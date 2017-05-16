'Ruanda'daki soykÄ±rÄ±m sÃ¶mÃ¼rgecilerin eseri'

RuandalÄ± tarihÃ§i ve dil bilimci Prof. Dr.Â Pacifique Malonga, Ã¼lkede tarih boyunca birlikte yaÅŸayan ve aynÄ± dili konuÅŸanÂ Hutularla Tutsilerin BelÃ§ikalÄ± misyonerlerin Ã¼lkeye girmesiyle ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 1994'teki soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n bu nedenle yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ruanda hÃ¼kÃ¼metinin danÄ±ÅŸmanÄ± da olan Malonga, Ã¼lke tarihine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Malonga, 19'uncu yÃ¼zyÄ±ldaki sÃ¶mÃ¼rgecilik hareketlerinin Ã¼lkesini de etkilediÄŸini ve bunun sonucunda Ruanda'ya gelen ilk Ã¼lkenin Almanya olduÄŸunu belirtti.
Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan yenilgiyle ayrÄ±lan Almanya'nÄ±n Ruanda'daki sÃ¶mÃ¼rgesinin sona erdiÄŸini anÄ±msatan Malanga, "Almanlar Ruanda'da fazla kalmadÄ±. 19'uncu yÃ¼zyÄ±lÄ±n sonunda Ruanda, Burundi ve bana gÃ¶re Tanganika'da da sÃ¶mÃ¼rgecilik faaliyetinde bulunarak Alman DoÄŸu AfrikasÄ±'nÄ± kurdular. KiÅŸisel gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼m Almanlar Ruanda Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k bir etki yapamadÄ±lar." dedi.
Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sonunda 1922 yÄ±lÄ±nda Ruanda'nÄ±n BelÃ§ika'nÄ±n sÃ¶mÃ¼rgesi haline geldiÄŸini anÄ±msatan Malonga, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ã–zellikle BelÃ§ikalÄ±lar misyonerleriyle Ã¼lkemize geldiler ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarihe kadar (1 Temmuz 1962) burada kaldÄ±lar. BelÃ§ikalÄ±lar misyonerlerle Ruanda'ya etnik ve sosyal ayrÄ±mcÄ±lÄ±k gibi sorunlarÄ± da getirdi. FarklÄ± yÃ¶ntemlerle Hutu ve Tutsi etnik sorununu ilk defa BelÃ§ikalÄ±lar soktu Ã¼lkemize."
BelÃ§ikalÄ±lardan Ã¶nce Ruanda halkÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n aynÄ± kÃ¶ylerde huzur iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± dili konuÅŸtuÄŸunu, aynÄ± tarihi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Malonga, "Hutu ve Tutsiler arasÄ±nda tek bir sÄ±nÄ±f farkÄ± dahi yoktu. Kimse birbirini Hutu veya Tutsi olarak tanÄ±mlamÄ±yordu. Bana gÃ¶re, (BelÃ§ikalÄ±larÄ±n) bu ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l baÅŸardÄ±klarÄ± bÃ¼yÃ¼k bir gizem. Ama gerÃ§ek ÅŸu ki bunu baÅŸardÄ±lar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ÃœnlÃ¼ tarihÃ§i Malonga, Tutsilerin bu dÃ¶nemde Ã¶n planda tutulduÄŸunu ve Afrika'daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hareketlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1960'lÄ± yÄ±llarda Ã¼lkesinin de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"SÃ¶mÃ¼rgeci efendiler baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan edildikten sonra Tutsilerin dÃ¶neminin sona erdiÄŸine ve sÄ±ranÄ±n artÄ±k Hutulara geldiÄŸine hÃ¼kÃ¼m verdi. Hutu ve Tutsi ÅŸeklinde sosyal sÄ±nÄ±flar oluÅŸturarak toplumu suistimal ettiler. Hutu dÃ¶nemiyle sorunlar yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±. Toplumu ikiye bÃ¶ldÃ¼ler. Devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±klarÄ± Tutsiler Uganda, Burundi, Tanzanya ve Kenya gibi Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nmaya baÅŸladÄ±. BelÃ§ikalÄ±lar sÃ¶zde bize baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verdi ama Ã¼lkeyi yÃ¶neten hÃ¼kÃ¼metlerin iÃ§inde bizzat aktif rol oynadÄ±lar. Bu oldukÃ§a ÅŸÃ¼phe uyandÄ±ran ve tuhaf bir durumdu."
Etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bu dÃ¶nemde toplumun bÃ¼tÃ¼n katmanlarÄ±na iÅŸlediÄŸine dikkati Ã§eken Malonga, "Bu bir virÃ¼stÃ¼. DÄ±ÅŸardan gelen en kÃ¼Ã§Ã¼k mÃ¼dahaleleri dahi Tutsilere atfettiler." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
DÃ¼nya tarihinin en kanlÄ± soykÄ±rÄ±mlarÄ±ndan birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin katledildiÄŸi 1994'e kadar Tutsilerin sÃ¶z konusu yÃ¶netim altÄ±nda maÄŸdur olduÄŸunu savunan Malonga, dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Juneval Habyarimana'nÄ±n uÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle soykÄ±rÄ±mÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Malonga, soykÄ±rÄ±mda Ã¼lkenin her yerinde Ã§obandan kÃ¶ylÃ¼ye, zenginden fakire ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin Tutsilerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Malonga, soykÄ±rÄ±mÄ±n son gÃ¼nlerinde BirleÅŸmiÅŸ Milletlerce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Turkuaz Operasyonu kapsamÄ±nda Ruanda'nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerine FransÄ±z askerlerinin sevk edildiÄŸini belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"BelÃ§ikalÄ±lardan sonra Ruanda'ya nÃ¼fuz sahibi FransÄ±zlar da gelmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Operasyon esnasÄ±nda Ruanda'nÄ±n Ã¼Ã§ bÃ¶lgesinde soykÄ±rÄ±m yapanlarÄ± (Hutular) korumaya aldÄ±lar. SoykÄ±rÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenleri neden korumaya aldÄ±lar hala anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. EÄŸer bir ÅŸansÄ±m olsaydÄ± operasyona katÄ±lan FransÄ±z komutanlara ÅŸu Ã§ok basit sorularÄ± sormak isterdim: Neden bu soykÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± desteklediniz? Bunlara (Hutular) ne kadar yakÄ±ndÄ±nÄ±z? AranÄ±zdaki dostluk nereden geliyordu?"
Malonga, soykÄ±rÄ±mÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu Tutsi olan Ruanda Yurtsever Cephesi (FPR) Ã¼yelerince sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Kendisinin mÃ¼kemmel derecede FransÄ±zca ve Ä°ngilizce bilmesine raÄŸmen gÃ¼nlÃ¼k hayatta bu dilleri kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Svahilice konuÅŸmayÄ± tercih ettiÄŸini belirten Malonga, sadece Ruanda'da deÄŸil DoÄŸu Afrika'nÄ±n tamamÄ±nda bu dilin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Malonga, Svahilice'nin Ã¼lkede konuÅŸulmasÄ±nÄ±n ticari hayata olumlu yansÄ±yacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "DoÄŸu Afrika Ã¼lkeleri Tanzanya, Burundi, Uganda, Kenya ve hatta GÃ¼ney Sudan'da Svahilice'yi kullanan yaklaÅŸÄ±k 150 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. Bu Ã¼lkeler arasÄ±ndaki ortak iletiÅŸim dilinin Svahilice olmasÄ± gerekir." diye konuÅŸtu.
Ruanda'da halkÄ±n ana dili Kinyarwanda. Ancak sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminden miras kalan FransÄ±zca ve Ä°ngilizce resmi dil olarak kabul ediliyordu. Åžubat ayÄ±nda parlamentodan geÃ§en yasayla Svahilice de resmi diller arasÄ±na eklendi. BÃ¶ylelikle Ã¼lkedeki resmi dil sayÄ±sÄ± dÃ¶rde Ã§Ä±ktÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "20 senedir, 30 senedir kendi Ã¼lkenizi diÄŸer yanlÄ±ÅŸ ideolojilerden koruduÄŸunuz gibi bu FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±ndan da koruyunuz. KorumanÄ±z iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± daima yanÄ±nÄ±zdadÄ±r. 25 yÄ±ldÄ±r birlikte yaptÄ±klarÄ±mÄ±z, yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r" dedi
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RuandalÄ± tarihÃ§i Prof. Dr. Malonga, "BelÃ§ikalÄ±lar misyonerlerle Ruanda'ya etnik ve sosyal ayrÄ±mcÄ±lÄ±k gibi sorunlarÄ± getirdi" dedi
Yandex arama motoru, Vkontakte ve Odnoklassniki gibi sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ukraynaâ€™da yasaklÄ±lar listesine girdi
DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Kenya'da halk 8 AÄŸustos'ta, devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra milletvekili, senatÃ¶r, vali ve ilÃ§e temsilcilerini belirlemek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
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