12:53, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan bugÃ¼n Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanacak.

TSÄ° 19.40'ta baÅŸlayacak olan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki liderin ikili iliÅŸkilerin nasÄ±l daha da gÃ¼Ã§lendirileceÄŸi ve terÃ¶rizmin her tÃ¼rÃ¼ne karÅŸÄ± koymada iÅŸ birliÄŸinin nasÄ±l derinleÅŸtirileceÄŸi ele alÄ±nacak.

Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, ziyareti Ã§erÃ§evesinde sivil toplum ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸlarÄ± ile iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcilerini de ayrÄ± ayrÄ± kabul etmesi planlanÄ±yor.

Â