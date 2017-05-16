11:47, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

DoÄŸu Avrupa'da dinin siyaset Ã¼zerindeki etkisi bÃ¼yÃ¼k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de bulunanÂ PEW AraÅŸtÄ±rma Merkezi, aralarÄ±nda Rusya'nÄ±n da bulunduÄŸu 18 Ã¼lkede 25 bin kiÅŸiyi kapsayan araÅŸtÄ±rma yaptÄ±.

DoÄŸu Avrupa Ã¼lkeleriÂ ve Rusya'da dini inanÄ±ÅŸ, mezhep ve bu ÅŸekilde oluÅŸan aidiyet duygusunun siyasi, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel gÃ¶rÃ¼ÅŸler Ã¼zerindeki etkisinin sorgulandÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonucunda, Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde uzun yÄ±llar uygulanan din yasaÄŸÄ± ve mecburi hale getirilen ateist eÄŸitime raÄŸmen DoÄŸu Avrupa Ã¼lkeleri ve Rusya'da dinin etkisini kaybetmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Raporda, Sovyetler BirliÄŸi'nin 1991'de daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra birÃ§ok kiÅŸinin dini aidiyetinin yeniden yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinde Hristiyan Ortodoks inancÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Rapora gÃ¶re, 1991 yÄ±lÄ±nda Rusya'da dini inancÄ±nÄ±Â OrtodoksÂ olarak aÃ§Ä±klayanlar nÃ¼fusun sadece yÃ¼zde 37'si iken bu oran 2015'te yÃ¼zde 71'e ulaÅŸtÄ±.

DoÄŸu Avrupa'da Ortodokslardan sonra en bÃ¼yÃ¼k Hristiyan inancÄ±na sahip grup Katoliklerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 1991'den bu yana azalmaya devam ettiÄŸi belirtildi.

Buna karÅŸÄ±n Ã‡ekya ve Estonya, kendisini hiÃ§bir dine baÄŸlÄ± hissetmeyenlerin en yoÄŸun olduÄŸu Ã¼lkeler olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

DÄ°NÄ° Ä°NANÃ‡ SÄ°YASETÄ° DE ETKÄ°LÄ°YOR

Katoliklerin Ortodokslara kÄ±yasla daha dÃ¼zenli kiliseye gittiÄŸine dikkat Ã§ekilirken, OrtodoksluÄŸun Katoliklikten daha fazla kiÅŸinin siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ etkilediÄŸi belirtildi.

Dinin bu Ã¼lkelerdeki insanlarÄ±n Ã¶zellikle siyasi bakÄ±ÅŸlarÄ±nda etkili olduÄŸu ve Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen raporda, DoÄŸu Avrupa'da Ortodoks inancÄ±na sahip kiÅŸilerin genellikle kendilerini siyasi, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel anlamda Rusya'ya yakÄ±n hissettiÄŸi, Katoliklerin ise Rusya'ya karÅŸÄ± daha mesafeli durduÄŸu bildirildi.Â

ORTODOKSLAR MÃœSLÃœMANLARA KARÅžI DAHA ILIMLI

Bu Ã¼lkelerdeki dini inanÄ±ÅŸÄ±n Ä°slam'a bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da incelendiÄŸi araÅŸtÄ±rmada, dikkat Ã§eken nokta OrtodokslarÄ±n Katoliklere kÄ±yasla Ä°slam'a ve MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± Ã§ok daha Ä±lÄ±mlÄ± olmasÄ±.

AyrÄ±ca Ortodoks inancÄ±nÄ±n yaygÄ±n olduÄŸu Ã¼lkelerdeki nÃ¼fusun yÃ¼zde 68'i MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ã¼lkelerinin vatandaÅŸÄ± ve bireyi olarak gÃ¶rÃ¼yor.