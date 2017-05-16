BahÃ§eli: ABD'nin Ã¶nÃ¼nde iki yol var

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Mecliste partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, aÃ§Ä±k veya gizli destekÃ§ileriyle TÃ¼rk milletinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dinamitlemek iÃ§in tuzak Ã¼stÃ¼ne tuzak kurduÄŸunu bildirdi.
Devlet BahÃ§eli, 19 Nisan 2017â€™den beri sÃ¼ren operasyonlar PKKâ€™nÄ±n vatan topraklarÄ±nÄ± ne hale getirdiÄŸini, Ã¶zellikle Ä°ncebel DaÄŸlarÄ± ile Kato bÃ¶lgesinde nasÄ±l yuvalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸini belirtti. BahÃ§eli, tespit edilen 10 maÄŸarada Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat bulunduÄŸunu; ayrÄ±ca ÅžÄ±rnak Bestler-Dereler bÃ¶lgesinde Rus menÅŸeli SA-16 tipi hava savunma fÃ¼zesi ele geÃ§irildiÄŸini vurguladÄ±.
"Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putinâ€™in, Suriyeâ€™deki terÃ¶r gruplarÄ±na silah saÄŸlamadÄ±klarÄ±nÄ±, ancak iletiÅŸim kurduklarÄ± ve kurmaya da devam edeceklerini sÃ¶ylemesi bizim nezdimizde inandÄ±rÄ±cÄ± ve ikna edici deÄŸildir." diyen BahÃ§eli, PKK'nÄ±n hÄ±zla ve yoÄŸun olarak silahlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±; PYD-YPG'nin silah ve cephaneye boÄŸulduÄŸuna iÅŸaret etti.
ABD'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±n hemen bitiÅŸiÄŸindeki bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hamisi rolÃ¼ne soyunduÄŸunu, silah sevkiyatÄ±nÄ± tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen BahÃ§eli, "ABD, terazinin bir kefesine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini, diÄŸer yanÄ±na da NATO mÃ¼ttefiki ve stratejik ortaÄŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™yi koymakla tarihi bir hataya sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸtir." dedi.
BahÃ§eli, ABD yÃ¶netiminin, PYD-YPGâ€™ye silah yardÄ±mÄ±nÄ± resmen onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Bu skandal bir karardÄ±r, ne dostlukla ne de mÃ¼ttefiklik hukukuyla baÄŸdaÅŸacaktÄ±r. AnlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkileri krizdedir, Ã§Ä±kmazdadÄ±r, hatta deyim yerindeyse can Ã§ekiÅŸmektedir." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n ikazlarÄ±na raÄŸmen YPG-PKK'nÄ±n silahlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Rakka operasyonunu PYD-YPG ile planlayan ABDâ€™nin ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ± su gÃ¶tÃ¼rmez bir gerÃ§ektir. Bu kapsamda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ±yla yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme kritik ve tarihi Ã¶nemdedir. GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin 'virgÃ¼l deÄŸil nokta mesabesinde' olacaÄŸÄ±nÄ± bizzat sayÄ±n ErdoÄŸan sÃ¶ylemiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™nin hak ve Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± temsil edip savunmak Ã¼zere muhatabÄ±yla masaya oturacaktÄ±r. Buradan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde diyorum ki SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n ardÄ±nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve TÃ¼rk milletinin kudreti vardÄ±r. MakamÄ± ve mevki ne olursa olsun, hiÃ§ kimse gaflete dÃ¼ÅŸÃ¼p TÃ¼rkiyeâ€™yi aciz gÃ¶rmemeli, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aynÄ± seviyeye indirmemeli, kÃ¼Ã§Ã¼mseme yanlÄ±ÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemelidir. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± arkasÄ±na milletimizin hayÄ±r duasÄ±nÄ± alarak muhataplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaktÄ±r. MHP de milletimizin ve devletimizin tezlerinin sonuna kadar mÃ¼dafaasÄ± ÅŸartÄ±yla ABDâ€™de TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil eden devlet ve hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin gÃ¶nÃ¼l huzuruyla yanÄ±ndadÄ±r.Â
SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ABDâ€™ye gitmekle isabetli bir karar almÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi sÄ±rayÄ± belgeleriyle ve delileriyle birlikte PYD-YPGâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™yi nasÄ±l tehdit ettiÄŸini anlatmak almÄ±ÅŸtÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Pekinâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± bir deÄŸerlendirmede; 'ABDâ€™deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede PYD konusunda nihai kararÄ± vereceÄŸiz. EÄŸer ittifaka gÃ¶lge dÃ¼ÅŸecekse baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§aresine bakarÄ±z' aÃ§Ä±klamasÄ± oldukÃ§a anlamlÄ±dÄ±r. Elbette TÃ¼rkiye derme Ã§atma bir Ã¼lke deÄŸildir. TÃ¼rkiye Ã§adÄ±r devleti hiÃ§ deÄŸildir. EÄŸer ABDâ€™yle ittifak, sÄ±rf PYD-YPG-PKK yÃ¼zÃ¼nden aÄŸÄ±r ÅŸekilde zedelenir, kopma noktasÄ±na gelirse, baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§aresine bakmamÄ±z kadar doÄŸal ve doÄŸru olan bir tercih olmayacaktÄ±r. Yeni bir dÃ¼nya kurulup yerimizi almaktan ziyade, var olan dÃ¼nyada hak ettiÄŸimiz mertebe ve saygÄ±n konuma yÃ¼kselmek iÃ§in 80 milyon tek yÃ¼rek mÃ¼cadele etmekten yorulmayacaÄŸÄ±z, kararlÄ± ve kahramanca duruÅŸtan yÄ±lmayacaÄŸÄ±z."
Devlet BahÃ§eli, ABDâ€™nin Ã¶nÃ¼nde iki yol bulunduÄŸunu belirterek, "Ya YPG-PKKâ€™yla iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirecek ya da bundan dÃ¶nÃ¼p mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiyeâ€™yle tÃ¼m pÃ¼rÃ¼zleri aÅŸacak ve el sÄ±kÄ±ÅŸacaktÄ±r. Ya dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ya dostluk; ya ihanete payandalÄ±k ya da daimi stratejik ortaklÄ±k, ABD iÃ§in baÅŸka alternatif kalmamÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.
Rakka operasyonu iÃ§in canilerden medet ummanÄ±n, gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca PYD-YPG ve PKKâ€™ya koridor aÃ§maya kalkÄ±ÅŸmayÄ± "facia, cinayet, TÃ¼rkiyeâ€™yi hiÃ§e saymak" olarak niteleyen BahÃ§eli, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:
"Buna da asla izin verilmemelidir. Hele hele katile silah sunmak insanlÄ±k deÄŸerlerini Ã¶ÄŸÃ¼tmek, dahasÄ± ayaklar altÄ±na almak demektir. Bu alÃ§almanÄ±n hoÅŸ gÃ¶rÃ¼lecek herhangi bir yanÄ± da yoktur. ABDâ€™nin yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶neceÄŸini Ã¼mit ediyor, TÃ¼rk milletinin bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle bir ve beraber olduÄŸunu, sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu kÃ¼rsÃ¼den kararlÄ± bir ÅŸekilde duyuruyorum.
TÃ¼rkiyeâ€™nin, Afrinâ€™den sÄ±k sÄ±k yapÄ±lan taciz atÄ±ÅŸlarÄ±na son vermesi, planlanan terÃ¶r koridorunu harabeye Ã§evirmek iÃ§in ne gerekiyorsa yapmasÄ± artÄ±k hakkÄ±dÄ±r, bunun da Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan olursa sonuÃ§larÄ±na katlanmalÄ±dÄ±r. Bizler, varlÄ±k sebebimizin vatanÄ±mÄ±zÄ±n ve milletimizin geleceÄŸi olduÄŸunun bilinci iÃ§erisindeyiz. Ne engellerden yÄ±larÄ±z, ne de mÃ¼cadele etmekten yorulur ve korkarÄ±z, Ã§Ã¼nkÃ¼ biz adÄ±, ÅŸanÄ± ve varlÄ±ÄŸÄ± sonsuza kadar yaÅŸayacak ÅŸerefli TÃ¼rk milletiyiz."
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan ve "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" ile "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§lamasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanan iÅŸadamÄ± Serdar SeyitoÄŸlu'na tahliyesine karar verildi.
"Denizkurdu-2017 TatbikatÄ±"na katÄ±lan ve faaliyet kapsamÄ±nda KuÅŸadasÄ± Ege Port LimanÄ±'na demirleyen denizaltÄ±, hÃ¼cumbot ve firkateyn vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ziyaret edilebilecek
Ã‡inâ€™de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 liderin katÄ±lÄ±mÄ±yla 14-15 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Forumu Ã§erÃ§evesinde ticaret, ekonomi, eÄŸitim ve insani yardÄ±m alanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da anlaÅŸma imzalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanarak baÅŸbaÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda, OHAL Komisyonu Ã¼yelerinin belli olduÄŸunu sÃ¶yledi
Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 30 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BahÃ§eli, ABDâ€™nin Ã¶nÃ¼nde iki yol bulunduÄŸunu belirterek, "Ya YPG-PKKâ€™yla iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirecek ya da bundan dÃ¶nÃ¼p mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiyeâ€™yle tÃ¼m pÃ¼rÃ¼zleri aÅŸacak ve el sÄ±kÄ±ÅŸacaktÄ±r. Ya dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ya dostluk; ya ihanete payandalÄ±k ya da daimi stratejik ortaklÄ±k, ABD iÃ§in baÅŸka alternatif kalmamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan sÃ¶zde "SÄ±kÄ±yÃ¶netim Mahkemelerinde GÃ¶revlendirme Listesi"nde isimleri yer alan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± iddia edilen 136 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe girisÌ§iminde aktif rol aldÄ±klarÄ± tespit edilen Ã¼Ã§ SAT komandosu, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak iÃ§in geldikleri Edirne'de yakalandÄ±
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a her zaman saygÄ± duyuyoruz. Avrupa'nÄ±n ve Macaristan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de TÃ¼rkiye'ye baÄŸlÄ±." dedi
Trabzon ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "MaÃ§ka ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda icra edilen Ã¶nleyici gÃ¼venlik faaliyeti esnasÄ±nda bugÃ¼n saÄŸlanan temasta bir uzman jandarma personelimiz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi
BÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde trafik yoÄŸunluÄŸunun sebep olduÄŸu olumsuzluklarÄ± ortadan kaldÄ±rmak isteyen bÃ¼yÃ¼k firmalar mesai saatlerini deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±
Antalya ValiliÄŸi, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼, Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya TemsilciliÄŸinin bilgisi ve Valilik makamÄ±nÄ±n izni olmadan kullanÄ±lan drone'larÄ±n mahalli kolluklarca dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸini duyurdu.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 60, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi!
ErdoÄŸanâ€™Ä±n Washington ziyareti Ã¶ncesinde ABD Kongresiâ€™nde bir grup CumhuriyetÃ§i ve Demokrat, BaÅŸkan Donald Trumpâ€™a TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nÃ¼k uyarÄ± ve talepler iÃ§in bir mektup imzaladÄ±.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki 2 bin 119 rakÄ±mlÄ± tepe bÃ¶lgesinde PKK'lÄ±larÄ±n bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±