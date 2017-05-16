Bulgaristan'da GERB Partisinden ilk kez bir TÃ¼rk Vali oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bulgaristanâ€™Ä±n AvrupalÄ± GeleceÄŸi Ä°Ã§in VatandaÅŸlar (GERB) Milletvekili GÃ¼nay HÃ¼smen, dÃ¼n hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± kararla Razgrad (Hazargrat) Valisi gÃ¶revine atandÄ±.
Ziraatla uÄŸraÅŸan Ä°sperih (Kemallar) kasabasÄ±ndan iÅŸ adamÄ±, yerel yÃ¶netimde ve yasama organÄ±nda Ã§eÅŸitli kademelerde gÃ¶rev aldÄ±. Ä°sperih Belediye BaÅŸkanÄ±, Ä°sperih Belediye Meclisi BaÅŸkanÄ± gÃ¶revlerinde bulunan GÃ¼nay HÃ¼smen, Ã¶nceki Meclise ise Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) partisinden milletvekili seÃ§ildi, ancak tercihli oy kullanÄ±lmasÄ±ndan yararlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in partiden ihraÃ§ edildi. Bunun neticesinde baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili olan GÃ¼nay HÃ¼smen, son yapÄ±lan Parlamento seÃ§imlerinde GERB partisinin Razgrad bÃ¶lgesi milletvekili aday listesinde ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.
GÃ¼nay HÃ¼smen, 11 MayÄ±s 1966 tarihinde Ä°sperihâ€™te dÃ¼nyaya geldi. 1998 yÄ±lÄ±nda Filibe Ziraat ve TarÄ±m Ãœniversitesinde Ziraat MÃ¼hendisliÄŸi-Bitki Koruma BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. Mesleki kariyerine 1993 yÄ±lÄ±nda Ä°sperih Ä°lÃ§e Arazi Komisyonu Sekreteri olarak baÅŸladÄ±. 1994 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±ndan beri 1995 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±na kadar Ä°sperih Karaca-FAG Åžirketi YÃ¶neticisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 1995-1999 dÃ¶neminde Ä°sperih Belediye BaÅŸkanÄ± gÃ¶revinde bulundu. 1999-2011 dÃ¶neminde Karaca-FAG Åžirketi YÃ¶neticisi ve MÃ¼dÃ¼rÃ¼ gÃ¶revlerinin ardÄ±ndan 2011-2014 dÃ¶neminde Ä°sperih Belediye Meclis BaÅŸkanÄ± gÃ¶revinde bulundu. 2014 yÄ±lÄ±nda 43.Halk Meclisi milletvekili seÃ§ilen GÃ¼nay HÃ¼smen, bu gÃ¶revi 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda Meclisin feshedilmesine kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Borisov-3 HÃ¼kÃ¼metinde hiÃ§ bir TÃ¼rk Bakan ve Bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± yok
Boyko Borisov tarafÄ±ndan kurulan 3. HÃ¼kÃ¼metteki Bakanlar ve Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda tek bir TÃ¼rk'Ã¼n olmamasÄ± dikkat Ã§ekiyor.
Son seÃ§imlerde GERB partisine 100 bin TÃ¼rk'Ã¼n oy verdiÄŸi iddia ediliyor.
Yandex arama motoru, Vkontakte ve Odnoklassniki gibi sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ukraynaâ€™da yasaklÄ±lar listesine girdi
DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Kenya'da halk 8 AÄŸustos'ta, devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra milletvekili, senatÃ¶r, vali ve ilÃ§e temsilcilerini belirlemek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
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Dinin siyaset Ã¼zerindeki etkisini konu alan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, DoÄŸu Avrupa ve Rusya'da dini aidiyet ve inanÃ§lar kiÅŸilerin siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini etkiliyor
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GERB Partisinden ilk kez bir TÃ¼rk Vali oldu
TÃ¼rkiye'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± BegeÃ§, "PKK/PYD, DEAÅž ve Boko Haram gibi kadÄ±nlarÄ± ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± istismar ediyor" dedi
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Arap BirliÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine, Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
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AP Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±, Suriye konusu, Brexit ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± gibi gÃ¼ndemlerle Strazburg'da baÅŸladÄ±
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