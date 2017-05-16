FETÃ–'nÃ¼n 'sÄ±kÄ±yÃ¶netim listesi'ndeki 136 kiÅŸiye iddianame

AnkaraÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±,Â FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan sÃ¶zde "SÄ±kÄ±yÃ¶netim Mahkemelerinde GÃ¶revlendirme Listesi"nde isimleri yer alan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± iddia edilen 136 kiÅŸi hakkÄ±ndaÂ iddianameÂ dÃ¼zenleyerek mahkemeye gÃ¶nderdi.
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BahÃ§eli, ABDâ€™nin Ã¶nÃ¼nde iki yol bulunduÄŸunu belirterek, "Ya YPG-PKKâ€™yla iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirecek ya da bundan dÃ¶nÃ¼p mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiyeâ€™yle tÃ¼m pÃ¼rÃ¼zleri aÅŸacak ve el sÄ±kÄ±ÅŸacaktÄ±r. Ya dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ya dostluk; ya ihanete payandalÄ±k ya da daimi stratejik ortaklÄ±k, ABD iÃ§in baÅŸka alternatif kalmamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan sÃ¶zde "SÄ±kÄ±yÃ¶netim Mahkemelerinde GÃ¶revlendirme Listesi"nde isimleri yer alan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± iddia edilen 136 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe girisÌ§iminde aktif rol aldÄ±klarÄ± tespit edilen Ã¼Ã§ SAT komandosu, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak iÃ§in geldikleri Edirne'de yakalandÄ±
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a her zaman saygÄ± duyuyoruz. Avrupa'nÄ±n ve Macaristan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de TÃ¼rkiye'ye baÄŸlÄ±." dedi
Trabzon ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "MaÃ§ka ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda icra edilen Ã¶nleyici gÃ¼venlik faaliyeti esnasÄ±nda bugÃ¼n saÄŸlanan temasta bir uzman jandarma personelimiz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi
BÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde trafik yoÄŸunluÄŸunun sebep olduÄŸu olumsuzluklarÄ± ortadan kaldÄ±rmak isteyen bÃ¼yÃ¼k firmalar mesai saatlerini deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±
Antalya ValiliÄŸi, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼, Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya TemsilciliÄŸinin bilgisi ve Valilik makamÄ±nÄ±n izni olmadan kullanÄ±lan drone'larÄ±n mahalli kolluklarca dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸini duyurdu.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 60, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi!
ErdoÄŸanâ€™Ä±n Washington ziyareti Ã¶ncesinde ABD Kongresiâ€™nde bir grup CumhuriyetÃ§i ve Demokrat, BaÅŸkan Donald Trumpâ€™a TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nÃ¼k uyarÄ± ve talepler iÃ§in bir mektup imzaladÄ±.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki 2 bin 119 rakÄ±mlÄ± tepe bÃ¶lgesinde PKK'lÄ±larÄ±n bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
Ã–zellikle Ã§ocuklarÄ±n ellerinden dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸi "stres Ã§arkÄ±"nÄ±n, dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±na hatta baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸa yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
DÃ¼nyada sadece Amasya'da gÃ¶rÃ¼len ve yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan baÄŸ havacivasÄ±ndan 111 "adet" tespit edildi.
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen ve AA'nÄ±n global iletiÅŸim ortaÄŸÄ± olduÄŸu Kocaeli Kitap FuarÄ±, kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana yaklaÅŸÄ±k 200 bin ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rladÄ±
Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan Batman'daki tarihi Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yerleÅŸtirme sÃ¼reci tamamlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiltere basÄ±nÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda Trump ile ilgili soruyu, "HÄ±zlÄ± Ã¶ÄŸreniyor ve hÄ±zla karar alÄ±yor" ÅŸeklinde cevapladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulu'nda yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin, 164 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n sanÄ±k savunmalarÄ±na devam edildi