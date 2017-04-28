10:44, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Orban: Avrupa'nÄ±n ve Macaristan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi TÃ¼rkiye'ye baÄŸlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti Pekin'de dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°Ã§in KuÅŸak ve Yol Forumu'na katÄ±lanÂ MacaristanÂ BaÅŸbakanÄ±Â Viktor Orban, Macaristan kamu televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada foruma iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Forumda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile de bir araya geldiÄŸini belirten Orban, Macaristan ve TÃ¼rkiye'nin iyi iliÅŸkilere sahip olmasÄ±nÄ±n Ã¼lkesinin ulusal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸuna iÅŸaret etti.

"Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N MÃœKEMMEL OLMASI ULUSAL GÃœVENLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ°N BÄ°R PARÃ‡ASIDIR"

Orban, ''CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'a her zaman saygÄ± duyuyoruz. Avrupa'nÄ±n ve Macaristan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de TÃ¼rkiye'ye baÄŸlÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye bugÃ¼n istikrarlÄ± bir Ã¼lke ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ engelleyebiliyor. TÃ¼rk-Macar iliÅŸkilerinin mÃ¼kemmel olmasÄ± Macaristan ulusal gÃ¼venliÄŸinin bir parÃ§asÄ±dÄ±r.'' ifadelerini kullandÄ±.

Macaristan BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Ofisi'nden yapÄ±lana aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) da restorasyonuna destek verdiÄŸi OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerinden BudapeÅŸte'deki GÃ¼l Baba TÃ¼rbesi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yakÄ±n zamanda tamamlanacaÄŸÄ± ve tÃ¼rbenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸmesinin beklendiÄŸi kaydedilmiÅŸti.