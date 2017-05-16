12:10, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

BahÃ§eli: ABD'nin Ã¶nÃ¼nde iki yol var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Mecliste partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, aÃ§Ä±k veya gizli destekÃ§ileriyle TÃ¼rk milletinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dinamitlemek iÃ§in tuzak Ã¼stÃ¼ne tuzak kurduÄŸunu bildirdi.

Devlet BahÃ§eli, 19 Nisan 2017â€™den beri sÃ¼ren operasyonlar PKKâ€™nÄ±n vatan topraklarÄ±nÄ± ne hale getirdiÄŸini, Ã¶zellikle Ä°ncebel DaÄŸlarÄ± ile Kato bÃ¶lgesinde nasÄ±l yuvalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸini belirtti. BahÃ§eli, tespit edilen 10 maÄŸarada Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat bulunduÄŸunu; ayrÄ±ca ÅžÄ±rnak Bestler-Dereler bÃ¶lgesinde Rus menÅŸeli SA-16 tipi hava savunma fÃ¼zesi ele geÃ§irildiÄŸini vurguladÄ±.

"Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putinâ€™in, Suriyeâ€™deki terÃ¶r gruplarÄ±na silah saÄŸlamadÄ±klarÄ±nÄ±, ancak iletiÅŸim kurduklarÄ± ve kurmaya da devam edeceklerini sÃ¶ylemesi bizim nezdimizde inandÄ±rÄ±cÄ± ve ikna edici deÄŸildir." diyen BahÃ§eli, PKK'nÄ±n hÄ±zla ve yoÄŸun olarak silahlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±; PYD-YPG'nin silah ve cephaneye boÄŸulduÄŸuna iÅŸaret etti.

ABD'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±n hemen bitiÅŸiÄŸindeki bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hamisi rolÃ¼ne soyunduÄŸunu, silah sevkiyatÄ±nÄ± tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen BahÃ§eli, "ABD, terazinin bir kefesine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini, diÄŸer yanÄ±na da NATO mÃ¼ttefiki ve stratejik ortaÄŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™yi koymakla tarihi bir hataya sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸtir." dedi.

BahÃ§eli, ABD yÃ¶netiminin, PYD-YPGâ€™ye silah yardÄ±mÄ±nÄ± resmen onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Bu skandal bir karardÄ±r, ne dostlukla ne de mÃ¼ttefiklik hukukuyla baÄŸdaÅŸacaktÄ±r. AnlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkileri krizdedir, Ã§Ä±kmazdadÄ±r, hatta deyim yerindeyse can Ã§ekiÅŸmektedir." ifadesini kullandÄ±.

'TÃœRKÄ°YE, DERME Ã‡ATMA BÄ°R ÃœLKE DEÄžÄ°LDÄ°R"

TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n ikazlarÄ±na raÄŸmen YPG-PKK'nÄ±n silahlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Rakka operasyonunu PYD-YPG ile planlayan ABDâ€™nin ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ± su gÃ¶tÃ¼rmez bir gerÃ§ektir. Bu kapsamda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ±yla yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme kritik ve tarihi Ã¶nemdedir. GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin 'virgÃ¼l deÄŸil nokta mesabesinde' olacaÄŸÄ±nÄ± bizzat sayÄ±n ErdoÄŸan sÃ¶ylemiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™nin hak ve Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± temsil edip savunmak Ã¼zere muhatabÄ±yla masaya oturacaktÄ±r. Buradan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde diyorum ki SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n ardÄ±nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve TÃ¼rk milletinin kudreti vardÄ±r. MakamÄ± ve mevki ne olursa olsun, hiÃ§ kimse gaflete dÃ¼ÅŸÃ¼p TÃ¼rkiyeâ€™yi aciz gÃ¶rmemeli, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aynÄ± seviyeye indirmemeli, kÃ¼Ã§Ã¼mseme yanlÄ±ÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemelidir. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± arkasÄ±na milletimizin hayÄ±r duasÄ±nÄ± alarak muhataplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaktÄ±r. MHP de milletimizin ve devletimizin tezlerinin sonuna kadar mÃ¼dafaasÄ± ÅŸartÄ±yla ABDâ€™de TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil eden devlet ve hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin gÃ¶nÃ¼l huzuruyla yanÄ±ndadÄ±r.Â

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ABDâ€™ye gitmekle isabetli bir karar almÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi sÄ±rayÄ± belgeleriyle ve delileriyle birlikte PYD-YPGâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™yi nasÄ±l tehdit ettiÄŸini anlatmak almÄ±ÅŸtÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Pekinâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± bir deÄŸerlendirmede; 'ABDâ€™deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede PYD konusunda nihai kararÄ± vereceÄŸiz. EÄŸer ittifaka gÃ¶lge dÃ¼ÅŸecekse baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§aresine bakarÄ±z' aÃ§Ä±klamasÄ± oldukÃ§a anlamlÄ±dÄ±r. Elbette TÃ¼rkiye derme Ã§atma bir Ã¼lke deÄŸildir. TÃ¼rkiye Ã§adÄ±r devleti hiÃ§ deÄŸildir. EÄŸer ABDâ€™yle ittifak, sÄ±rf PYD-YPG-PKK yÃ¼zÃ¼nden aÄŸÄ±r ÅŸekilde zedelenir, kopma noktasÄ±na gelirse, baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§aresine bakmamÄ±z kadar doÄŸal ve doÄŸru olan bir tercih olmayacaktÄ±r. Yeni bir dÃ¼nya kurulup yerimizi almaktan ziyade, var olan dÃ¼nyada hak ettiÄŸimiz mertebe ve saygÄ±n konuma yÃ¼kselmek iÃ§in 80 milyon tek yÃ¼rek mÃ¼cadele etmekten yorulmayacaÄŸÄ±z, kararlÄ± ve kahramanca duruÅŸtan yÄ±lmayacaÄŸÄ±z."

'ABDâ€™NÄ°N YANLIÅžTAN DÃ–NECEÄžÄ°NÄ° ÃœMÄ°T EDÄ°YORUM'

Devlet BahÃ§eli, ABDâ€™nin Ã¶nÃ¼nde iki yol bulunduÄŸunu belirterek, "Ya YPG-PKKâ€™yla iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirecek ya da bundan dÃ¶nÃ¼p mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiyeâ€™yle tÃ¼m pÃ¼rÃ¼zleri aÅŸacak ve el sÄ±kÄ±ÅŸacaktÄ±r. Ya dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ya dostluk; ya ihanete payandalÄ±k ya da daimi stratejik ortaklÄ±k, ABD iÃ§in baÅŸka alternatif kalmamÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

Rakka operasyonu iÃ§in canilerden medet ummanÄ±n, gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca PYD-YPG ve PKKâ€™ya koridor aÃ§maya kalkÄ±ÅŸmayÄ± "facia, cinayet, TÃ¼rkiyeâ€™yi hiÃ§e saymak" olarak niteleyen BahÃ§eli, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Buna da asla izin verilmemelidir. Hele hele katile silah sunmak insanlÄ±k deÄŸerlerini Ã¶ÄŸÃ¼tmek, dahasÄ± ayaklar altÄ±na almak demektir. Bu alÃ§almanÄ±n hoÅŸ gÃ¶rÃ¼lecek herhangi bir yanÄ± da yoktur. ABDâ€™nin yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶neceÄŸini Ã¼mit ediyor, TÃ¼rk milletinin bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle bir ve beraber olduÄŸunu, sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu kÃ¼rsÃ¼den kararlÄ± bir ÅŸekilde duyuruyorum.

TÃ¼rkiyeâ€™nin, Afrinâ€™den sÄ±k sÄ±k yapÄ±lan taciz atÄ±ÅŸlarÄ±na son vermesi, planlanan terÃ¶r koridorunu harabeye Ã§evirmek iÃ§in ne gerekiyorsa yapmasÄ± artÄ±k hakkÄ±dÄ±r, bunun da Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan olursa sonuÃ§larÄ±na katlanmalÄ±dÄ±r. Bizler, varlÄ±k sebebimizin vatanÄ±mÄ±zÄ±n ve milletimizin geleceÄŸi olduÄŸunun bilinci iÃ§erisindeyiz. Ne engellerden yÄ±larÄ±z, ne de mÃ¼cadele etmekten yorulur ve korkarÄ±z, Ã§Ã¼nkÃ¼ biz adÄ±, ÅŸanÄ± ve varlÄ±ÄŸÄ± sonsuza kadar yaÅŸayacak ÅŸerefli TÃ¼rk milletiyiz."