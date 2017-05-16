09:59, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Antalya'da izinsiz uÃ§urulan drone'lar iÃ§in "vur" emri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Antalya ValiliÄŸi,Â Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼,Â Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â Antalya TemsilciliÄŸinin bilgisi ve Valilik makamÄ±nÄ±nÂ izni olmadan kullanÄ±lan drone'larÄ±nÂ mahalli kolluklarcaÂ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸini duyurdu.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, drone'larÄ±n hava sahasÄ±nÄ± kullanÄ±m usullerinin belirlenmesi, ayrÄ±ca bu araÃ§larÄ±n emniyetli ve etkin kullanÄ±labilmesinin yanÄ± sÄ±ra uÃ§uÅŸ emniyetsizlikleri ve kaza kÄ±rÄ±mlarÄ±na sebebiyet verilmemesi bakÄ±mÄ±ndan da son derece Ã¶nemli olduÄŸu belirtildi.

UÃ§uÅŸ irtifasÄ±, hÄ±zÄ±, menzili ve aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸik kategorilerde sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lan drone'larÄ±n son dÃ¶nemde gazetecilik, TV dÃ¼nyasÄ±, spor, yarÄ±ÅŸ, seyahat, film sektÃ¶rÃ¼ gibi birÃ§ok alanÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n kurumsal faaliyetlerinin tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, bu hava aracÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer ve kullanÄ±m amaÃ§larÄ± bakÄ±mÄ±ndan kontrol ve denetim altÄ±nda bulundurulmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Bu araÃ§larÄ±n baÅŸta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri olmak Ã¼zere, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ mihraklar tarafÄ±ndan sansasyonel etki oluÅŸturabilecek saldÄ±rÄ±lar ve Ã¶zel hassasiyete sahip yer ve bÃ¶lgelerin tespitinde de kullanÄ±labileceÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Bu nedenlerde Antalya'da faaliyet gÃ¶steren tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca her ne amaÃ§la olursa olsun yapÄ±lacak Ä°HA/drone kullanÄ±mlarÄ± Ã¶ncesinde emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼, Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya TemsilciliÄŸinin bilgisi ve Valilik makamÄ±nÄ±n izni alÄ±nacak. Ä°zin alÄ±nmadan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen drone kullanÄ±mlarÄ±nda mahalli kollukÃ§a drone'lar dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek ve kullananlar hakkÄ±nda da mevcut mevzuatta tanÄ±mlanan cezai yaptÄ±rÄ±mlar eksiksiz ÅŸekilde uygulanacaktÄ±r."