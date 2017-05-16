10:28, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

BÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde trafik sorununa ÅŸirketlerden yeni ayar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmirâ€™de yaÅŸanan trafik sorunu TÃ¼rkiyeâ€™nin dev ÅŸirketlerinde Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinin de deÄŸiÅŸmesine neden oldu. ArtÄ±k birÃ§ok ÅŸirket mesai saatlerini 09.00-18.00 saatleri arasÄ±nda deÄŸil, 07.30-16.30, 8.30â€“17.30 ve 07.45â€“16.45 olarak deÄŸiÅŸtiriyor

HÃ¼rriyet'te yer alan habere gÃ¶re birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinde yÄ±llardÄ±r uygulanan â€˜esnek Ã§alÄ±ÅŸma saatleriâ€™ uygulamasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de de artÄ±k hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor.

BugÃ¼n Ä°stanbulâ€™da yaÅŸayan ve iÅŸine gitmek iÃ§in Avrupa yakasÄ±na geÃ§mek zorunda olan bir Ã§alÄ±ÅŸan sabah 09.00â€™da iÅŸinde olabilmek iÃ§in evden 07.30â€™da Ã§Ä±kmak zorunda kalÄ±yor. AynÄ± Ã§alÄ±ÅŸan 18.00â€™da iÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra 19.30â€™da evine ulaÅŸÄ±yor. Yani gÃ¼nÃ¼n 3 saatini trafikte geÃ§irebiliyor.

Defacto

Ã‡alÄ±ÅŸma saatleri sabah 07.00-09.00 akÅŸam 17.00-19.00 arasÄ± olacak ÅŸekilde seÃ§enekli olarak dÃ¼zenleniyor. BÃ¶ylece Ã§alÄ±ÅŸanlar kendi olanaklarÄ±na ve yol gÃ¼zergahÄ±ndaki trafik durumuna gÃ¶re saatlerini ayarlayabiliyor ve esnek Ã§alÄ±ÅŸÄ±labiliyorlar.

EczacÄ±baÅŸÄ± TopluluÄŸu

EczacÄ±baÅŸÄ± TopluluÄŸuâ€™nda normal Ã§alÄ±ÅŸma saatleri 08.00â€“17.30 olarak belirlendi. AyrÄ±ca Ã§alÄ±ÅŸanlar â€˜esnek Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeniâ€™ uygulamalarÄ±yla, Ã§alÄ±ÅŸma hayatlarÄ±nÄ± kendi tercihlerine gÃ¶re yÃ¶netebiliyorlar. Bu kapsamda Ã§alÄ±ÅŸanlar, sabah 7.00-9.30 aralÄ±ÄŸÄ±nda, iÅŸe gelecekleri saati kendileri seÃ§ebiliyor.

Pegasus Hava YollarÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k binasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma saatleri 07.30-16.30 arasÄ±nda olacak ÅŸekilde belirlendi.Â

Vodafone

Ä°ÅŸ sÃ¼rekliliÄŸini saÄŸlayan ekiplerin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan Ã§alÄ±ÅŸanlar, kendi tercihlerine gÃ¶re 07.00-16.00, 08.00-17.00 ya da 09.00-18.00 saatleri arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸabiliyor. Buna uyumlu olarak ekip toplantÄ±larÄ± 09.00-16.00 arasÄ±nda yapÄ±lÄ±yor.