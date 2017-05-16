DoÄŸu Avrupa'da dinin siyaset Ã¼zerindeki etkisi bÃ¼yÃ¼k

ABD'de bulunanÂ PEW AraÅŸtÄ±rma Merkezi, aralarÄ±nda Rusya'nÄ±n da bulunduÄŸu 18 Ã¼lkede 25 bin kiÅŸiyi kapsayan araÅŸtÄ±rma yaptÄ±.
DoÄŸu Avrupa Ã¼lkeleriÂ ve Rusya'da dini inanÄ±ÅŸ, mezhep ve bu ÅŸekilde oluÅŸan aidiyet duygusunun siyasi, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel gÃ¶rÃ¼ÅŸler Ã¼zerindeki etkisinin sorgulandÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonucunda, Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde uzun yÄ±llar uygulanan din yasaÄŸÄ± ve mecburi hale getirilen ateist eÄŸitime raÄŸmen DoÄŸu Avrupa Ã¼lkeleri ve Rusya'da dinin etkisini kaybetmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Raporda, Sovyetler BirliÄŸi'nin 1991'de daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra birÃ§ok kiÅŸinin dini aidiyetinin yeniden yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinde Hristiyan Ortodoks inancÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Rapora gÃ¶re, 1991 yÄ±lÄ±nda Rusya'da dini inancÄ±nÄ±Â OrtodoksÂ olarak aÃ§Ä±klayanlar nÃ¼fusun sadece yÃ¼zde 37'si iken bu oran 2015'te yÃ¼zde 71'e ulaÅŸtÄ±.
DoÄŸu Avrupa'da Ortodokslardan sonra en bÃ¼yÃ¼k Hristiyan inancÄ±na sahip grup Katoliklerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 1991'den bu yana azalmaya devam ettiÄŸi belirtildi.
Buna karÅŸÄ±n Ã‡ekya ve Estonya, kendisini hiÃ§bir dine baÄŸlÄ± hissetmeyenlerin en yoÄŸun olduÄŸu Ã¼lkeler olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.
Katoliklerin Ortodokslara kÄ±yasla daha dÃ¼zenli kiliseye gittiÄŸine dikkat Ã§ekilirken, OrtodoksluÄŸun Katoliklikten daha fazla kiÅŸinin siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ etkilediÄŸi belirtildi.
Dinin bu Ã¼lkelerdeki insanlarÄ±n Ã¶zellikle siyasi bakÄ±ÅŸlarÄ±nda etkili olduÄŸu ve Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen raporda, DoÄŸu Avrupa'da Ortodoks inancÄ±na sahip kiÅŸilerin genellikle kendilerini siyasi, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel anlamda Rusya'ya yakÄ±n hissettiÄŸi, Katoliklerin ise Rusya'ya karÅŸÄ± daha mesafeli durduÄŸu bildirildi.Â
Bu Ã¼lkelerdeki dini inanÄ±ÅŸÄ±n Ä°slam'a bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da incelendiÄŸi araÅŸtÄ±rmada, dikkat Ã§eken nokta OrtodokslarÄ±n Katoliklere kÄ±yasla Ä°slam'a ve MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± Ã§ok daha Ä±lÄ±mlÄ± olmasÄ±.
AyrÄ±ca Ortodoks inancÄ±nÄ±n yaygÄ±n olduÄŸu Ã¼lkelerdeki nÃ¼fusun yÃ¼zde 68'i MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ã¼lkelerinin vatandaÅŸÄ± ve bireyi olarak gÃ¶rÃ¼yor.
Yandex arama motoru, Vkontakte ve Odnoklassniki gibi sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ukraynaâ€™da yasaklÄ±lar listesine girdi
DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Kenya'da halk 8 AÄŸustos'ta, devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra milletvekili, senatÃ¶r, vali ve ilÃ§e temsilcilerini belirlemek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Trump'Ä±n bir Ä°slam Ã¼lkesine (Suudi Arabistan) ve bÃ¶lgeye yapacaÄŸÄ± ziyaret, OrtadoÄŸu'nun ehemmiyetini ortaya koyuyor ayrÄ±ca, ABD'nin de Ä°slam dÃ¼nyasÄ±yla koordine, iÅŸ birliÄŸi ve bir anlayÄ±ÅŸ inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nemini itiraf anlamÄ± taÅŸÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Dinin siyaset Ã¼zerindeki etkisini konu alan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, DoÄŸu Avrupa ve Rusya'da dini aidiyet ve inanÃ§lar kiÅŸilerin siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini etkiliyor
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Esed'in krematoryumda toplu katliamlarÄ± Ã¶rtbas etme giriÅŸim iÃ§in, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k suÃ§larÄ±nÄ± anÄ±msatÄ±yor" derken, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n Suriye rejiminin vahÅŸetinin farkÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak, "Rusya'nÄ±n da bize katÄ±lma zamanÄ± geldi" ifadesini kullandÄ±
GERB Partisinden ilk kez bir TÃ¼rk Vali oldu
TÃ¼rkiye'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± BegeÃ§, "PKK/PYD, DEAÅž ve Boko Haram gibi kadÄ±nlarÄ± ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± istismar ediyor" dedi
BMGK, Kuzey Kore'nin son balistik fÃ¼ze denemesini kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar konusunda uyarÄ±da bulundu
AB ve ABD'li yetkililer, uÃ§uÅŸlarda kabinde elektronik cihaz yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili yÃ¼ksek seviye siyasi ve teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek
Arap BirliÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine, Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Hollanda'da 4 siyasi parti arasÄ±nda 61 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonuÃ§ alÄ±namadÄ±
Nijerya'nÄ±n Nijer eyaletinde bir kÃ¶y camisine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
AP Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±, Suriye konusu, Brexit ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± gibi gÃ¼ndemlerle Strazburg'da baÅŸladÄ±
Ä°talya emniyeti, Crotone kentindeki mÃ¼lteci merkezine ait fonlarÄ±n mafyaya aktarÄ±lmasÄ±na aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 68 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Almanyaâ€™ya yaptÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetlerini fÄ±rÄ±nlarda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±