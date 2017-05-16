ErdoÄŸan bugÃ¼n Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanacak.
TSÄ° 19.40'ta baÅŸlayacak olan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki liderin ikili iliÅŸkilerin nasÄ±l daha da gÃ¼Ã§lendirileceÄŸi ve terÃ¶rizmin her tÃ¼rÃ¼ne karÅŸÄ± koymada iÅŸ birliÄŸinin nasÄ±l derinleÅŸtirileceÄŸi ele alÄ±nacak.
Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, ziyareti Ã§erÃ§evesinde sivil toplum ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸlarÄ± ile iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcilerini de ayrÄ± ayrÄ± kabul etmesi planlanÄ±yor.
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FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan ve "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" ile "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§lamasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanan iÅŸadamÄ± Serdar SeyitoÄŸlu'na tahliyesine karar verildi.
"Denizkurdu-2017 TatbikatÄ±"na katÄ±lan ve faaliyet kapsamÄ±nda KuÅŸadasÄ± Ege Port LimanÄ±'na demirleyen denizaltÄ±, hÃ¼cumbot ve firkateyn vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ziyaret edilebilecek
Ã‡inâ€™de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 liderin katÄ±lÄ±mÄ±yla 14-15 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Forumu Ã§erÃ§evesinde ticaret, ekonomi, eÄŸitim ve insani yardÄ±m alanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da anlaÅŸma imzalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanarak baÅŸbaÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda, OHAL Komisyonu Ã¼yelerinin belli olduÄŸunu sÃ¶yledi
Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 30 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BahÃ§eli, ABDâ€™nin Ã¶nÃ¼nde iki yol bulunduÄŸunu belirterek, "Ya YPG-PKKâ€™yla iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirecek ya da bundan dÃ¶nÃ¼p mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiyeâ€™yle tÃ¼m pÃ¼rÃ¼zleri aÅŸacak ve el sÄ±kÄ±ÅŸacaktÄ±r. Ya dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ya dostluk; ya ihanete payandalÄ±k ya da daimi stratejik ortaklÄ±k, ABD iÃ§in baÅŸka alternatif kalmamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan sÃ¶zde "SÄ±kÄ±yÃ¶netim Mahkemelerinde GÃ¶revlendirme Listesi"nde isimleri yer alan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± oluÅŸturduklarÄ± iddia edilen 136 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe girisÌ§iminde aktif rol aldÄ±klarÄ± tespit edilen Ã¼Ã§ SAT komandosu, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak iÃ§in geldikleri Edirne'de yakalandÄ±
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a her zaman saygÄ± duyuyoruz. Avrupa'nÄ±n ve Macaristan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de TÃ¼rkiye'ye baÄŸlÄ±." dedi
Trabzon ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "MaÃ§ka ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda icra edilen Ã¶nleyici gÃ¼venlik faaliyeti esnasÄ±nda bugÃ¼n saÄŸlanan temasta bir uzman jandarma personelimiz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi
BÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde trafik yoÄŸunluÄŸunun sebep olduÄŸu olumsuzluklarÄ± ortadan kaldÄ±rmak isteyen bÃ¼yÃ¼k firmalar mesai saatlerini deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±
Antalya ValiliÄŸi, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼, Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya TemsilciliÄŸinin bilgisi ve Valilik makamÄ±nÄ±n izni olmadan kullanÄ±lan drone'larÄ±n mahalli kolluklarca dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸini duyurdu.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 60, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi!
ErdoÄŸanâ€™Ä±n Washington ziyareti Ã¶ncesinde ABD Kongresiâ€™nde bir grup CumhuriyetÃ§i ve Demokrat, BaÅŸkan Donald Trumpâ€™a TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nÃ¼k uyarÄ± ve talepler iÃ§in bir mektup imzaladÄ±.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki 2 bin 119 rakÄ±mlÄ± tepe bÃ¶lgesinde PKK'lÄ±larÄ±n bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±