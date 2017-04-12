09:47, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

BMGK'dan Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±m uyarÄ±sÄ±





BMGK, Kuzey Kore'nin son balistik fÃ¼ze denemesini kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar konusunda uyarÄ±da bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK), oy birliÄŸiyle kabul edilen aÃ§Ä±klamada,Â Kuzey Kore'nin son derece istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve BMGK kararlarÄ±nÄ± alenen ihlal eden balistik fÃ¼ze denemelerinin son derece endiÅŸe verici olduÄŸu vurgulandÄ±. Kuzey Kore'nin 13 MayÄ±s'takiÂ balistik fÃ¼ze denemesinin "ÅŸiddetle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu Ã¼lkeye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±na da yer verildi. BMGK Ã¼yesi 15 Ã¼lkenin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik tÃ¼m yaptÄ±rÄ±mlarÄ± tam olarak uygulayacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, diÄŸer Ã¼lkelere de hÄ±zla ve ciddi bir biÃ§imde yaptÄ±rÄ±mlarÄ± devreye sokmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.