12:41, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m aÃ§Ä±kladÄ±, OHAL Komisyonu Ã¼yeleri belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸuyor.

ABD Savunma BakanÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± YPG gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin bilgi veren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ABD Savunma BakanÄ± ile Suriye'de ve Irak'ta Ã§Ä±banbaÅŸÄ± haline gelen YPG ve DEAÅž hakkÄ±nda kapsamlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±k. Bu konudaki hassasiyetlerimizi SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ziyareti Ã¶ncesi anlatma fÄ±rsatÄ± bulduk. Savunma BakanÄ±nÄ±n bunun bir mecburiyet olduÄŸunu belirtmesi Ã¶nemlidir" dedi.Â

ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bunu aÃ§Ä±k ve net bir biÃ§imde kendisine ifade ettik. Burada TÃ¼rkiye'nin hassasiyetleri ve gÃ¼venliÄŸini ilgilendiren konularda gerekli teminatlar verilmezse yapacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey aÃ§Ä±k ve nettir. TerÃ¶r nereden gelirse gelsin, bu terÃ¶rÃ¼n kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kazÄ±maya hazÄ±rÄ±z ve gereÄŸini yaparÄ±z."

ALMANYA'YA TEPKÄ°

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandum sÃ¼recinde gerilen Almanya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerine de deÄŸindi. Referandum sonrasÄ±Â her iki tarafÄ±n da iliÅŸkilerin dÃ¼zelmesi yÃ¶nÃ¼nde olumlu mesajlar verdiÄŸini hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â "Ancak Almanya'da geÃ§en hafta darbe giriÅŸimine dahli bulunan ve yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§an askerlere sÄ±ÄŸÄ±nma izni verilmesi bu noktada iliÅŸkilerimizin tekrar gerilmesi iÃ§in Ã¶nemli bir geliÅŸme olmuÅŸtur" diye konuÅŸtu.

Almanya'yÄ± TÃ¼rkiye ile ilgili karar vermeye Ã§aÄŸÄ±ran YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Almanya bir ÅŸeye karar vermek durumdadÄ±r. TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerini geliÅŸtirmek istiyorsa, o zaman yÃ¶nÃ¼nÃ¼ bÃ¶lÃ¼cÃ¼lere FETÃ–'cÃ¼lere deÄŸil TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne dÃ¶nmek zorundadÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

"Ã–RGÃœTE KATILIM SIFIRA Ä°NDÄ°"

TerÃ¶r operasyonlarÄ±na yÃ¶nelik bilgi de veren YÄ±ldÄ±rÄ±m, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸehir yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

"BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ gÃ¼nden gÃ¼ne eriyor" ifadesini kullanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Telsiz konuÅŸmalarÄ±ndan bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lma oranlarÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±ra indiÄŸini Ã¶ÄŸreniyoruz" dedi.

"KAZANIN SEBEBÄ° ORTAYA Ã‡IKARILACAK"

MuÄŸla'da 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi midibÃ¼s kazasÄ±na da deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â "Ãœlkemizi derinden Ã¼zen hadise soruÅŸturuluyor. KazanÄ±n sebebi ortaya Ã§Ä±karÄ±lacak. KÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde kamuoyuna duyurulacaktÄ±r" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, OHAL Komisyonu Ã¼yelerinin de belli olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â