DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

TÃ¼rkiye'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ±Â GÃ¼ven BegeÃ§, BM GÃ¼venlik Konseyindeki "Ã‡atÄ±ÅŸma OrtamÄ±nda Cinsel Åžiddet" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ± Ã¼zerindeki aÄŸÄ±r etkilerine, artan cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n savaÅŸ taktiÄŸi ve sivillere yÃ¶nelik sistematik bir saldÄ±rÄ± olarak kullanÄ±lmasÄ±na dikkati Ã§ekti.Â
DEAÅž ve Boko Haram gibi Ã¶rgÃ¼tlerin kadÄ±nlara ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelik iÄŸrenÃ§ davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n her platformda kÄ±nanmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden BegeÃ§, "PKK/PYD,Â DEAÅžÂ ve Boko Haram gibi kadÄ±nlarÄ± ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± istismar ediyor, kendi bÃ¼nyesindeki kadÄ±nlara bile tecavÃ¼z, zorla hamile bÄ±rakma, kÃ¼rtaj gibi cinsel ÅŸiddet uyguluyor." dedi.
Artan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n, zorla yerinden edilmelerin insan ticaretine ortam hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun da beraberinde cinsel ÅŸiddet ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼yÃ¼ getirdiÄŸini kaydeden BegeÃ§, TÃ¼rkiye'nin insan haklarÄ±nÄ± ihlal eden, insan onuru ve haysiyetine yÃ¶nelik suÃ§ teÅŸkil eden insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadeleye bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Suriye'deki cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na da iÅŸaret eden BegeÃ§, cinsel ÅŸiddetin Ã§eÅŸitli gruplarca savaÅŸ, terÃ¶r ve iÅŸkence taktiÄŸi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Suriyelilerin, Ã¶zellikle de kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cinsel ÅŸiddet tehditi altÄ±nda yaÅŸamaya devam ettiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen BegeÃ§, Suriye rejiminin gÃ¶zaltÄ± merkezlerindeki korkunÃ§ cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n BM raporlarÄ±nda belgelendiÄŸini ve TÃ¼rkiye'nin Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§abalarÄ±nÄ±n da bu baÄŸlamda konuyla alakalÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.
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DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Kenya'da halk 8 AÄŸustos'ta, devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra milletvekili, senatÃ¶r, vali ve ilÃ§e temsilcilerini belirlemek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Esed'in krematoryumda toplu katliamlarÄ± Ã¶rtbas etme giriÅŸim iÃ§in, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k suÃ§larÄ±nÄ± anÄ±msatÄ±yor" derken, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n Suriye rejiminin vahÅŸetinin farkÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak, "Rusya'nÄ±n da bize katÄ±lma zamanÄ± geldi" ifadesini kullandÄ±
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TÃ¼rkiye'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± BegeÃ§, "PKK/PYD, DEAÅž ve Boko Haram gibi kadÄ±nlarÄ± ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± istismar ediyor" dedi
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