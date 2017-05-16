DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

10:08, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

"PKK/PYD kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± istismar ediyor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ±Â GÃ¼ven BegeÃ§, BM GÃ¼venlik Konseyindeki "Ã‡atÄ±ÅŸma OrtamÄ±nda Cinsel Åžiddet" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ± Ã¼zerindeki aÄŸÄ±r etkilerine, artan cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n savaÅŸ taktiÄŸi ve sivillere yÃ¶nelik sistematik bir saldÄ±rÄ± olarak kullanÄ±lmasÄ±na dikkati Ã§ekti.Â

DEAÅž ve Boko Haram gibi Ã¶rgÃ¼tlerin kadÄ±nlara ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelik iÄŸrenÃ§ davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n her platformda kÄ±nanmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden BegeÃ§, "PKK/PYD,Â DEAÅžÂ ve Boko Haram gibi kadÄ±nlarÄ± ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± istismar ediyor, kendi bÃ¼nyesindeki kadÄ±nlara bile tecavÃ¼z, zorla hamile bÄ±rakma, kÃ¼rtaj gibi cinsel ÅŸiddet uyguluyor." dedi.

"TÃœRKÄ°YE Ä°NSAN KAÃ‡AKÃ‡ILIÄžIYLA MÃœCADELEYE BÃœYÃœK Ã–NEM VERÄ°YOR"

Artan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n, zorla yerinden edilmelerin insan ticaretine ortam hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun da beraberinde cinsel ÅŸiddet ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼yÃ¼ getirdiÄŸini kaydeden BegeÃ§, TÃ¼rkiye'nin insan haklarÄ±nÄ± ihlal eden, insan onuru ve haysiyetine yÃ¶nelik suÃ§ teÅŸkil eden insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadeleye bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Suriye'deki cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na da iÅŸaret eden BegeÃ§, cinsel ÅŸiddetin Ã§eÅŸitli gruplarca savaÅŸ, terÃ¶r ve iÅŸkence taktiÄŸi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Suriyelilerin, Ã¶zellikle de kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cinsel ÅŸiddet tehditi altÄ±nda yaÅŸamaya devam ettiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen BegeÃ§, Suriye rejiminin gÃ¶zaltÄ± merkezlerindeki korkunÃ§ cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n BM raporlarÄ±nda belgelendiÄŸini ve TÃ¼rkiye'nin Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§abalarÄ±nÄ±n da bu baÄŸlamda konuyla alakalÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.