DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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12:19, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Amerika
10:48, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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"Rusya'nÄ±n da bize katÄ±lma zamanÄ± geldi"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Esed'in krematoryumda toplu katliamlarÄ± Ã¶rtbas etme giriÅŸim iÃ§in, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k suÃ§larÄ±nÄ± anÄ±msatÄ±yor" derken, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n Suriye rejiminin vahÅŸetinin farkÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak, "Rusya'nÄ±n da bize katÄ±lma zamanÄ± geldi" ifadesini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi TemsilcisiÂ Nikki Haley,Â Suriye'de rejiminÂ Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p cesetlerini saklamak iÃ§inÂ krematoryumda yakmasÄ±na iliÅŸkin, "Esed'in krematoryumda toplu katliamlarÄ± Ã¶rtbas etme giriÅŸimi, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k suÃ§larÄ±nÄ± anÄ±msatÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

Haley, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Esed rejimin sistematik bir ÅŸekilde ve vahÅŸice kendi halkÄ±na karÅŸÄ± terÃ¶r estirdiÄŸini ifade etti.

Nikki Haley, "Esed'in krematoryumda toplu katliamlarÄ± Ã¶rtbas etme giriÅŸimi, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k suÃ§larÄ±nÄ± anÄ±msatÄ±yor." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"RUSYA'NIN DA BÄ°ZE KATILMA ZAMANI GELDÄ°"

Bu vahÅŸetten Esed'in sorumlu olduÄŸunu ancak Rusya ile Ä°ran'Ä±n da bu barbarlÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±r yÃ¼kÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Haley, bu iki Ã¼lkenin kaÃ§Ä±rma, iÅŸkence, yargÄ±sÄ±z infaz, hava saldÄ±rÄ±larÄ±, varil bombalarÄ± ve kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na yardÄ±m ettiÄŸini savundu.

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n Suriye rejiminin vahÅŸetinin farkÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Haley, "Rusya'nÄ±n da bize katÄ±lma zamanÄ± geldi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.



Ä°lgili Konular Suriye ABD Saydnaya Hapishanesi Haley
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