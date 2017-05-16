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10:40, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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MaÃ§ka'da operasyon
MaÃ§ka'da operasyon
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Trabzon ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "MaÃ§ka ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda icra edilen Ã¶nleyici gÃ¼venlik faaliyeti esnasÄ±nda bugÃ¼n saÄŸlanan temasta bir uzman jandarma personelimiz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Trabzon'un MaÃ§ka ilÃ§esinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã¶nleyici gÃ¼venlik faaliyeti esnasÄ±nda saÄŸlanan temasta bir uzman jandarma personelinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Trabzon ValiliÄŸinin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalarla elde edilen veriler kapsamÄ±nda MaÃ§ka ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda icra edilen Ã¶nleyici gÃ¼venlik faaliyeti esnasÄ±nda bugÃ¼n saÄŸlanan temasta bir uzman jandarma personelinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, faillerin etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.



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