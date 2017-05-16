11:49, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ebu Gayt LÃ¼bnan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Ä°srail'in "oyun ve manevralarÄ±na" gelmemesini Ã¼mit ettiÄŸini belirtti.

LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'a gelen Ebu Gayt, Trump'Ä±n bÃ¶lgeye gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyarete dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ziyaretin olumlu yansÄ±malarÄ± olmasÄ± temennisinde bulunan Ebu Gayt ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Trump'Ä±n bir Ä°slam Ã¼lkesine (Suudi Arabistan) ve bÃ¶lgeye yapacaÄŸÄ± ziyaret, OrtadoÄŸu'nun ehemmiyetini ortaya koyuyor ayrÄ±ca, ABD'nin de Ä°slam dÃ¼nyasÄ±yla koordine, iÅŸ birliÄŸi ve bir anlayÄ±ÅŸ inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nemini itiraf anlamÄ± taÅŸÄ±yor. UmarÄ±m, Trump baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak aktif bir barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin uygulamaya konulmasÄ± konusunda kararlÄ± bir tavÄ±r takÄ±nÄ±r."

Genel Sekreter Ebu Gayt, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°srail'in "oyun ve manevralarÄ±na kanmamasÄ±nÄ±" da Ã¼mit ettiÄŸini dile getirdi.

FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° ESÄ°RLER KONUSU

AÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklular konusuna da deÄŸinen Ebu Gayt, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek konusunda Arap BirliÄŸinin "yavaÅŸ davrandÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtirilere "Bu, kesinlikle doÄŸru deÄŸil" ÅŸeklinde cevap verdi.

BirliÄŸin, BM Genel SekreterliÄŸine Ã§aÄŸrÄ±da bulunmak ve konuya iliÅŸkin bir karar Ã§Ä±karabilmek amacÄ±yla daimi temsilciler dÃ¼zeyinde toplantÄ± yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yazÄ±lar yazma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu aktaran Ebu Gayt, "BirliÄŸin de bir hareket sÄ±nÄ±rÄ± var. Esirleri serbest bÄ±rakacak ordusu yok. Diplomatik Ã§erÃ§evede elinden geleni yapÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

MÄ±sÄ±r'dan LÃ¼bnan'a dÃ¼n akÅŸam gelen Ebu Gayt'Ä±n, ziyareti zarfÄ±nda LÃ¼bnan ordusu iÃ§indeki Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinin yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmasÄ± ve burada bir konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini sÄ±rasÄ±yla Suudi Arabistan, Ä°srail ve Vatikan'a yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.