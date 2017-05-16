12:04, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Ukraynaâ€™da Rusyaâ€™ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar geniÅŸletildi





Yandex arama motoru, Vkontakte ve Odnoklassniki gibi sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ukraynaâ€™da yasaklÄ±lar listesine girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Rusyaâ€™ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geniÅŸleten karar imzaladÄ±. Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sayfasÄ±nda yayÄ±mlanan kararda, Ukraynaâ€™da bazÄ± Rus vatandaÅŸlarÄ± ile firmalarÄ± kapsayan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n geniÅŸletildiÄŸi, daha Ã¶nce listede bulunan ÅŸahÄ±slarla firmalara yÃ¶nelik uygulanan bazÄ± ekonomik ve Ã¶zel sÄ±nÄ±rlamalarÄ±n da uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KararÄ±n ekinde yer alan yaptÄ±rÄ±m listesinde bin 228 kiÅŸi ve 468 firma yer alÄ±yor. YaptÄ±rÄ±mlarla "Vkontakte" ve "Odnoklassniki" isimli sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri, arama motoru Yandex ve uzantÄ±larÄ± ile "mail.ru" web sitelerinin ulaÅŸÄ±mÄ±na engel konuldu. Antivirus programÄ± "Doktor Web" de Ukraynaâ€™da yasaklÄ±lar listesine eklendi.

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