Yandex arama motoru, Vkontakte ve Odnoklassniki gibi sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ukraynaâ€™da yasaklÄ±lar listesine girdi
DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Kenya'da halk 8 AÄŸustos'ta, devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra milletvekili, senatÃ¶r, vali ve ilÃ§e temsilcilerini belirlemek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Trump'Ä±n bir Ä°slam Ã¼lkesine (Suudi Arabistan) ve bÃ¶lgeye yapacaÄŸÄ± ziyaret, OrtadoÄŸu'nun ehemmiyetini ortaya koyuyor ayrÄ±ca, ABD'nin de Ä°slam dÃ¼nyasÄ±yla koordine, iÅŸ birliÄŸi ve bir anlayÄ±ÅŸ inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nemini itiraf anlamÄ± taÅŸÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Dinin siyaset Ã¼zerindeki etkisini konu alan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, DoÄŸu Avrupa ve Rusya'da dini aidiyet ve inanÃ§lar kiÅŸilerin siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini etkiliyor
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Esed'in krematoryumda toplu katliamlarÄ± Ã¶rtbas etme giriÅŸim iÃ§in, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k suÃ§larÄ±nÄ± anÄ±msatÄ±yor" derken, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n Suriye rejiminin vahÅŸetinin farkÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak, "Rusya'nÄ±n da bize katÄ±lma zamanÄ± geldi" ifadesini kullandÄ±
GERB Partisinden ilk kez bir TÃ¼rk Vali oldu
TÃ¼rkiye'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± BegeÃ§, "PKK/PYD, DEAÅž ve Boko Haram gibi kadÄ±nlarÄ± ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± istismar ediyor" dedi
BMGK, Kuzey Kore'nin son balistik fÃ¼ze denemesini kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar konusunda uyarÄ±da bulundu
AB ve ABD'li yetkililer, uÃ§uÅŸlarda kabinde elektronik cihaz yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili yÃ¼ksek seviye siyasi ve teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek
Arap BirliÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine, Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Hollanda'da 4 siyasi parti arasÄ±nda 61 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonuÃ§ alÄ±namadÄ±
Nijerya'nÄ±n Nijer eyaletinde bir kÃ¶y camisine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
AP Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±, Suriye konusu, Brexit ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± gibi gÃ¼ndemlerle Strazburg'da baÅŸladÄ±
Ä°talya emniyeti, Crotone kentindeki mÃ¼lteci merkezine ait fonlarÄ±n mafyaya aktarÄ±lmasÄ±na aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 68 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Almanyaâ€™ya yaptÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±