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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:19, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Avrupa
12:04, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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Ukraynaâ€™da Rusyaâ€™ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar geniÅŸletildi
Ukraynaâ€™da Rusyaâ€™ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar geniÅŸletildi

Yandex arama motoru, Vkontakte ve Odnoklassniki gibi sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ukraynaâ€™da yasaklÄ±lar listesine girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Rusyaâ€™ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geniÅŸleten karar imzaladÄ±.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sayfasÄ±nda yayÄ±mlanan kararda, Ukraynaâ€™da bazÄ± Rus vatandaÅŸlarÄ± ile firmalarÄ± kapsayan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n geniÅŸletildiÄŸi, daha Ã¶nce listede bulunan ÅŸahÄ±slarla firmalara yÃ¶nelik uygulanan bazÄ± ekonomik ve Ã¶zel sÄ±nÄ±rlamalarÄ±n da uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KararÄ±n ekinde yer alan yaptÄ±rÄ±m listesinde bin 228 kiÅŸi ve 468 firma yer alÄ±yor.

YaptÄ±rÄ±mlarla "Vkontakte" ve "Odnoklassniki" isimli sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri, arama motoru Yandex ve uzantÄ±larÄ± ile "mail.ru" web sitelerinin ulaÅŸÄ±mÄ±na engel konuldu.

Antivirus programÄ± "Doktor Web" de Ukraynaâ€™da yasaklÄ±lar listesine eklendi.



Ä°lgili Konular Ukrayna rusya
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