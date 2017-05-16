11:50, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Kenya'da halk sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YaklaÅŸÄ±k 47 milyon nÃ¼fusa sahip Ã¼lkedeÂ seÃ§imlerde 19 milyondan fazlaÂ KenyalÄ± oy kullanabilecek.

Kenya BaÄŸÄ±msÄ±z SeÃ§im ve SÄ±nÄ±rlar Komisyonuna (IEBC) gÃ¶re, Ã¼lkede 8 AÄŸustos'ta dÃ¼zenlenecek devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminde 8 aday yarÄ±ÅŸacak.

Genel seÃ§imde ise bin 470 milletvekili, 258 senatÃ¶r, 180 vali ve Ã§ok sayÄ±da ilÃ§e temsilcisi adayÄ± olmak Ã¼zere 16 binden fazla kiÅŸi seÃ§ilmek Ã¼zere mÃ¼cadele edecek. 35 kayÄ±tlÄ± siyasi partinin bulunduÄŸu Ã¼lkede seÃ§im kampanyalarÄ± da 28 MayÄ±s'ta baÅŸlayacak.

DEVLET BAÅžKANI KENYATTA VE MUHALEFETÄ°N ORTAK ADAYI ODÄ°NGA ARASINDA REKABET YAÅžANMASI BEKLENÄ°YOR

Devlet baÅŸkanÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zellikle mevcut Devlet BaÅŸkanÄ± Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayÄ± Raila Odinga arasÄ±nda kÄ±yasÄ±ya bir rekabet yaÅŸanmasÄ± bekleniyor.

Kenya'nÄ±n ilk Devlet BaÅŸkanÄ± Mzee Jomo Kenyatta'nÄ±n oÄŸlu 55 yaÅŸÄ±ndaki Kenyatta ikinci kez baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterecek.

Ãœlkede 1997, 2007 ve 2013'te dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imlerine de katÄ±lan ancak Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ de kaybeden 72 yaÅŸÄ±ndaki Raila Odinga da bu seÃ§imde tekrar ÅŸansÄ±nÄ± deneyecek.

Ãœlkedeki beÅŸ ana muhalefet partisini tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplayarak Ulusal SÃ¼per Ä°ttifakÄ± Partisini (NASA) kuran Odinga, muhalefet partilerinin ortak adayÄ± olarak yarÄ±ÅŸacak.

Kenya YÃ¼ksek Mahkemesinin kararÄ±yla 117 hapishanedeki 8 binden fazla KenyalÄ± mahkum da Ã¼lke tarihinde ilk defa seÃ§imlerde oy kullanacak.Â